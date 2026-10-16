Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times
08:10 16.10.2026 (обновлено: 08:13 16.10.2026)
Украина при ударах по российским объектам в Чёрном море использовала британские морские беспилотники. Об этом со ссылкой на источники 15 октября сообщает газета Times
В публикации издания речь идёт о морских дронах K3 Scout, которые производятся британской компанией Kraken Technology. Часть из закупленных правительством 20 таких катеров, по сведениям газеты, была передана Киеву.
"Беспилотные катера британского производства использовались украинцами для нанесения ударов по Сочи в России в рамках блокады Черного моря Киевом", — пишет Times.
Отмечается, что катера K3 спроектированы по модульному принципу. Они, в зависимости от состояния моря, достигают скорости до 55 узлов и дальности до 650 морских миль (1200 километров). При установке соответствующего модуля они могут использоваться в качестве платформы для воздушных беспилотников.
Появление и массовое применение морских автономных охранных и ударных дронов произвело революцию в военно-морском искусстве, сравнимую с появлением торпедных катеров или палубной авиации.
Больше информации на эту тему - в материале Захара Виноградова Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делать.
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