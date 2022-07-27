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Разборки в "Сватах": Добронравов отреагировал на критику своей "внучки"
Разборки в "Сватах": Добронравов отреагировал на критику своей "внучки" - 27.07.2022 Украина.ру
Разборки в "Сватах": Добронравов отреагировал на критику своей "внучки"
Российский актер, народный артист России Федор Добронравов сказал, что ничего не знает о высказываниях своей коллеги по сериалу украинской актрисы Анны Кошмал, передает FBM.ru 27 июля
2022-07-27T13:25
2022-07-27T13:25
2022-07-27T13:25
новости
сваты
добронравов
анна кошмал
актер
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Ранее актриса Анна Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине."Слышу впервые. Вообще ничего не знаю", - ответил Добронравов на вопрос журналиста.В ответ на "разрыв отношений" российская актриса Инна Королева посоветовала ей обратиться к психиатру из-за ее высказываний в адрес российских актеров.В конце июня Федор Добронравов навестил участников в спецоперации на Украине, которые сейчас проходят лечение в 426-м военном госпитале в Самаре. Он ответил на вопросы военнослужащих, а также пожелал всем скорейшего выздоровления.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сваты, добронравов, анна кошмал, актер
Разборки в "Сватах": Добронравов отреагировал на критику своей "внучки"
Российский актер, народный артист России Федор Добронравов сказал, что ничего не знает о высказываниях своей коллеги по сериалу украинской актрисы Анны Кошмал, передает FBM.ru 27 июля
Ранее актриса Анна Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине.
"Слышу впервые. Вообще ничего не знаю", - ответил Добронравов на вопрос журналиста.
В ответ на "разрыв отношений" российская актриса Инна Королева посоветовала ей обратиться к психиатру из-за ее высказываний в адрес российских актеров.
В конце июня Федор Добронравов навестил участников в спецоперации на Украине, которые сейчас проходят лечение в 426-м военном госпитале в Самаре. Он ответил на вопросы военнослужащих, а также пожелал всем скорейшего выздоровления.