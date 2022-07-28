Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун" - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун"
Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун" - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун"
Противокорабельные ракеты "Гарпун" не хранят в одном месте, они распределены между приморскими городами Украины и ВС РФ еще предстоит выяснить, где находятся эти запасы и пусковые установки, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-28T05:00
2022-07-28T05:00
всу
гарпун
россия
украина
новости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что после удара российских войск по военным объектам ВСУ в одесском порту Черноморскому флоту больше не угрожают противокорабельные ракеты "Гарпун".По его мнению, Россия в перспективе узнает информацию о поражении пусковых установок и запасов этих ракет, они компактные и их завезли в приморские города в достаточном количестве.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036840089.html
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всу, гарпун, россия, украина, новости

Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун"

05:00 28.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / RoyKabanlit
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© commons.wikimedia.org / RoyKabanlit
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Противокорабельные ракеты "Гарпун" не хранят в одном месте, они распределены между приморскими городами Украины и ВС РФ еще предстоит выяснить, где находятся эти запасы и пусковые установки, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что после удара российских войск по военным объектам ВСУ в одесском порту Черноморскому флоту больше не угрожают противокорабельные ракеты "Гарпун".
Маловероятно, что противокорабельные ракеты "Гарпун" хранят в одном месте. Наверняка они распределены между Одессой, Черноморском (Ильичевск) и Николаевом. Нам еще предстоит выяснить, где находятся запасы этих ракет и пусковые установки. Пусковые установки у них достаточно простые. Их адаптировали.
Александр Хроленко
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
По его мнению, Россия в перспективе узнает информацию о поражении пусковых установок и запасов этих ракет, они компактные и их завезли в приморские города в достаточном количестве.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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