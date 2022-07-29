Как Украина пыталась "примирить" бандеровцев и ветеранов
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Эксперт рассказал, как на Украине хотели "примирить" бандеровцев и ветеранов
Как Украина пыталась "примирить" бандеровцев и ветеранов
Эксперт рассказал, как на Украине хотели "примирить" бандеровцев и ветеранов
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал, что со сменой власти в 2005 году Киев пытался примирить бандеровцев и ветеранов Великой Отечественной войны
2022-07-29T05:45
2022-07-29T05:45
новости
украина
бандеровцы
ветераны
администрация
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С приходом к власти Виктора Ющенко ситуация на Украине начала меняться, вспоминает Лящук. Бандеровцев и ветеранов ВОВ перестали позиционировать как непримиримых врагов. Часть населения согласилась с этим, оправдываясь тем, что и те, и другие якобы "воевали за Украину".Это всё происходило на фоне планомерной деградации образования на Украине с 1991 года. Во многом этот процесс сопровождался украинизацией, считает Лящук.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220727/1036925511.html
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новости, украина, бандеровцы, ветераны, администрация

Эксперт рассказал, как на Украине хотели "примирить" бандеровцев и ветеранов

05:45 29.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкВетераны Украинской Повстанческой Армии (УПА) отпраздновали "День Героев" во Львове
Ветераны Украинской Повстанческой Армии (УПА) отпраздновали День Героев во Львове - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал, что со сменой власти в 2005 году Киев пытался примирить бандеровцев и ветеранов Великой Отечественной войны
С приходом к власти Виктора Ющенко ситуация на Украине начала меняться, вспоминает Лящук. Бандеровцев и ветеранов ВОВ перестали позиционировать как непримиримых врагов.
Часть населения согласилась с этим, оправдываясь тем, что и те, и другие якобы "воевали за Украину".
Это всё происходило на фоне планомерной деградации образования на Украине с 1991 года. Во многом этот процесс сопровождался украинизацией, считает Лящук.

Не потому, что мова плохая или литература. Суть в том, что в русскую классическую культуру украинцы внесли огромный вклад. Памятник Минину и Пожарскому — скульптор Мартос, выходец [с Украины], его отец был казаком. Чайковский, Гоголь...

Павел Лящук
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
Топ-лоты аукциона Весь Пушкин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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