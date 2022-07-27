https://ukraina.ru/20220727/1036922409.html

Заглянуть в глаза этим ребятам: Киркоров посетил раненых солдат в Крыму. Видео

Заглянуть в глаза этим ребятам: Киркоров посетил раненых солдат в Крыму. Видео - 27.07.2022 Украина.ру

Заглянуть в глаза этим ребятам: Киркоров посетил раненых солдат в Крыму. Видео

Народный артист России Филипп Киркоров приехал с концертами в Крым. Перед выступлением артист посетил госпиталь в Феодосии. Там проходят лечение участники... Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T14:08

2022-07-27T14:08

2022-07-27T14:08

видео

певец

крым

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Народный артист России Филипп Киркоров приехал с концертами в Крым. Перед выступлением артист посетил госпиталь в Феодосии. Там проходят лечение участники специальной военной операции РФ. Киркоров пообщался с военнослужащими, подарил им диски со своими песнями, раздал автографы и билеты на концерт. Певец рассказал, что давно хотел заглянуть в глаза ребятам, которые защищают интересы России. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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