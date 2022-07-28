https://ukraina.ru/20220728/1036890850.html

Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона

Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона - 28.07.2022 Украина.ру

Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона

В Британии не изменится экономическая ситуация, она не отменит санкции и не вернется к нормальному сотрудничеству с Россией после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру

2022-07-28T04:15

2022-07-28T04:15

2022-07-28T04:15

борис джонсон

великобритания

россия

экономика

новости

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По его мнению, после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании в стране не изменится экономическая ситуация.По его мнению, Британия пойдет по своему обычному пути, но есть вероятность, что будет не столько инициатив по ухудшению ситуации в стране.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220726/1036875843.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

борис джонсон, великобритания, россия, экономика, новости