"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну - 28.07.2022 Украина.ру
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"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну
"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну - 28.07.2022 Украина.ру
"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну
Конфликт на Украине возвращается во времена холодной войны, когда СССР, США, НАТО и Варшавский договор воевали по всем фронтам, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-07-28T08:15
2022-07-28T08:15
холодная война
украина
россия
новости
сво
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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима.По его мнению, сейчас беспредельно жесткая риторика у всех сторон конфликта на Украине, и единственно действуют два ограничения: это непрямое столкновение РФ и НАТО, а также неприменение ядерного оружия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220418/1033794327.html
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холодная война, украина, россия, новости, сво

"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну

08:15 28.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы в Запорожской области
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Конфликт на Украине возвращается во времена холодной войны, когда СССР, США, НАТО и Варшавский договор воевали по всем фронтам, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима.
Мы фактически возвращаемся во времена холодной войны. Вспомните, когда Советский Союз, Соединенные Штаты, блок НАТО, Варшавский договор воевали по всем фронтам. Что значит "воевали"? Это значит, что мы поставляли оружие воюющим сторонам, оказывали финансовую помощь, оказывали помощь инструкторами.
Олег Царев интервью
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады
По его мнению, сейчас беспредельно жесткая риторика у всех сторон конфликта на Украине, и единственно действуют два ограничения: это непрямое столкновение РФ и НАТО, а также неприменение ядерного оружия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 16:58
Франция не согласилась с Зеленским, началась новая холодная война: что говорили об Украине в мире 18 апреляБывший президент Чехии Вацлав Клаус отмечает, что раньше к украинским мигрантам относились так, что ему было стыдно, а теперь их все резко полюбили. При этом меняется не только восприятие Украины, но и мироустройство - началась эпоха новой холодной войны
 
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