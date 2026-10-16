Альфред Розенберг: 80 лет со дня казни немца, который пытался "создать Украину" - 16.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261016/alfred-rozenberg-80-let-so-dnya-kazni-nemtsa-kotoryy-pytalsya-sozdat-ukrainu-1083838844.html
Альфред Розенберг: 80 лет со дня казни немца, который пытался "создать Украину"
Альфред Розенберг: 80 лет со дня казни немца, который пытался "создать Украину" - 16.10.2026 Украина.ру
Альфред Розенберг: 80 лет со дня казни немца, который пытался "создать Украину"
16 октября 1946 года был повешен рейсхминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг. Этот уроженец Ревеля ненавидел русских, и считал создание независимой Украины эффективным антирусским инструментом
2026-10-16T08:00
2026-10-16T08:00
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Альфред родился 12 января 1893 года в Ревеле (ныне Таллин) в семье купца Вольдемара Розенберга, этнического латыша, называвшего себя остзейским немцем. Его мать, Эльфрида Зире, происходила из семьи французов-гугенотов, и у неё были в том числе немецкие корни. Родным языком Розенберга был русский.В феврале 1918 года Розенберг закончил МВТУ (тогда – Императорское Московское техническое училище), в которое был зачислен после эвакуации во вторую столицу Рижского политеха и стал инженером-архитектором. Его дипломной работой был проект… крематория. Вернувшись в Ревель Альфред жил на содержании своей первой жены, Хильды-Эльфриды Леесман, чей отец был крупным рыбопромышленником.30 ноября 1918 года, на следующий день после начала войны за независимость Эстонии, Альфред Розенберг выступил с антисемитской и антикоммунистической речью. Он попытался вступить в ряды Балтийского добровольческого батальона, но не был принят как "русский".В декабре 1918 года Розенберг покинул Эстонию и обосновался в Мюнхене. В конце 1919 года один из основателей нацистской партии Дитрих Эккарт привлёк его к работе в оккультном "Обществе Туле". Благодаря этому Розенберг сблизился с Адольфом Гитлером, в 1920 году вступил в НСДАП, а в 1921 году стал главным редактором Völkischer Beobachter.Розенберг ознакомил будущего фюрера с "Протоколами сионских мудрецов". Ключевым компонентом его идеологии было отождествление евреев и большевиков – "иудео-большевистский заговор".В начале 1923 года Розенберг оформил немецкое гражданство (до того он оставался гражданином России). Принимал участие в "Пивном путче", после которого Гитлер передал ему руководство ушедшей в подполье партией.С задачей сохранить партийное единство Розенберг не справился, но остался в высшей номенклатуре НСДАП и считался одним из идеологов партии. В 1930 году Розенберг опубликовал труд "Миф ХХ века", считавшийся теоретическим обоснованием национал-социализма, хотя официально и не признанный таковым. Книга вызвала смущение даже в рядах самой нацистской партии (в т.ч. Гитлера) – из-за нападок на христианство.В 1933 году Розенберг возглавил Внешнеполитическое управление НСДАП и получил чин рейхсляйтера – высшего партийного функционера. При этом особо важных дел Розенбергу не поручали: он был уполномоченным фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП, а также по вопросам Германского рабочего фронта.Звёздный час Розенберга наступил в 1940 году. В июле он занялся конфискацией и вывозом культурных ценностей с оккупированных нацистами территорий.Розенберг предложил план послевоенного переустройства территории СССР, который понравился фюреру. Естественными союзниками в борьбе с "еврейским большевизмом" в его глазах были представители сепаратистских движений – прежде всего украинских националистов, которых Розенберг характеризовал как "наиболее мощную антимосковитскую группировку"."При оценке положения вещей мы стояли перед выбором: посредством по необходимости жестокого и одинакового для всех обращения сделать врагами 120 миллионов человек или посредством разделения и дифференцированного обращения сделать впоследствии половину своими помощниками", – писал Розенберг в своём дневнике.27 марта 1941 года во время встречи с фюрером Розенберг огласил своё видение политического будущего на Востоке: "Балтика – протекторат, Украина самостоятельна, в союзе с нами". На территории СССР им было выделено семь основных географических единиц: "Великороссия", Белоруссия, прибалтийские страны, Украина, Донская область, Кавказ и Туркестан.Розенберг выступал за "поощрение к национальной независимости вплоть до потенциального создания собственной государственности" Украины, говорил о возможности создания отдельных государств в Белоруссии и на Дону. Прибалтика должна была быть германизирована и присоединена к Рейху, лишь судьбы Кавказа и Туркменистана оставались неопределенными. "Московия" должна была быть максимально ослаблена: государственный аппарат следовало полностью уничтожить, значительные территории – отторгнуть, а оставшиеся – подвергнуть жестокой экономической эксплуатации.Планы Розенберга не вполне совпадали с видением Гитлера (в частности, он был резко против создания независимой Украины), но записка произвела впечатление. 20 апреля 1941 года Розенберг был назначен уполномоченным по централизованной обработке вопросов восточноевропейской территории – то есть – ответственным за политические преобразования на Востоке.Оккупированную территорию СССР планировалось разделить на четыре рейхскомиссариата: "Остланд" (Прибалтика и Белоруссия), "Украина" (Украина и Донская область), "Московия" и "Кавказ". Мыслей о возможности создания "украинского государства" Розенберг не оставлял. В датированной 7 мая 1941 года "Инструкции рейхскомиссару Украины" выделялись два приоритета:"Целью работы германского рейхскомиссара по Украине является прежде всего обеспечение Германского Рейха продовольствием и сырьем в целях усиления германского военного руководства, а впоследствии создание свободного украинского государства в тесном союзе с Великогерманским Рейхом. (...) Исходя из этой цели, хорошо было бы как можно скорее взять под контроль все вопросы психологического влияния, т.е. при помощи украинских писателей, политиков и ученых необходимо возрождать украинское историческое самосознание в целях преодоления последствий жидобольшевистского ига".На территории "Московии", напротив, планировалось ввести как можно более жёсткий оккупационный режим. "Данная оккупация должна носить совершенно иной характер, нежели в остзейских провинциях, на Украине и на Кавказе. Она должна быть направлена на подавление всякого русского и большевистского сопротивления, и потому нуждается в людях невосприимчивых", – писал рейхсляйтер в приложении к записке от 7 апреля 1941 года."Германский Рейх должен избежать того, чтобы военный поход против России начался с исторической несправедливости – иными словами, с воссоздания великорусской империи в том или ином виде. Напротив, необходимо обратиться к историческому опыту борьбы всех народов против Москвы и Петербурга", – отмечал Розенберг в "Общих инструкциях для всех рейхскомиссаров на оккупированных восточных территориях" от 8 мая 1941 года.После поражения нацистской Германии эти документы были представлены в качестве доказательств обвинения на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В советские издания подавляющее большинство из них не включалось. Причины лежали в политической сфере: планы Розенберга по поддержке сепаратистских движений противоречили официальному нарративу о единстве советских народов перед лицом нацистской агрессии. Впервые эти инструкции были опубликованы историком Александром Дюковым в 2019 году.А вот речь "О политических целях Германии в предстоящей войне против СССР", произнесённая им 20 июня 1941 года, достаточно широко известна. Она описывала планы нацистского руководства по расчленению Советского Союза, уничтожения большевизма как политической системы и установлению жесткого расового и административного порядка, а также использованию ресурсов советских территорий в интересах германской военной экономики. В этой речи Розенберг прямо заявил о том, что немцы должны использовать украинский национализм как инструмент для расчленения Советского Союза.17 июля 1941 года Гитлер издал указ "О гражданском управлении в оккупированных восточных областях", в соответствии с которым под руководством Розенберга было сформировано Имперское министерство оккупированных восточных территорий.Однако большим влиянием оно не пользовалось. К примеру, у министра сразу же возник конфликт с рейхкомиссаром Украины Эрихом Кохом, который заявлял:"Мне не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Эта земля принадлежит немцам. Мы раса господ, и я выжму из этой земли все, что нам нужно".Розенберг же в "Инструкции рейхскомиссару Украины" (которую Кох проигнорировал), писал: "если удастся всеми средствами (…)создать свободное украинское государство от Лемберга до Саратова, то будет разрушен многовековой кошмар немецкого народа, связанный с Российской империей".В итоге рейхсминистр проиграл в аппаратной борьбе. Гитлер относился к Розенбергу с презрением за его "теоретичность" и бездарность в качестве администратора. Незадолго до освобождения советскими войсками территории СССР министерство фактически перестало функционировать, хотя даже весной 1945 года Розенберг категорически отказывался его расформировать.В последние месяцы существования Рейха при министерстве Розенберга было создано множество политических организаций и "правительств в изгнании", составленных из националистов с территории Советского Союза, – вроде Белорусской центральной рады или Украинского национального комитета. В то же время Гиммлер выступал за объединение всех коллаборационистов СССР в Комитет освобождения народов России генерала Власова.В итоге Гиммлер покончил жизнь самоубийством, а Розенберг оказался на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала. Кстати, для него это стало неожиданностью – он специально выехал в будущую британскую оккупационную зону, будучи уверенным, что претензий к нему не будет.На процессе Розенберг держался вызывающе, показывая, что попал сюда случайно, обвинял в вырождении национал-социалистической идеи других лидеров Рейха, старался убедить судей, что всегда гуманно относился к мирному населению оккупированных территорий.Суд признал его виновным по всем пунктам и приговорил к смертной казни. 16 октября 1946 года приговор был приведен в исполнение, но идеи, высказанные Розенбергом в его "Инструкции рейхскомиссару Украины", с 2014 года почти буквально реализуются киевскими властями.
https://ukraina.ru/20260628/kak-stat-fyurerom-stoyakin-i-zalesskiy-o-puti-gitlera-k-absolyutnoy-vlasti-i-fashistakh-na-ukraine-1080730241.html
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история, история ссср, украина, ссср, россия, адольф гитлер, александр дюков, великая отечественная война, рейх, нацисты, оккупация
История, История, история СССР, Украина, СССР, Россия, Адольф Гитлер, Александр Дюков, Великая Отечественная война, Рейх, нацисты, оккупация

Альфред Розенберг: 80 лет со дня казни немца, который пытался "создать Украину"

08:00 16.10.2026
 
© Фото : "Военный альбом"Рейхсляйтер Альфред Розенберг. Бровары, апрель 1942 года
Рейхсляйтер Альфред Розенберг. Бровары, апрель 1942 года - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото : "Военный альбом"
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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16 октября 1946 года был повешен рейсхминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг. Этот уроженец Ревеля ненавидел русских, и считал создание независимой Украины эффективным антирусским инструментом
Альфред родился 12 января 1893 года в Ревеле (ныне Таллин) в семье купца Вольдемара Розенберга, этнического латыша, называвшего себя остзейским немцем. Его мать, Эльфрида Зире, происходила из семьи французов-гугенотов, и у неё были в том числе немецкие корни. Родным языком Розенберга был русский.
В феврале 1918 года Розенберг закончил МВТУ (тогда – Императорское Московское техническое училище), в которое был зачислен после эвакуации во вторую столицу Рижского политеха и стал инженером-архитектором. Его дипломной работой был проект… крематория. Вернувшись в Ревель Альфред жил на содержании своей первой жены, Хильды-Эльфриды Леесман, чей отец был крупным рыбопромышленником.
30 ноября 1918 года, на следующий день после начала войны за независимость Эстонии, Альфред Розенберг выступил с антисемитской и антикоммунистической речью. Он попытался вступить в ряды Балтийского добровольческого батальона, но не был принят как "русский".
В декабре 1918 года Розенберг покинул Эстонию и обосновался в Мюнхене. В конце 1919 года один из основателей нацистской партии Дитрих Эккарт привлёк его к работе в оккультном "Обществе Туле". Благодаря этому Розенберг сблизился с Адольфом Гитлером, в 1920 году вступил в НСДАП, а в 1921 году стал главным редактором Völkischer Beobachter.
Розенберг ознакомил будущего фюрера с "Протоколами сионских мудрецов". Ключевым компонентом его идеологии было отождествление евреев и большевиков – "иудео-большевистский заговор".
28 июня, 13:50
Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине
В начале 1923 года Розенберг оформил немецкое гражданство (до того он оставался гражданином России). Принимал участие в "Пивном путче", после которого Гитлер передал ему руководство ушедшей в подполье партией.
С задачей сохранить партийное единство Розенберг не справился, но остался в высшей номенклатуре НСДАП и считался одним из идеологов партии. В 1930 году Розенберг опубликовал труд "Миф ХХ века", считавшийся теоретическим обоснованием национал-социализма, хотя официально и не признанный таковым. Книга вызвала смущение даже в рядах самой нацистской партии (в т.ч. Гитлера) – из-за нападок на христианство.
В 1933 году Розенберг возглавил Внешнеполитическое управление НСДАП и получил чин рейхсляйтера – высшего партийного функционера. При этом особо важных дел Розенбергу не поручали: он был уполномоченным фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП, а также по вопросам Германского рабочего фронта.
© Фото : Открытый источникАдольф Гитлер и Альфред Розенберг, 1939 год
Адольф Гитлер и Альфред Розенберг, 1939 год - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : Открытый источник
Адольф Гитлер и Альфред Розенберг, 1939 год
Звёздный час Розенберга наступил в 1940 году. В июле он занялся конфискацией и вывозом культурных ценностей с оккупированных нацистами территорий.
Розенберг предложил план послевоенного переустройства территории СССР, который понравился фюреру. Естественными союзниками в борьбе с "еврейским большевизмом" в его глазах были представители сепаратистских движений – прежде всего украинских националистов, которых Розенберг характеризовал как "наиболее мощную антимосковитскую группировку".
"При оценке положения вещей мы стояли перед выбором: посредством по необходимости жестокого и одинакового для всех обращения сделать врагами 120 миллионов человек или посредством разделения и дифференцированного обращения сделать впоследствии половину своими помощниками", – писал Розенберг в своём дневнике.
Оккупированная территория Украины. Карта - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
20 августа, 16:00История
Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанамиОтносительно будущего устройства оккупированный немецкими войсками Украины существовало две точки зрения. Одна принадлежала Альфреду Розенбергу, который предполагал создание украинского государства. Второй – Адольфу Гитлеру, который никакого государства не предполагал. Победила точка зрения фюрера
27 марта 1941 года во время встречи с фюрером Розенберг огласил своё видение политического будущего на Востоке: "Балтика – протекторат, Украина самостоятельна, в союзе с нами". На территории СССР им было выделено семь основных географических единиц: "Великороссия", Белоруссия, прибалтийские страны, Украина, Донская область, Кавказ и Туркестан.
Розенберг выступал за "поощрение к национальной независимости вплоть до потенциального создания собственной государственности" Украины, говорил о возможности создания отдельных государств в Белоруссии и на Дону. Прибалтика должна была быть германизирована и присоединена к Рейху, лишь судьбы Кавказа и Туркменистана оставались неопределенными. "Московия" должна была быть максимально ослаблена: государственный аппарат следовало полностью уничтожить, значительные территории – отторгнуть, а оставшиеся – подвергнуть жестокой экономической эксплуатации.
Планы Розенберга не вполне совпадали с видением Гитлера (в частности, он был резко против создания независимой Украины), но записка произвела впечатление. 20 апреля 1941 года Розенберг был назначен уполномоченным по централизованной обработке вопросов восточноевропейской территории – то есть – ответственным за политические преобразования на Востоке.
© commons.wikimedia.orgРейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг во время визита в Киев, июнь 1942 года (справа в светлом плаще - рейхскомиссар Украины Эрих Кох)
Рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг во время визита в Киев, июнь 1942 года (справа в светлом плаще - рейхскомиссар Украины Эрих Кох) - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© commons.wikimedia.org
Рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг во время визита в Киев, июнь 1942 года (справа в светлом плаще - рейхскомиссар Украины Эрих Кох)
Оккупированную территорию СССР планировалось разделить на четыре рейхскомиссариата: "Остланд" (Прибалтика и Белоруссия), "Украина" (Украина и Донская область), "Московия" и "Кавказ". Мыслей о возможности создания "украинского государства" Розенберг не оставлял. В датированной 7 мая 1941 года "Инструкции рейхскомиссару Украины" выделялись два приоритета:
"Целью работы германского рейхскомиссара по Украине является прежде всего обеспечение Германского Рейха продовольствием и сырьем в целях усиления германского военного руководства, а впоследствии создание свободного украинского государства в тесном союзе с Великогерманским Рейхом. (...) Исходя из этой цели, хорошо было бы как можно скорее взять под контроль все вопросы психологического влияния, т.е. при помощи украинских писателей, политиков и ученых необходимо возрождать украинское историческое самосознание в целях преодоления последствий жидобольшевистского ига".
На территории "Московии", напротив, планировалось ввести как можно более жёсткий оккупационный режим. "Данная оккупация должна носить совершенно иной характер, нежели в остзейских провинциях, на Украине и на Кавказе. Она должна быть направлена на подавление всякого русского и большевистского сопротивления, и потому нуждается в людях невосприимчивых", – писал рейхсляйтер в приложении к записке от 7 апреля 1941 года.
дивизия СС Галичина Гитлер плакат листовка - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
1 августа, 16:00История
Как Гитлер "кинул" бандеровцев. 85 лет с момента создания Дистрикта ГаличинаДистрикт Галичина (или Галиция) – отдельный район Генерал-губернаторства, т.е. не включённой в состав III Рейха территории Польши, созданный немецкими оккупационными властями 1 августа 1941 года на основе трёх областей Западной Украины. Тем самым он порушил планы своих незадачливых "союзников" из ОУН*, собиравшихся создавать "великую Украину"
"Германский Рейх должен избежать того, чтобы военный поход против России начался с исторической несправедливости – иными словами, с воссоздания великорусской империи в том или ином виде. Напротив, необходимо обратиться к историческому опыту борьбы всех народов против Москвы и Петербурга", – отмечал Розенберг в "Общих инструкциях для всех рейхскомиссаров на оккупированных восточных территориях" от 8 мая 1941 года.
После поражения нацистской Германии эти документы были представлены в качестве доказательств обвинения на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В советские издания подавляющее большинство из них не включалось. Причины лежали в политической сфере: планы Розенберга по поддержке сепаратистских движений противоречили официальному нарративу о единстве советских народов перед лицом нацистской агрессии. Впервые эти инструкции были опубликованы историком Александром Дюковым в 2019 году.
А вот речь "О политических целях Германии в предстоящей войне против СССР", произнесённая им 20 июня 1941 года, достаточно широко известна. Она описывала планы нацистского руководства по расчленению Советского Союза, уничтожения большевизма как политической системы и установлению жесткого расового и административного порядка, а также использованию ресурсов советских территорий в интересах германской военной экономики. В этой речи Розенберг прямо заявил о том, что немцы должны использовать украинский национализм как инструмент для расчленения Советского Союза.
© Фото : "Военный альбом"Рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг (в центре) и рейхскомиссар Украины Эрих Кох (слева) осматривают фрески Софийского собора в Киеве, апрель 1942 года
Рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг (в центре) и рейхскомиссар Украины Эрих Кох (слева) осматривают фрески Софийского собора в Киеве, апрель 1942 года - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : "Военный альбом"
Рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг (в центре) и рейхскомиссар Украины Эрих Кох (слева) осматривают фрески Софийского собора в Киеве, апрель 1942 года
17 июля 1941 года Гитлер издал указ "О гражданском управлении в оккупированных восточных областях", в соответствии с которым под руководством Розенберга было сформировано Имперское министерство оккупированных восточных территорий.
Однако большим влиянием оно не пользовалось. К примеру, у министра сразу же возник конфликт с рейхкомиссаром Украины Эрихом Кохом, который заявлял:
"Мне не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Эта земля принадлежит немцам. Мы раса господ, и я выжму из этой земли все, что нам нужно".
Розенберг же в "Инструкции рейхскомиссару Украины" (которую Кох проигнорировал), писал: "если удастся всеми средствами (…)создать свободное украинское государство от Лемберга до Саратова, то будет разрушен многовековой кошмар немецкого народа, связанный с Российской империей".
- РИА Новости, 1920, 23.08.2026
23 августа, 19:22
Как Гитлер обманул бандеровцев и к чему это привело: Стоякин и Залесский о разделе Украины
В итоге рейхсминистр проиграл в аппаратной борьбе. Гитлер относился к Розенбергу с презрением за его "теоретичность" и бездарность в качестве администратора. Незадолго до освобождения советскими войсками территории СССР министерство фактически перестало функционировать, хотя даже весной 1945 года Розенберг категорически отказывался его расформировать.
В последние месяцы существования Рейха при министерстве Розенберга было создано множество политических организаций и "правительств в изгнании", составленных из националистов с территории Советского Союза, – вроде Белорусской центральной рады или Украинского национального комитета. В то же время Гиммлер выступал за объединение всех коллаборационистов СССР в Комитет освобождения народов России генерала Власова.
В итоге Гиммлер покончил жизнь самоубийством, а Розенберг оказался на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала. Кстати, для него это стало неожиданностью – он специально выехал в будущую британскую оккупационную зону, будучи уверенным, что претензий к нему не будет.
© Фото : "Военный альбом"Альфред Розенберг. Тюрьма Нюрнберга, 24 ноября 1945 года
Альфред Розенберг. Тюрьма Нюрнберга, 24 ноября 1945 года - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : "Военный альбом"
Альфред Розенберг. Тюрьма Нюрнберга, 24 ноября 1945 года
На процессе Розенберг держался вызывающе, показывая, что попал сюда случайно, обвинял в вырождении национал-социалистической идеи других лидеров Рейха, старался убедить судей, что всегда гуманно относился к мирному населению оккупированных территорий.
Суд признал его виновным по всем пунктам и приговорил к смертной казни. 16 октября 1946 года приговор был приведен в исполнение, но идеи, высказанные Розенбергом в его "Инструкции рейхскомиссару Украины", с 2014 года почти буквально реализуются киевскими властями.
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Заголовок открываемого материала
08:10Для ударов по Сочи и другим целям Киев использовал британские дроны — Times
08:07Зеленский и Трамп: развод и новая family
08:00Альфред Розенберг: 80 лет со дня казни немца, который пытался "создать Украину"
07:29Работу Starshield для ВСУ распорядился ограничить именно Белый дом — Reuters
07:22"Враг жесток, поэтому мы не имеем права быть мягкими": как наших бойцов СВО готовят к бою
07:07Александр Каргин: Трамп хочет мира с Россией по Украине, но Ближний Восток разожжет новый фронт
06:51"Герани-5" разогнались над Украиной до скоростей крылатых ракет — AMK Mapping
06:49Без "запрещенки" не обошлось: почему Зеленский нагло себя ведет и хамит Трампу
06:20"Оборона уже трещит": Анпилогов раскрыл, как ВС России громят ВСУ под Сумами
06:13Зеленский всё? Трамп высказался о главе киевского режима и поставках оружия
06:06Впихнуть коленом в "дух Анкориджа": Зеленскому выписали приговор
05:50Русофобы ополчились на певицу Юту: "глорифицирует участников СВО"
05:30"Ему все прощается": почему Зеленскому сходит с рук хамство в адрес Трампа — эксперт
04:54Луцк лишают света и воды "обломки" якобы сбитой реактивной "Герани"
04:30Военный эксперт: Потеря Сум обрушит всю оборону ВСУ на северо-востоке Украины
04:20Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:03Швеция выдала в США гражданина России, обвинённого в закупках электроники для ВПК РФ
02:02Путин подписал Указ, дополнительно оберегающий стратегические компании от иностранных законов
01:20Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты
00:41Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
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