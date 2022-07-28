https://ukraina.ru/20220728/1036970468.html

Аляска возвращается в Россию, а Байден уходит в отставку? Что будет с США - Дудаков. Видео

Аляска возвращается в Россию, а Байден уходит в отставку? Что будет с США - Дудаков. Видео - 28.07.2022 Украина.ру

Аляска возвращается в Россию, а Байден уходит в отставку? Что будет с США - Дудаков. Видео

Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о главной зависимости европейских стран, а также о возможной судьбе Аляски, о вероятности... Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T14:40

2022-07-28T14:40

2022-07-28T14:40

видео

малек дудаков

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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о главной зависимости европейских стран, а также о возможной судьбе Аляски, о вероятности отставки президента Джо Байдена и о рецессии в США:00:45 – Чем обусловлено желание недружественных России стран следовать за идеей США?03:02 – Единый глобальный фронт США и Европы против Кремля потерпел фиаско?05:00 – Есть ли еще у Вашингтона рычаги давления на Анкару?06:24 – Насколько вероятен для США риск потерять Аляску?07:58 - Уйдет ли Джо Байден в отставку досрочно и как это может сказаться на помощи Украине?11:08 – Ожидать ли реальной рецессии в США?Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях. Сейчас в списке числятся 49 недружественных стран.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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