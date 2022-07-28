https://ukraina.ru/20220728/1036939842.html

"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну

"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну - 28.07.2022 Украина.ру

"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну

Конфликт на Украине возвращается во времена холодной войны, когда СССР, США, НАТО и Варшавский договор воевали по всем фронтам, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-07-28T08:15

2022-07-28T08:15

2022-07-28T08:15

холодная война

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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима.По его мнению, сейчас беспредельно жесткая риторика у всех сторон конфликта на Украине, и единственно действуют два ограничения: это непрямое столкновение РФ и НАТО, а также неприменение ядерного оружия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220418/1033794327.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

холодная война, украина, россия, новости, сво