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Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун"
Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун" - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун"
Противокорабельные ракеты "Гарпун" не хранят в одном месте, они распределены между приморскими городами Украины и ВС РФ еще предстоит выяснить, где находятся эти запасы и пусковые установки, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-28T05:00
2022-07-28T05:00
2022-07-28T05:00
всу
гарпун
россия
украина
новости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что после удара российских войск по военным объектам ВСУ в одесском порту Черноморскому флоту больше не угрожают противокорабельные ракеты "Гарпун".По его мнению, Россия в перспективе узнает информацию о поражении пусковых установок и запасов этих ракет, они компактные и их завезли в приморские города в достаточном количестве.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036840089.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, гарпун, россия, украина, новости
Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун"
Противокорабельные ракеты "Гарпун" не хранят в одном месте, они распределены между приморскими городами Украины и ВС РФ еще предстоит выяснить, где находятся эти запасы и пусковые установки, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру