"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну
Конфликт на Украине возвращается во времена холодной войны, когда СССР, США, НАТО и Варшавский договор воевали по всем фронтам, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима.
Мы фактически возвращаемся во времена холодной войны. Вспомните, когда Советский Союз, Соединенные Штаты, блок НАТО, Варшавский договор воевали по всем фронтам. Что значит "воевали"? Это значит, что мы поставляли оружие воюющим сторонам, оказывали финансовую помощь, оказывали помощь инструкторами.
По его мнению, сейчас беспредельно жесткая риторика у всех сторон конфликта на Украине, и единственно действуют два ограничения: это непрямое столкновение РФ и НАТО, а также неприменение ядерного оружия.
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