Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times - 16.10.2026 Украина.ру
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Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times
Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times - 16.10.2026 Украина.ру
Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times
Украина при ударах по российским объектам в Чёрном море использовала британские морские беспилотники. Об этом со ссылкой на источники 15 октября сообщает газета Times
2026-10-16T08:10
2026-10-16T08:13
украина.ру
новости
черное море
сочи
киев
украина
киевский режим
война на украине
дроны
великобритания
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В публикации издания речь идёт о морских дронах K3 Scout, которые производятся британской компанией Kraken Technology. Часть из закупленных правительством 20 таких катеров, по сведениям газеты, была передана Киеву."Беспилотные катера британского производства использовались украинцами для нанесения ударов по Сочи в России в рамках блокады Черного моря Киевом", — пишет Times.Отмечается, что катера K3 спроектированы по модульному принципу. Они, в зависимости от состояния моря, достигают скорости до 55 узлов и дальности до 650 морских миль (1200 километров). При установке соответствующего модуля они могут использоваться в качестве платформы для воздушных беспилотников.Появление и массовое применение морских автономных охранных и ударных дронов произвело революцию в военно-морском искусстве, сравнимую с появлением торпедных катеров или палубной авиации.Больше информации на эту тему - в материале Захара Виноградова Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делать.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261014/poshli-na-dno-u-ukrainy-ne-poluchilos-obmanut-rossiyu-1083784315.html
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Новости
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украина.ру, новости, черное море, сочи, киев, украина, киевский режим, война на украине, дроны, великобритания, британия, военная помощь украине, сво, впк
Украина.ру, Новости, Черное море, Сочи, Киев, Украина, киевский режим, война на Украине, дроны, Великобритания, Британия, военная помощь Украине, СВО, ВПК

Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times

08:10 16.10.2026 (обновлено: 08:13 16.10.2026)
 
© YouTube / Служба безпеки Україниморской дрон СБУ
морской дрон СБУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© YouTube / Служба безпеки України
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Украина при ударах по российским объектам в Чёрном море использовала британские морские беспилотники. Об этом со ссылкой на источники 15 октября сообщает газета Times
В публикации издания речь идёт о морских дронах K3 Scout, которые производятся британской компанией Kraken Technology. Часть из закупленных правительством 20 таких катеров, по сведениям газеты, была передана Киеву.
"Беспилотные катера британского производства использовались украинцами для нанесения ударов по Сочи в России в рамках блокады Черного моря Киевом", — пишет Times.
Отмечается, что катера K3 спроектированы по модульному принципу. Они, в зависимости от состояния моря, достигают скорости до 55 узлов и дальности до 650 морских миль (1200 километров). При установке соответствующего модуля они могут использоваться в качестве платформы для воздушных беспилотников.
Появление и массовое применение морских автономных охранных и ударных дронов произвело революцию в военно-морском искусстве, сравнимую с появлением торпедных катеров или палубной авиации.
Больше информации на эту тему - в материале Захара Виноградова Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делать.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
14 октября, 07:20
Пошли на дно: у Украины не получилось обмануть РоссиюУ болгарского побережья три ударных беспилотника неизвестного происхождения атаковали сухогруз Chelsea 3, который шёл под флагом Мальты с интернациональным экипажем — но под управлением одесской компании. Инцидент произошёл в исключительной экономической зоне страны НАТО, что потенциально могло бы стать поводом для эскалации.
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