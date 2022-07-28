https://ukraina.ru/20220728/1036923227.html

Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ

Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ - 28.07.2022 Украина.ру

Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ

Единственным местом, где по географическим и логистическим причинам киевский режим может надеяться на определённый успех своего контрнаступления, является юг Украины, а именно херсонское направление. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

2022-07-28T07:00

2022-07-28T07:00

2022-07-28T07:00

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контрнаступление

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кривой рог

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Он рассказал о том, что контролируемый российскими войсками плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской области может снабжаться лишь по двум переправам: Антоновском мосту и Новокаховской дамбе.И именно по этим пунктам киевский режим в последние дни наносит удары из РЗСО, отмечает он.Кроме того, группировка российских войск на херсонском плацдарме существенно слабее донбасской и харьковской, а средства ПВО киевского режима, размещённые в городской застройке Николаева, Запорожья и Кривого Рога, могут существенно осложнить российской штурмовой авиации действия против прорывающихся соединений, считает Ищенко.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220621/1034198947.html

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новости, контрнаступление, всу, вс рф, херсонская область, николаев, запорожье, кривой рог