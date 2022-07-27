https://ukraina.ru/20220727/1036928092.html

Олег Царев: Блицкриг – это самый щадящий вариант для Украины

Олег Царев: Блицкриг – это самый щадящий вариант для Украины - 27.07.2022 Украина.ру

Олег Царев: Блицкриг – это самый щадящий вариант для Украины

Чем быстрее будет одержана победа в спецоперации РФ на Украине, тем меньше будет погибших и пострадавших военных и мирных жителей. Для такой победы нужны... Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T16:32

2022-07-27T16:32

2022-07-27T16:32

интервью

олег царев

сво

украина

рф

игорь коломойский

оружие

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Чем быстрее будет одержана победа в спецоперации РФ на Украине, тем меньше будет погибших и пострадавших военных и мирных жителей. Для такой победы нужны эффективные системы вооружений, считает народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима. Россия ужесточает риторику, Лавров ужесточает риторику. Даже на переговоры по зерну в Стамбул поехал Шойгу. Насколько можно говорить об ужесточении мер, и насколько это сейчас важно и нужно?– Мы фактически возвращаемся во времена холодной войны. Вспомните, когда Советский Союз, Соединенные Штаты, блок НАТО, Варшавский договор воевали по всем фронтам. Что значит "воевали"? Это значит, что мы поставляли оружие воюющим сторонам, оказывали финансовую помощь, оказывали помощь инструкторами.Вспомните: Вьетнам, Южная Корея, Афганистан... Но при этом всем было два табу, поскольку были две ядерные державы, поэтому Советский Союз и США делали все, чтобы нигде не было прямых столкновений между блоком НАТО и советскими войсками. Все понимали, что это приведет к ядерной войне. Карибский кризис туда же – в копилку.Было два ограничения – это непрямое столкновение, и второе – это неприменение ядерного оружия. Сейчас примерно такая же ситуация. Беспредельно жесткая риторика у всех сторон, и единственно действуют два ограничения. Ничего нового, мы через это проходили.– Здесь взгляд на ситуацию может быть даже более жестким, потому что первые ограничения фактически на грани того, чтобы быть нарушенными. С учетом и инструкторов натовских, и наемников, и прямого участия российской армии.– У меня дядя воевал во Вьетнаме в качестве инструктора, напрямую воевал, напрямую участвовал в боестолкновениях, но как инструктор, никак это не были это действующие войска. Он сам охотник, поэтому его призвали, и он участвовал.Думаю, то же самое было в Афганистане, туда поставляли "стингеры", оружие моджахедам, наши войска воевали, но все-таки Соединенные Штаты напрямую в этой войне не участвовали.Так что в принципе, все похоже. И надо быть сильными, тогда будут считаться.– Риторику ужесточили не просто так, ее ужесточили после удара по ряду инфраструктурных объектов, включая Антоновский мост в Херсоне. Были заявления о том, что мост серьезно поврежден. Насколько это серьезная проблема? И были вопросы, почему наши войска не наносят удары по мостам в ответ?– После ударов мы созвонились с Владимиром Сальдо. Володя говорит: два дня совещаемся. Говорит, ситуация довольно сложная.Я не хочу себя рекламировать, но он говорит – единственное дельное предложение я прочитал у тебя в телеграме, ты предложил покрывать слябами поверхность моста – 15 см стали. Слябов у нас полно – это "Азовсталь". Это сырье, потом из них делают - раскатывают и делают сварные трубы. 15 см. стали "Хаймарс" не пройдет.Он (Сальдо – Ред.) меня набрал и говорит: Олег, предложение дельное, но я тебе как строитель - он строитель, а я микроэлектронщик… он говорит: я как строитель скажу, что может не выдержать мост. Говорю: Володя, ты строитель, вы и посчитайте, выдержит или нет.Но самое главное – сразу же после каждого обстрела надо заделывать дыры в мосту. Если заделывать их правильно… Понятно, есть срок, когда бетон набирает силу, там проходит две недели, три недели, там кристаллы гидрата образуются, пока весь этот процесс химический произойдет. Правильно завязывать арматуру, чтобы в месте попадания снаряда не терялся конструктив, не выходил из строя. С учетом того, что все мосты строятся по принципу - балки и потом перекрытия, то, если перекрытие выходит из строя, а балки целы, то это не так страшно.Я с удовлетворением вижу, что действительно все это заделывается, и все это достаточно оперативно стали делать. Все изъяны на мосту заделаны.В чем сложность? Сложность в том, что наша советская система ПВО рассчитана на борьбу с самолетами. "Хаймарсы" лучше всего сбивают С-300. И у нас ракета С-300 стоит дороже, чем "Хаймарс".Если "Хаймарс" ударил по мосту, а мы полкуба бетона залили и положили пару арматурин и опалубку, и заделали, то получается, "Хаймарс"… полкуба бетона гораздо дешевле. Поэтому здесь такая игра.Я слежу за нашим ВПК. Лет десять тому назад мы говорили о том, что создали некие системы, похожие на израильские… создали "Железный купол", лазерную систему. Когда они стреляют "Хаймарсами", они перед этим сначала стреляют обычными ракетами, которые стоят совсем дешево, и без наведения. Мы вырабатываем наши ракеты ПВО… и потом летят "Хаймарсы" - и пробивают.Во-первых, это дорого с нашей стороны, наши ракеты дороже, чем те, которыми они бьют. А во-вторых, надо держать большое подразделение ПВО, чтобы хватило ракет, и перезарядка занимает время.Израильтяне готовились совершенно к другой войне. Они готовились к войне с беспилотниками, с какими-то дешевыми ракетами. Их система лазерная. Лазер отслеживает, система ПВО - отслеживаются ракеты или беспилотники, наводят, отрабатывают - и тут же готовы работать по последующей цели.Такие системы вроде бы как наши создали десять лет тому назад, я читал статью, где Борисов докладывал об успешно проведенных испытаниях, о том, что опытные образцы созданы. И вроде бы как даже переданы войска. Если они переданы, то такая система идеальна для нашей современной системы военной, когда недорогие беспилотники, когда недорогие ракеты, когда надо очень быстро и массово отрабатывать цели.Конечно, России надо готовиться перевооружаться в новых условиях. Чем дальше, тем больше будет систем барражирующих боеприпасов, беспилотников, ракет наведения недорогих. У нас в каждом телефоне стоит система GPS, забил координаты – и поехал.Такая же система стоит в ракете. И стоит она, если их массово производить, совсем недорого, долларов десять. А дальше просто привод на руле ракеты, которую отрабатывают и ведут четко по GPS-координатам.Если это массово поставить на поток, мы можем эти "Хаймарсы" делать совершенно легко, не говоря о том, что и системы ракет, которые работают по такому же принципу как "Хаймарсы", мы тоже создали, и тоже у нас их около десятка, всего лишь десятка. К сожалению, это не то количество, которое нужно для войны успешной, если они прошли.Мы видели, что они прошли, есть фотографии, есть статьи о том, что мы это сделали – надо все это передавать войскам.Война – это война по всем фронтам. Один из фронтов не обязательно линия фронта, это наш ВПК. Насколько наш ВПК может быстро подстраиваться, быстро выпускать новые системы вооружения, которые будут актуальны сейчас?Что касается мостов – очень долго нам говорили, что нет смысла бить по мостам. Во-первых, это гуманитарная проблема. Если мы рушим мосты, то - как люди будут передвигаться? Во-вторых, говорили о том, что это мосты нашими ракетами не выводятся из строя, хотя "калибры" – гораздо более мощные, чем "Хаймарс" или "Искандеры". Но, тем не менее, мы увидели, что и гуманитарный вопрос не является ограничением для ВСУ, и достаточно они успешно этими "Хаймарсами" выводят наши мосты из строя. И это серьезная, опасная проблема.Если мы не удержим эти мосты через Днепр на Херсон, и дальше – Южный Буг - то нам сложно будет поставлять боеприпасы нашим подразделениям, которые сейчас находятся на фронте, нам некуда будет развивать наступление потом. Удержание этих мостов – это стратегический вопрос. Так же, как для Украины было бы, если бы мы выводили из строя их мосты.Я один из первых стал писать, что надо выводить украинские мосты из строя. Мне начали писать из Украины знакомые: "Олег, ну как же так, у тебя не болит душа за Украину"? Болит, сердце болит, душа болит. Но я понимаю, что чем дольше будет длиться война, тем больше будет разрушений, тем больше будет погибших. Блицкриг – это самое щадящее.То, что сейчас происходит, когда мы точечно используем ракету – это похоже на снайперскую войну. За счет снайперов война не выигрывается. Выигрывается за счет массированных штурмовых операций.Поэтому я надеюсь, что вывод из обстрелов наших мостов будет сделан, и мы будем действовать не только более жесткой риторикой, но и более жестко будем действовать на военных операциях.– Хотелось бы затронуть проблемы жителей освобожденных территорий, проблемы жителей ДНР-ЛНР и тех, кто с украинских территорий. Насколько я знаю, до сих пор есть ряд нюансов, в частности, у тех, кто приехал из Мариуполя после его освобождения. Можете рассказать, с какими сложностями сейчас сталкиваются люди, и какие проблемы еще не решены?– На этом фронте фактически… ведь у нас депутатов Госдумы много, но боец почему-то один – Константин Федорович Затулин. Он молодец, начиная с 2014 года, он поднимает вопросы об упрощении получения гражданства нашим соотечественникам. Люди сталкиваются с тем, что все это сложно, все это дорого и долго. Иногда приходится жить, переехав в Россию, и собирать многочисленные справки, страховки и платить за это все, то это, конечно же, становится очень тяжело.Люди помогают. Мне пишут люди, говорят: мы пришли в ФМС, все там стараются помочь, ну процедуры такие, ничего нельзя сделать. Когда ко мне обращаются, я подключаю депутатов Государственной Думы – они точечную помощь оказывают, когда у людей совсем тяжело. И местные власти помогают.Надо упрощать законодательство. Если мы приняли решение, что это русская земля, русские люди, и это правильное решение – то с бюрократами надо бороться и уменьшать бюрократические процедуры.Сейчас мы ждем. Владимир Владимирович Путин заявил, что все граждане Украины смогут получить российский паспорт по упрощенной процедуре. На следующий день был штурм ФМС во многих городах России. Люди устремились в ФМС. Они закрыли и сказали: пока мы не получим нормативной документации, каким образом, как выдавать… Мы ничего делать пока не будем.После того, как принято главное решение о том, что надо упрощать, надо помогать нашим людям, надо, чтобы еще бюрократы, чиновники, хорошо отработали. И это хорошее, правильное решение просто не загубили.– Еще один момент отмечу. Пока не получены все необходимые документы, человек находится в России и не может работать, зарабатывать деньги, что зачастую критично.– В основном люди приезжают с юго-востока Украины, это край, где заводы, предприятия, люди очень профессиональные. Они способны работать, они работящие, но они не могут работать. Они бы денег не просили, помощи не просили бы, они бы все сами заработали и работали бы на благо нашей большой страны, но надо упрощать эти процедуры. Пока они не получат российский паспорт, либо не оформят РВП – они работать не могут.– Внутренняя украинская политика. Мы все помним недавний скандал с паспортами, когда у ряда депутатов исчезло украинское гражданство по указу Зеленского, они это внезапно обнаружили. Был еще один скандал с обвинениями конгрессмена американского в адрес главы Офиса президента. Что сейчас происходит в украинском политикуме, насколько жестки внутренние противостояния и насколько обостряются отношения с Соединенными Штатами?– В свое время Коломойский сыграл ва-банк. Они с зятем Трампа являются членами одного религиозного течения – это Хабад. Кушнер и Коломойский. Поэтому Коломойского приглашали на инаугурацию. У Коломойского не сразу, но выстроились отношения с Джулиани, и Коломойский очень активно включился в борьбу против Байдена за Трампа.Он занял позицию, профинансировал достаточно много всяких процедур, которые были связаны с Украиной: и получение данных, когда секретные разговоры Байдена с Порошенко всплыли, и данные, касающиеся "Бурисмы"… И все об этом знают, на Украине так точно, и в США тоже знают.Поэтому Коломойский – личный враг Байдена. Зеленский некоторое время назад обратился к Байдену с просьбой о том, чтобы закрыли уголовные дела против Коломойского в Соединенных Штатах: вот, Коломойский помогает АТО, перечислил деньги, он молодец. А Байден ему ничего не ответил, и он через некоторое время попросил, чтобы забрали гражданство Коломойского.Почему Коломойский сбежал из Израиля в Украину? Из Швейцарии в Украину? По той причине, что против него возбуждено уголовное дело в США, и США в любой момент его могут попросить выдать.Причем уголовное дело возбуждено по уголовной статье. Когда все говорят о том, что Израиль евреев не выдает – он не выдает, если это мошенничество. Если обмануть гоя на деньги – это считается богоугодным делом, то уголовное дело – это серьезно. Статья, по которой возбуждено уголовное дело в США, эта статья уголовная. Идет процесс, применяются законы, которые используются для суда над руководителями мафии.Это упрощенное судопроизводство. Для чего было принято такое законодательство? Потому что руководитель мафии никогда сам не исполняет преступления. Он дает команды, и посадить его очень сложно. Именно для этого было придуманы в свое время в США некие законы совести. Но это не значит, что судят по законам совести – это значит, что судят по упрощенному законодательству на основе свидетельских показаний, выносится приговор. Это значит, что если кто-то из мафиози сообщил о том, что он действовал по команде руководителя, то тому, кто дал показания – полная амнистия, а руководителя мафии осуждают.Этот суд в штате Делавэр чрезвычайно для Коломойского опасен, именно поэтому он сбежал на Украину: потому что она украинских граждан не выдает, таково действующее законодательство.Лишившись гражданства, Коломойский попадает под удар. Это не значит, что прямо сейчас у него большие проблемы. Он даже может получить некий гешефт с этого дела, потому что, лишившись украинского гражданства, он не попадает под закон об олигархах, а судебные процедуры в США очень небыстры. Он может затягивать эти процедуры достаточно долго, и дождаться, пока Байден будет не у дел. А там уже он, пострадавший от Трампа, будет снимать политические сливки.Я уверен, что решение о снятии гражданства с Коломойского не было для него неожиданным. Уверен, что Коломойский с Зеленским общаются. Шефир обычно отвечает за связи с Коломойским. Наверняка это все было проговорено, наверняка откладывали этот вопрос максимально долго. И это не значит, что Коломойского сейчас уже можно списывать в утиль. Игра очень опасная для Коломойского, но в случае победы он сможет получить некие дивиденды.В этом – не таком уж большом - списке на лишение гражданства есть разные люди. Там добавлены лица, которые публичны, которые, с точки зрения украинской власти, украинских патриотов – "враги Украины", дают некий общий фон – мы боремся с врагами Украины, лишаем их гражданства.Надо сказать, что сама схема лишения гражданства, указывая на то, что у людей есть второе гражданство – она с точки зрения Конституции Украины не совсем верна. Да, у нас на Украине запрещено второе гражданство, но процедуры лишения украинского гражданства нет. Поэтому, я думаю, что у Коломойского будет долгий период времени, пока он будет обжаловать указ президента, и вполне возможное, что к какому-то периоду он его обжалует и дело выиграет. У него есть большой опыт судов против государства Украины, в которых он выигрывал. Особенно, если они это будут делать в две руки с Зеленским, затягивая эту процедуру. Пока процесс будет находиться в суде, выдачи Коломойского с Украины не будет, даже при очень сильном давлении со стороны США.Поэтому в списке есть люди политические, которые раньше выступали за установление каких-то нормальных отношений с Российской Федерацией. Есть Коломойский, есть Корбан...Дело в том, что есть Корбан, но нет Филатова. Дело в том, что Корбан и Филатов раньше, работая в команде Коломойского, вместе выстраивали очень хорошие отношения с республиканцами. Из того периода времени у Филатова и Корбана остались хорошие отношения с Викторией Спартц – это конгрессмен США. Не так давно было очень жесткое заявление Виктории Спартц против Андрея Ермака – это руководитель Офиса президента.Дело в том, что в украинской политической жизни, как и везде, существует некая клановость. Корбан, Филатов, Кирилл Тимошенко. Кирилл Тимошенко работает в Офисе президента, это подчиненный Андрея Ермака. Все справедливо полагают, что заявления конгрессмена Виктории Спартц - это был удар по Андрею Ермаку, чтобы ослабить его позиции и, возможно, поднять статус Кирилла Тимошенко.Когда руководитель ослабляется, возможно… его обвинили в сотрудничестве с Российской Федерацией – это самое страшное, что есть в украинском политикуме.Просчитались. Андрей Ермак устоял, и нанес ответный удар - Корбана лишили гражданства. Сейчас Корбан третий или какой уже день находится между Украиной и Польшей. У него забрали украинский паспорт. Он заявляет, что он не может попасть даже в Польшу, поскольку у него нет проездных документов. При этом все знают, что у него есть израильский паспорт. Но он его не хочет показывать, потому что если он покажет израильский паспорт – он легализует то, что у него есть второе гражданство.Все знают о том, что у Коломойского минимум три гражданства. Все знают, что у Корбана есть второй израильский паспорт, но его никто не видел. А если он его покажет, он фактически подтвердит наличие второго гражданства.Наличие второго гражданства не является необходимым и достаточным условием для лишения украинского гражданства. Нет такой процедуры в Конституции, но хоть за что-нибудь смогут зацепиться в суде, если Корбан подаст в суд. Корбан, скорее всего, собирается продавать в суд и не хочет показывать свой израильский паспорт.Таким образом, он находится на шпагате. Он сейчас находится в нейтральной полосе и никак не примет решение, как же ему дальше действовать. Сочувствовать ему точно не будем.Не так давно, после того когда российские войска, военно-космические силы нанесли удар по заводу "ЮМЗ", где находились ракеты... В интернете было столько крика, что вот, нанесли удар по Днепропетровску, непонятно, зачем, по мирным жителям. Но, тем не менее, я связывался с Днепропетровском, говорят: так долго там все взрывалось на заводе "ЮМЗ", что иллюзий у жителей Днепропетровска о том, что находилось на заводе "ЮМЗ" и почему был нанесен удар, не было.Тем не менее, Корбан написал тогда в своем Фейсбуке (соцсеть запрещена на территории РФ - Ред.) о том, что "Путин, если еще раз ударишь по Днепропетровску, мы применим заклятие "Пульса-де-нура"."Пульса-де-нура" – это еврейское каббалистическое заклятие, легендарное, потому что его использовали против ряда еврейских политиков. Существует легенда, что использовали против Троцкого. Причем тот раввин, который зачитывал это проклятие против Троцкого, почему-то умер раньше Троцкого – ну, такое бывает.Я внимательно читал переписку под постом Корбана. Большую часть людей, которые писали свои комментарии, я знаю лично. У меня нет сомнения, что, если власть поменяется - нацепят георгиевские ленточки и будут ходить и славить Российскую Федерацию.В данный момент писали, что не надо ждать второго удара, надо сейчас прямо начинать процедуру. Говорили о том, что такую процедуру использовали против Гитлера и якобы Гитлер покончил с собой не по той причине, что Красная Армия дошла до Берлина а из-за этого еврейского проклятия.Писали о том, что такое же проклятие использовали против Сталина. Многие начали писать, что на не евреев это проклятие не действует. Но потом сошлись, что если будет читать это проклятие настоящий, истинный праведник, то оно подействует.Тут же начали говорить: послушайте, давайте все это делать немедленно, давайте сбрасываться донатами для того, чтобы нанять истинного праведника. Ну конечно, какой еврейский праведник будет работать без денег?Достаточно смешная ситуация. Я пишу в своем телеграм-канале: "Геннадий Корбан! Теперь надо проклятие "Пульса-де-нура" все-таки проводить против Зеленского, а не против Владимира Путина, потому что он настоящий враг. Уж точно оно подействует, поскольку Зеленский - еврей".Вот такая смешная ситуация у нас в Днепропетровске. Я, читая эти посты, получил такое впечатление, что побывал у себя на родине и пообщался со своими днепропетровскими родными евреями.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, олег царев, сво, украина, рф, игорь коломойский, оружие