https://ukraina.ru/20220728/1036913373.html

Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун"

Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун" - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун"

Противокорабельные ракеты "Гарпун" не хранят в одном месте, они распределены между приморскими городами Украины и ВС РФ еще предстоит выяснить, где находятся эти запасы и пусковые установки, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-07-28T05:00

2022-07-28T05:00

2022-07-28T05:00

всу

гарпун

россия

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новости

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что после удара российских войск по военным объектам ВСУ в одесском порту Черноморскому флоту больше не угрожают противокорабельные ракеты "Гарпун".По его мнению, Россия в перспективе узнает информацию о поражении пусковых установок и запасов этих ракет, они компактные и их завезли в приморские города в достаточном количестве.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220726/1036840089.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, гарпун, россия, украина, новости