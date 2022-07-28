Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ - 28.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ
Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ - 28.07.2022 Украина.ру
Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ
Единственным местом, где по географическим и логистическим причинам киевский режим может надеяться на определённый успех своего контрнаступления, является юг Украины, а именно херсонское направление. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
2022-07-28T07:00
2022-07-28T07:00
спецоперация
новости
контрнаступление
всу
вс рф
херсонская область
николаев
запорожье
кривой рог
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Он рассказал о том, что контролируемый российскими войсками плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской области может снабжаться лишь по двум переправам: Антоновском мосту и Новокаховской дамбе.И именно по этим пунктам киевский режим в последние дни наносит удары из РЗСО, отмечает он.Кроме того, группировка российских войск на херсонском плацдарме существенно слабее донбасской и харьковской, а средства ПВО киевского режима, размещённые в городской застройке Николаева, Запорожья и Кривого Рога, могут существенно осложнить российской штурмовой авиации действия против прорывающихся соединений, считает Ищенко.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
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новости, контрнаступление, всу, вс рф, херсонская область, николаев, запорожье, кривой рог

Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ

07:00 28.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ Пион 2С7
ВСУ Пион 2С7 - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Единственным местом, где по географическим и логистическим причинам киевский режим может надеяться на определённый успех своего контрнаступления, является юг Украины, а именно херсонское направление. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
Он рассказал о том, что контролируемый российскими войсками плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской области может снабжаться лишь по двум переправам: Антоновском мосту и Новокаховской дамбе.

Их вывод их строя резко ухудшает возможности снабжения находящихся на плацдарме войск и переброски подкреплений.

Ростислав Ищенко
Политолог
И именно по этим пунктам киевский режим в последние дни наносит удары из РЗСО, отмечает он.
- РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 13:37
Украинцы уже не верят в быструю победу над РФСогласно результатам опроса социологов из «Рейтинга», опубликованным 21 июня, подавляющее большинство жителей Украины ожидают победы своей страны в конфликте с Россией через полгода или более
Кроме того, группировка российских войск на херсонском плацдарме существенно слабее донбасской и харьковской, а средства ПВО киевского режима, размещённые в городской застройке Николаева, Запорожья и Кривого Рога, могут существенно осложнить российской штурмовой авиации действия против прорывающихся соединений, считает Ищенко.
С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиконтрнаступлениеВСУВС РФХерсонская областьНиколаевЗапорожьеКривой Рог
 
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