https://ukraina.ru/20220728/1036967661.html

Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС

Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС - 28.07.2022 Украина.ру

Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС

Украинский беспилотник нанёс удар по дому в Энергодаре (контролируемая РФ часть Запорожской области), в котором живут сотрудники Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили 28 июля в администрации города

2022-07-28T14:21

2022-07-28T14:21

2022-07-28T14:21

энергодар

беспилотник

всу

украина

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новости

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"Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку "Сосновый Бор" г. Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать", - сказал представитель администрации.Ранее украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.

https://ukraina.ru/20220721/1036731147.html

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энергодар, беспилотник, всу, украина, аэс, новости