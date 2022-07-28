Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС
Украинский беспилотник нанёс удар по дому в Энергодаре (контролируемая РФ часть Запорожской области), в котором живут сотрудники Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили 28 июля в администрации города
"Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку "Сосновый Бор" г. Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать", - сказал представитель администрации.
Ранее украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС.
Ранее украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.
21 июля, 13:36Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотникамиОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 июля заявила, что Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества