Заглянуть в глаза этим ребятам: Киркоров посетил раненых солдат в Крыму. Видео - 27.07.2022 Украина.ру
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Заглянуть в глаза этим ребятам: Киркоров посетил раненых солдат в Крыму. Видео
Заглянуть в глаза этим ребятам: Киркоров посетил раненых солдат в Крыму. Видео - 27.07.2022 Украина.ру
Заглянуть в глаза этим ребятам: Киркоров посетил раненых солдат в Крыму. Видео
Народный артист России Филипп Киркоров приехал с концертами в Крым. Перед выступлением артист посетил госпиталь в Феодосии. Там проходят лечение участники... Украина.ру, 27.07.2022
2022-07-27T14:08
2022-07-27T14:08
видео
певец
крым
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Народный артист России Филипп Киркоров приехал с концертами в Крым. Перед выступлением артист посетил госпиталь в Феодосии. Там проходят лечение участники специальной военной операции РФ. Киркоров пообщался с военнослужащими, подарил им диски со своими песнями, раздал автографы и билеты на концерт. Певец рассказал, что давно хотел заглянуть в глаза ребятам, которые защищают интересы России. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, певец, крым, видео

Заглянуть в глаза этим ребятам: Киркоров посетил раненых солдат в Крыму. Видео

14:08 27.07.2022
 
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Народный артист России Филипп Киркоров приехал с концертами в Крым. Перед выступлением артист посетил госпиталь в Феодосии. Там проходят лечение участники специальной военной операции РФ. Киркоров пообщался с военнослужащими, подарил им диски со своими песнями, раздал автографы и билеты на концерт. Певец рассказал, что давно хотел заглянуть в глаза ребятам, которые защищают интересы России.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеопевецКрым
 
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