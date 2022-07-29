https://ukraina.ru/20220729/1036961054.html

Эксперт рассказал, как на Украине хотели "примирить" бандеровцев и ветеранов

Как Украина пыталась "примирить" бандеровцев и ветеранов

Эксперт рассказал, как на Украине хотели "примирить" бандеровцев и ветеранов

Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал, что со сменой власти в 2005 году Киев пытался примирить бандеровцев и ветеранов Великой Отечественной войны

2022-07-29T05:45

2022-07-29T05:45

2022-07-29T05:45

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бандеровцы

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С приходом к власти Виктора Ющенко ситуация на Украине начала меняться, вспоминает Лящук. Бандеровцев и ветеранов ВОВ перестали позиционировать как непримиримых врагов. Часть населения согласилась с этим, оправдываясь тем, что и те, и другие якобы "воевали за Украину".Это всё происходило на фоне планомерной деградации образования на Украине с 1991 года. Во многом этот процесс сопровождался украинизацией, считает Лящук.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220727/1036925511.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, бандеровцы, ветераны, администрация