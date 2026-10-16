https://ukraina.ru/20261016/dlya-udarov-po-sochi-i-drugim-tselyam-kiev-ispolzoval-britanskie-drony--times-1083847480.html

Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times

Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times - 16.10.2026 Украина.ру

Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times

Украина при ударах по российским объектам в Чёрном море использовала британские морские беспилотники. Об этом со ссылкой на источники 15 октября сообщает газета Times

2026-10-16T08:10

2026-10-16T08:10

2026-10-16T08:13

украина.ру

новости

черное море

сочи

киев

украина

киевский режим

война на украине

дроны

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054509261_0:7:880:502_1920x0_80_0_0_19a368032152b744c2475f7ec7b19830.jpg

В публикации издания речь идёт о морских дронах K3 Scout, которые производятся британской компанией Kraken Technology. Часть из закупленных правительством 20 таких катеров, по сведениям газеты, была передана Киеву."Беспилотные катера британского производства использовались украинцами для нанесения ударов по Сочи в России в рамках блокады Черного моря Киевом", — пишет Times.Отмечается, что катера K3 спроектированы по модульному принципу. Они, в зависимости от состояния моря, достигают скорости до 55 узлов и дальности до 650 морских миль (1200 километров). При установке соответствующего модуля они могут использоваться в качестве платформы для воздушных беспилотников.Появление и массовое применение морских автономных охранных и ударных дронов произвело революцию в военно-морском искусстве, сравнимую с появлением торпедных катеров или палубной авиации.Больше информации на эту тему - в материале Захара Виноградова Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делать.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261014/poshli-na-dno-u-ukrainy-ne-poluchilos-obmanut-rossiyu-1083784315.html

черное море

сочи

киев

украина

великобритания

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, черное море, сочи, киев, украина, киевский режим, война на украине, дроны, великобритания, британия, военная помощь украине, сво, впк