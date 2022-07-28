https://ukraina.ru/20220728/1036908900.html

Сдать русские книги, делать вид, что говоришь по-украински. Как Прилуки воюют сами с собой

Сдать русские книги, делать вид, что говоришь по-украински. Как Прилуки воюют сами с собой - 28.07.2022 Украина.ру

Сдать русские книги, делать вид, что говоришь по-украински. Как Прилуки воюют сами с собой

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T07:09

2022-07-28T07:09

2022-07-28T09:01

эксклюзив

прилуки (черниговская область)

украина

белоруссия

дерусификация

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В Прилуках, небольшом провинциальном городке юга Черниговской области, на въездном блокпосту полиция тщательно обыскивает автомобили и проверяет документы. В Черниговской области ожидают возобновления военных действий на севере Украины и вступления в них Белоруссии.Об этом говорят и гадают местные жители, почему-то заранее уверенные, что в этом случае украинская армия окажется сильнее белорусской.Еще недавно города Черниговской области гордились тем, что по критериям чистоты или работы коммунальных служб они могут дотягиваться до некоторых белорусских городов. Белорусский президент еще недавно был лидером симпатий местного населения среди иностранных глав государств. Сейчас же северная соседка объявлена таким же врагом, как и РФ.Местные националисты Прилук совместно с управлением культуры и туризма горсовета на днях активизировали борьбу с русской культурой. Всем горожанам рекомендуется принести книги на русском языке или даже на украинском, если те изданы в УССР, для тотальной утилизации. Их планируют пустить на макулатуру, а вырученные средства пустить на помощь ВСУ. Примечательно, что пунктами сбора назначены именно городские библиотеки, которые тоже избавляются от 90% своего фонда, а с этой инициативой выступил именно отдел культуры горсовета.Вражеской литературой считаются и книги, подаренные Прилукам великолепным советским и русским актером театра «Современник» Валентином Гафтом, чья семья была отсюда родом.Немалая часть библиотечного фонда здесь посвящена знаменитому уроженцу города — герою-молодогвардейцу Олегу Кошевому. Изданные ранее воспоминания родственников Кошевого из Прилук, а также переведенные на русский язык поэмы Леси Украинки, как и пособия по эксплуатации токарных станков, признаны «вражеской литературой».Местный житель Игорь Сергеевич печалится, вспоминая, что его дед, работавший здесь много лет врачом, передал в фонд местной библиотеки большое собрание работ по медицине и биологии преимущественно на русском языке. Теперь пожилой житель города пытается отслеживать книги, подлежащие утилизации, в надежде выкупить хотя бы часть того фонда по цене макулатуры.В небольшом депрессивном городе, откуда почти половина населения выехала еще весной, для оставшейся местной молодежи не так уж и много вариантов дальнейшего пути. Наиболее очевидный и опасный путь для местных мужчин связан с ВСУ и перспективой погибнуть на фронте. Многие мамаши сетуют, что ребенка растили не для войны, прячут свое чадо уже несколько месяцев. Для соседей и военкомов они «всецело за Украину», но благоразумно считают, что военными делами должны заниматься исключительно люди, посвятившие себя военному делу, поэтому, дескать, нечего охотиться за их сыновьями.Тем не менее в городе намного больше военных, чем в соседних городках Черниговской области. Сказывается близость военных объектов, включая стратегический аэродром Прилук, который в июне уже повергался обстрелам.По сообщениям местных СМИ, частный бизнес активно покидает городок, предприятия закрываются, поэтому оставшееся население лишается работы. Как утверждает местный центр занятости, в июле из 356 опрошенных местных работодателей, 326 находятся в процессе ликвидации своего бизнеса. Частично работают только 10% зарегистрированных работодателей. Как следствие, сокращаются доходы населения, а на улицах небольшого города становится больше взрослых и детей с коробочками и стаканчиками для милостыни. Чтобы подстраховаться от назойливой полиции, детишки делают вид, что собирают на помощь для ВСУ. Больше всего их традиционно возле старинных православных церквей и храмов, которыми славится древний Прилук-город, упомянутый еще Владимиром Мономахом. Однако прихожан там намного меньше обычного, несмотря на регулярные похоронки семьям украинских военных. Сказывается массовая миграция из региона, а также насильственный перевод в ПЦУ местных церквей УПЦ (МП).Помимо ВСУ для местной молодежи остаются еще различные националистические грантовые проекты, связанные с государственной политикой дерусификации. Девушки подрабатывают и лепят на витрины магазинов наклейки с изображением перечеркнутой свиньи в цветах российского флага и надписью «Тут говорят только по-украински». Сами между собой девушки общаются на русском языке.В рамках дерусификации в Прилуцком горсовете точатся словесные баталии по поводу планов переименования центральной улицы Юрия Коптева. Уроженец Прилук, а затем —российский бизнесмен (директор компании «Дон-строй», возводившей высотки по всей Москве) Юрий Коптев в 2000-х активно помогал реконструкции своего родного города. В частности, он вкладывал средства в газификацию сел Прилукского района, приобретение машин скорой помощи, реставрацию монастырей и фонтаны на центральных площадях, за что получил звание почетного гражданина Прилук. Сохранение улицы Коптева в горсовете отстаивает главный архитектор города Павел Бережной, который высказывает «крамольное» мнение, что при переименовании улиц необходимо учитывать не только мнение группы активистов, но и всей общины города. В прошлом году Коптев посещал Прилуки, профинансировав новые инфраструктурные проекты. В этом году националисты вспомнили, что их земляк-меценат — гражданин «вражеского государства».Политика, навязываемая Киевом и относительно небольшими группами местных националистов, перечеркивает практически всю историю и культуру небольшого, но старинного города. Тем не менее, вода камень точит, а под их давлением Прилуки пытаются изжить свое естество, занимаясь фактически самобичеванием.

https://ukraina.ru/20220719/1036543496.html

https://ukraina.ru/20220701/1034280119.html

https://ukraina.ru/20220630/1034271611.html

прилуки (черниговская область)

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2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, прилуки (черниговская область), украина, белоруссия, дерусификация