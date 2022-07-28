https://ukraina.ru/20220728/1036988194.html
"Докажет боеспособность": эксперт о том, как США готовят украинских пилотов управлять F-16
"Докажет боеспособность": эксперт о том, как США готовят украинских пилотов управлять F-16 - 28.07.2022 Украина.ру
"Докажет боеспособность": эксперт о том, как США готовят украинских пилотов управлять F-16
США переобучают украинских пилотов на свои самолеты, которые будут поставлять на Украину, но начальная программа ускоренного обучения, занимает около трех месяцев, а обычная – девять месяцев, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-07-28T19:32
2022-07-28T19:32
2022-07-28T19:32
f-16
украина
америка
сша
пилоты
новости
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Минобороны Украины ранее заявило, что аэродромы Украины смогут принимать американские истребители, в том числе F-16, после дооборудования.США отвергали передачу Украине военных самолетов, говорили о том, что тренируют украинских пилотов.Палата представителей Конгресса США позже одобрила выделение $100 млн на обучение украинских военных пилотированию американских самолетов.По его мнению, ускоренная переподготовка может не принести никаких результатов.Если эти самолеты и пойдут на Украину, то после того, как Киев выполнит успешно операцию контрнаступления, докажет боеспособность своих подразделений и тогда будет одобрен следующий транш по военной помощи, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220727/1036654137.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
f-16, украина, америка, сша, пилоты, новости
"Докажет боеспособность": эксперт о том, как США готовят украинских пилотов управлять F-16
США переобучают украинских пилотов на свои самолеты, которые будут поставлять на Украину, но начальная программа ускоренного обучения, занимает около трех месяцев, а обычная – девять месяцев, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Минобороны Украины ранее заявило, что аэродромы Украины смогут принимать американские истребители, в том числе F-16, после дооборудования.
США отвергали передачу Украине военных самолетов, говорили о том, что тренируют украинских пилотов.
Палата представителей Конгресса США позже одобрила выделение $100 млн на обучение украинских военных пилотированию американских самолетов.
При этом нужно понимать, что это программа ускоренного переобучения, занимает около трех месяцев. И это программа начальной подготовки на эти самолеты. Если мы говорим про реальную программу подготовки, по которой готовят и американских пилотов, то подобная программа занимает девять месяцев.
Алексей Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его мнению, ускоренная переподготовка может не принести никаких результатов.
Если эти самолеты и пойдут на Украину, то после того, как Киев выполнит успешно операцию контрнаступления, докажет боеспособность своих подразделений и тогда будет одобрен следующий транш по военной помощи, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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