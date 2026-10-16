Альфред Розенберг: 80 лет со дня казни немца, который пытался "создать Украину"
16 октября 1946 года был повешен рейсхминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг. Этот уроженец Ревеля ненавидел русских, и считал создание независимой Украины эффективным антирусским инструментом
Альфред родился 12 января 1893 года в Ревеле (ныне Таллин) в семье купца Вольдемара Розенберга, этнического латыша, называвшего себя остзейским немцем. Его мать, Эльфрида Зире, происходила из семьи французов-гугенотов, и у неё были в том числе немецкие корни. Родным языком Розенберга был русский.
В феврале 1918 года Розенберг закончил МВТУ (тогда – Императорское Московское техническое училище), в которое был зачислен после эвакуации во вторую столицу Рижского политеха и стал инженером-архитектором. Его дипломной работой был проект… крематория. Вернувшись в Ревель Альфред жил на содержании своей первой жены, Хильды-Эльфриды Леесман, чей отец был крупным рыбопромышленником.
30 ноября 1918 года, на следующий день после начала войны за независимость Эстонии, Альфред Розенберг выступил с антисемитской и антикоммунистической речью. Он попытался вступить в ряды Балтийского добровольческого батальона, но не был принят как "русский".
В декабре 1918 года Розенберг покинул Эстонию и обосновался в Мюнхене. В конце 1919 года один из основателей нацистской партии Дитрих Эккарт привлёк его к работе в оккультном "Обществе Туле". Благодаря этому Розенберг сблизился с Адольфом Гитлером, в 1920 году вступил в НСДАП, а в 1921 году стал главным редактором Völkischer Beobachter.
Розенберг ознакомил будущего фюрера с "Протоколами сионских мудрецов". Ключевым компонентом его идеологии было отождествление евреев и большевиков – "иудео-большевистский заговор".
В начале 1923 года Розенберг оформил немецкое гражданство (до того он оставался гражданином России). Принимал участие в "Пивном путче", после которого Гитлер передал ему руководство ушедшей в подполье партией.
С задачей сохранить партийное единство Розенберг не справился, но остался в высшей номенклатуре НСДАП и считался одним из идеологов партии. В 1930 году Розенберг опубликовал труд "Миф ХХ века", считавшийся теоретическим обоснованием национал-социализма, хотя официально и не признанный таковым. Книга вызвала смущение даже в рядах самой нацистской партии (в т.ч. Гитлера) – из-за нападок на христианство.
В 1933 году Розенберг возглавил Внешнеполитическое управление НСДАП и получил чин рейхсляйтера – высшего партийного функционера. При этом особо важных дел Розенбергу не поручали: он был уполномоченным фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП, а также по вопросам Германского рабочего фронта.
© Фото : Открытый источникАдольф Гитлер и Альфред Розенберг, 1939 год
© Фото : Открытый источник
Адольф Гитлер и Альфред Розенберг, 1939 год
Звёздный час Розенберга наступил в 1940 году. В июле он занялся конфискацией и вывозом культурных ценностей с оккупированных нацистами территорий.
Розенберг предложил план послевоенного переустройства территории СССР, который понравился фюреру. Естественными союзниками в борьбе с "еврейским большевизмом" в его глазах были представители сепаратистских движений – прежде всего украинских националистов, которых Розенберг характеризовал как "наиболее мощную антимосковитскую группировку".
"При оценке положения вещей мы стояли перед выбором: посредством по необходимости жестокого и одинакового для всех обращения сделать врагами 120 миллионов человек или посредством разделения и дифференцированного обращения сделать впоследствии половину своими помощниками", – писал Розенберг в своём дневнике.
20 августа, 16:00ИсторияРейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанамиОтносительно будущего устройства оккупированный немецкими войсками Украины существовало две точки зрения. Одна принадлежала Альфреду Розенбергу, который предполагал создание украинского государства. Второй – Адольфу Гитлеру, который никакого государства не предполагал. Победила точка зрения фюрера
27 марта 1941 года во время встречи с фюрером Розенберг огласил своё видение политического будущего на Востоке: "Балтика – протекторат, Украина самостоятельна, в союзе с нами". На территории СССР им было выделено семь основных географических единиц: "Великороссия", Белоруссия, прибалтийские страны, Украина, Донская область, Кавказ и Туркестан.
Розенберг выступал за "поощрение к национальной независимости вплоть до потенциального создания собственной государственности" Украины, говорил о возможности создания отдельных государств в Белоруссии и на Дону. Прибалтика должна была быть германизирована и присоединена к Рейху, лишь судьбы Кавказа и Туркменистана оставались неопределенными. "Московия" должна была быть максимально ослаблена: государственный аппарат следовало полностью уничтожить, значительные территории – отторгнуть, а оставшиеся – подвергнуть жестокой экономической эксплуатации.
Планы Розенберга не вполне совпадали с видением Гитлера (в частности, он был резко против создания независимой Украины), но записка произвела впечатление. 20 апреля 1941 года Розенберг был назначен уполномоченным по централизованной обработке вопросов восточноевропейской территории – то есть – ответственным за политические преобразования на Востоке.
© commons.wikimedia.orgРейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг во время визита в Киев, июнь 1942 года (справа в светлом плаще - рейхскомиссар Украины Эрих Кох)
Рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг во время визита в Киев, июнь 1942 года (справа в светлом плаще - рейхскомиссар Украины Эрих Кох)
Оккупированную территорию СССР планировалось разделить на четыре рейхскомиссариата: "Остланд" (Прибалтика и Белоруссия), "Украина" (Украина и Донская область), "Московия" и "Кавказ". Мыслей о возможности создания "украинского государства" Розенберг не оставлял. В датированной 7 мая 1941 года "Инструкции рейхскомиссару Украины" выделялись два приоритета:
"Целью работы германского рейхскомиссара по Украине является прежде всего обеспечение Германского Рейха продовольствием и сырьем в целях усиления германского военного руководства, а впоследствии создание свободного украинского государства в тесном союзе с Великогерманским Рейхом. (...) Исходя из этой цели, хорошо было бы как можно скорее взять под контроль все вопросы психологического влияния, т.е. при помощи украинских писателей, политиков и ученых необходимо возрождать украинское историческое самосознание в целях преодоления последствий жидобольшевистского ига".
На территории "Московии", напротив, планировалось ввести как можно более жёсткий оккупационный режим. "Данная оккупация должна носить совершенно иной характер, нежели в остзейских провинциях, на Украине и на Кавказе. Она должна быть направлена на подавление всякого русского и большевистского сопротивления, и потому нуждается в людях невосприимчивых", – писал рейхсляйтер в приложении к записке от 7 апреля 1941 года.
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"Германский Рейх должен избежать того, чтобы военный поход против России начался с исторической несправедливости – иными словами, с воссоздания великорусской империи в том или ином виде. Напротив, необходимо обратиться к историческому опыту борьбы всех народов против Москвы и Петербурга", – отмечал Розенберг в "Общих инструкциях для всех рейхскомиссаров на оккупированных восточных территориях" от 8 мая 1941 года.
После поражения нацистской Германии эти документы были представлены в качестве доказательств обвинения на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В советские издания подавляющее большинство из них не включалось. Причины лежали в политической сфере: планы Розенберга по поддержке сепаратистских движений противоречили официальному нарративу о единстве советских народов перед лицом нацистской агрессии. Впервые эти инструкции были опубликованы историком Александром Дюковым в 2019 году.
А вот речь "О политических целях Германии в предстоящей войне против СССР", произнесённая им 20 июня 1941 года, достаточно широко известна. Она описывала планы нацистского руководства по расчленению Советского Союза, уничтожения большевизма как политической системы и установлению жесткого расового и административного порядка, а также использованию ресурсов советских территорий в интересах германской военной экономики. В этой речи Розенберг прямо заявил о том, что немцы должны использовать украинский национализм как инструмент для расчленения Советского Союза.
© Фото : "Военный альбом"Рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг (в центре) и рейхскомиссар Украины Эрих Кох (слева) осматривают фрески Софийского собора в Киеве, апрель 1942 года
Рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг (в центре) и рейхскомиссар Украины Эрих Кох (слева) осматривают фрески Софийского собора в Киеве, апрель 1942 года
17 июля 1941 года Гитлер издал указ "О гражданском управлении в оккупированных восточных областях", в соответствии с которым под руководством Розенберга было сформировано Имперское министерство оккупированных восточных территорий.
Однако большим влиянием оно не пользовалось. К примеру, у министра сразу же возник конфликт с рейхкомиссаром Украины Эрихом Кохом, который заявлял:
"Мне не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Эта земля принадлежит немцам. Мы раса господ, и я выжму из этой земли все, что нам нужно".
Розенберг же в "Инструкции рейхскомиссару Украины" (которую Кох проигнорировал), писал: "если удастся всеми средствами (…)создать свободное украинское государство от Лемберга до Саратова, то будет разрушен многовековой кошмар немецкого народа, связанный с Российской империей".
В итоге рейхсминистр проиграл в аппаратной борьбе. Гитлер относился к Розенбергу с презрением за его "теоретичность" и бездарность в качестве администратора. Незадолго до освобождения советскими войсками территории СССР министерство фактически перестало функционировать, хотя даже весной 1945 года Розенберг категорически отказывался его расформировать.
В последние месяцы существования Рейха при министерстве Розенберга было создано множество политических организаций и "правительств в изгнании", составленных из националистов с территории Советского Союза, – вроде Белорусской центральной рады или Украинского национального комитета. В то же время Гиммлер выступал за объединение всех коллаборационистов СССР в Комитет освобождения народов России генерала Власова.
В итоге Гиммлер покончил жизнь самоубийством, а Розенберг оказался на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала. Кстати, для него это стало неожиданностью – он специально выехал в будущую британскую оккупационную зону, будучи уверенным, что претензий к нему не будет.
Альфред Розенберг. Тюрьма Нюрнберга, 24 ноября 1945 года
На процессе Розенберг держался вызывающе, показывая, что попал сюда случайно, обвинял в вырождении национал-социалистической идеи других лидеров Рейха, старался убедить судей, что всегда гуманно относился к мирному населению оккупированных территорий.
Суд признал его виновным по всем пунктам и приговорил к смертной казни. 16 октября 1946 года приговор был приведен в исполнение, но идеи, высказанные Розенбергом в его "Инструкции рейхскомиссару Украины", с 2014 года почти буквально реализуются киевскими властями.
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