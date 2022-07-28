https://ukraina.ru/20220728/1036890850.html
Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона
Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона - 28.07.2022 Украина.ру
Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона
В Британии не изменится экономическая ситуация, она не отменит санкции и не вернется к нормальному сотрудничеству с Россией после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
2022-07-28T04:15
2022-07-28T04:15
2022-07-28T04:15
борис джонсон
великобритания
россия
экономика
новости
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По его мнению, после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании в стране не изменится экономическая ситуация.По его мнению, Британия пойдет по своему обычному пути, но есть вероятность, что будет не столько инициатив по ухудшению ситуации в стране.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036875843.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
борис джонсон, великобритания, россия, экономика, новости
Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона
В Британии не изменится экономическая ситуация, она не отменит санкции и не вернется к нормальному сотрудничеству с Россией после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру