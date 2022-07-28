Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС - 28.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220728/1036967661.html
Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС
Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС - 28.07.2022 Украина.ру
Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС
Украинский беспилотник нанёс удар по дому в Энергодаре (контролируемая РФ часть Запорожской области), в котором живут сотрудники Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили 28 июля в администрации города
2022-07-28T14:21
2022-07-28T14:21
энергодар
беспилотник
всу
украина
аэс
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036968439_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_81f586145d7205f0d4e0acdaa6c73581.jpg
"Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку "Сосновый Бор" г. Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать", - сказал представитель администрации.Ранее украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.
https://ukraina.ru/20220721/1036731147.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036968439_85:0:646:421_1920x0_80_0_0_91e6559c3c565ba935c0a60a84404d89.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
энергодар, беспилотник, всу, украина, аэс, новости

Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС

14:21 28.07.2022
 
© РИА Новости
© РИА Новости
Читать в
Украинский беспилотник нанёс удар по дому в Энергодаре (контролируемая РФ часть Запорожской области), в котором живут сотрудники Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили 28 июля в администрации города
"Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку "Сосновый Бор" г. Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать", - сказал представитель администрации.

Ранее украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 13:36
Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотникамиОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 июля заявила, что Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества
 
ЭнергодарбеспилотникВСУУкраинаАЭСНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02Хроника событий на Украина на 16:00 28 июля: потери, сигнал Авакову
16:02"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию
16:00Ногайское казачье войско: военно-финансовая афера в Приазовье
15:45Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам
15:36Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире
15:26Россия и США готовятся к исторической сделке. А Украина пусть разбирается сама
15:19Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео
15:17Эксперт рассказал о налаживании цифрового вещания на освобожденных территориях
15:14"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой
14:40Аляска возвращается в Россию, а Байден уходит в отставку? Что будет с США - Дудаков. Видео
14:32Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни
14:32Алексей Подберёзкин: В августе Украину ждёт военная катастрофа
14:23Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия
14:21Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС
14:19"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
14:17Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара
14:16Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине
14:12Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад
13:52В Киеве не исключили передачу Коломойского США
13:36Война в гламуре. Елена Зеленская и ее муж президент Украины попали на обложку
Лента новостейМолния