https://ukraina.ru/20220728/1036970468.html
Аляска возвращается в Россию, а Байден уходит в отставку? Что будет с США - Дудаков. Видео
Аляска возвращается в Россию, а Байден уходит в отставку? Что будет с США - Дудаков. Видео - 28.07.2022 Украина.ру
Аляска возвращается в Россию, а Байден уходит в отставку? Что будет с США - Дудаков. Видео
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о главной зависимости европейских стран, а также о возможной судьбе Аляски, о вероятности... Украина.ру, 28.07.2022
2022-07-28T14:40
2022-07-28T14:40
2022-07-28T14:40
видео
малек дудаков
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о главной зависимости европейских стран, а также о возможной судьбе Аляски, о вероятности отставки президента Джо Байдена и о рецессии в США:00:45 – Чем обусловлено желание недружественных России стран следовать за идеей США?03:02 – Единый глобальный фронт США и Европы против Кремля потерпел фиаско?05:00 – Есть ли еще у Вашингтона рычаги давления на Анкару?06:24 – Насколько вероятен для США риск потерять Аляску?07:58 - Уйдет ли Джо Байден в отставку досрочно и как это может сказаться на помощи Украине?11:08 – Ожидать ли реальной рецессии в США?Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях. Сейчас в списке числятся 49 недружественных стран.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, малек дудаков, видео
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о главной зависимости европейских стран, а также о возможной судьбе Аляски, о вероятности отставки президента Джо Байдена и о рецессии в США:
00:45 – Чем обусловлено желание недружественных России стран следовать за идеей США?
03:02 – Единый глобальный фронт США и Европы против Кремля потерпел фиаско?
05:00 – Есть ли еще у Вашингтона рычаги давления на Анкару?
06:24 – Насколько вероятен для США риск потерять Аляску?
07:58 - Уйдет ли Джо Байден в отставку досрочно и как это может сказаться на помощи Украине?
11:08 – Ожидать ли реальной рецессии в США?
Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях. Сейчас в списке числятся 49 недружественных стран.