Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона - 28.07.2022 Украина.ру
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Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона
Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона - 28.07.2022 Украина.ру
Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона
В Британии не изменится экономическая ситуация, она не отменит санкции и не вернется к нормальному сотрудничеству с Россией после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
2022-07-28T04:15
2022-07-28T04:15
борис джонсон
великобритания
россия
экономика
новости
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По его мнению, после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании в стране не изменится экономическая ситуация.По его мнению, Британия пойдет по своему обычному пути, но есть вероятность, что будет не столько инициатив по ухудшению ситуации в стране.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036875843.html
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борис джонсон, великобритания, россия, экономика, новости

Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона

04:15 28.07.2022
 
© AP / Bernat ArmangueБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP / Bernat Armangue
Читать в
В Британии не изменится экономическая ситуация, она не отменит санкции и не вернется к нормальному сотрудничеству с Россией после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
По его мнению, после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании в стране не изменится экономическая ситуация.
Но, по большому счёту, не сильно-то изменится ситуация, уж слишком сейчас дорожка накатана, практически на рельсы сейчас поставят Британию. Сказать, что она отменит санкции и вернётся к нормальному сотрудничеству с Россией – это было бы, конечно, шикарным здравым ходом.
Александр Дудчак интервью
Александр Дудчак
Экономист, политолог
По его мнению, Британия пойдет по своему обычному пути, но есть вероятность, что будет не столько инициатив по ухудшению ситуации в стране.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 14:48
Курсом Бориса. Преемники Джонсона не хотят воевать с Россией, но готовы к войне с Китаем
 
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