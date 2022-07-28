https://ukraina.ru/20220728/1036923227.html
Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ
Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ - 28.07.2022 Украина.ру
Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ
Единственным местом, где по географическим и логистическим причинам киевский режим может надеяться на определённый успех своего контрнаступления, является юг Украины, а именно херсонское направление. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
2022-07-28T07:00
2022-07-28T07:00
2022-07-28T07:00
спецоперация
новости
контрнаступление
всу
вс рф
херсонская область
николаев
запорожье
кривой рог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036848583_0:180:960:720_1920x0_80_0_0_73e021fa970b5ea859c41bab0df7c3bf.jpg
Он рассказал о том, что контролируемый российскими войсками плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской области может снабжаться лишь по двум переправам: Антоновском мосту и Новокаховской дамбе.И именно по этим пунктам киевский режим в последние дни наносит удары из РЗСО, отмечает он.Кроме того, группировка российских войск на херсонском плацдарме существенно слабее донбасской и харьковской, а средства ПВО киевского режима, размещённые в городской застройке Николаева, Запорожья и Кривого Рога, могут существенно осложнить российской штурмовой авиации действия против прорывающихся соединений, считает Ищенко.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220621/1034198947.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036848583_0:90:960:810_1920x0_80_0_0_fb884cb99207c5226f32b01d633ab17f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, контрнаступление, всу, вс рф, херсонская область, николаев, запорожье, кривой рог
Ищенко объяснил, где можно ожидать контрнаступления ВСУ
Единственным местом, где по географическим и логистическим причинам киевский режим может надеяться на определённый успех своего контрнаступления, является юг Украины, а именно херсонское направление. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру