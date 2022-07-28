https://ukraina.ru/20220728/1036988194.html

"Докажет боеспособность": эксперт о том, как США готовят украинских пилотов управлять F-16

"Докажет боеспособность": эксперт о том, как США готовят украинских пилотов управлять F-16 - 28.07.2022 Украина.ру

"Докажет боеспособность": эксперт о том, как США готовят украинских пилотов управлять F-16

США переобучают украинских пилотов на свои самолеты, которые будут поставлять на Украину, но начальная программа ускоренного обучения, занимает около трех месяцев, а обычная – девять месяцев, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-07-28T19:32

2022-07-28T19:32

2022-07-28T19:32

f-16

украина

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Минобороны Украины ранее заявило, что аэродромы Украины смогут принимать американские истребители, в том числе F-16, после дооборудования.США отвергали передачу Украине военных самолетов, говорили о том, что тренируют украинских пилотов.Палата представителей Конгресса США позже одобрила выделение $100 млн на обучение украинских военных пилотированию американских самолетов.По его мнению, ускоренная переподготовка может не принести никаких результатов.Если эти самолеты и пойдут на Украину, то после того, как Киев выполнит успешно операцию контрнаступления, докажет боеспособность своих подразделений и тогда будет одобрен следующий транш по военной помощи, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036654137.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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f-16, украина, америка, сша, пилоты, новости