Советник главы Офиса Зеленского хочет испугать Россию одним словом - 27.07.2022 Украина.ру
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Советник главы Офиса Зеленского хочет испугать Россию одним словом
Советник главы Офиса Зеленского хочет испугать Россию одним словом - 27.07.2022 Украина.ру
Советник главы Офиса Зеленского хочет испугать Россию одним словом
Для контрнаступления на занятые российской армией территории Украине нужно еще значительно больше оружия, чтобы "пугать" россиян, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 26 июля в эфире "24 канала"
2022-07-27T10:18
2022-07-27T10:18
новости
михаил подоляк
украина
контрнаступление
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По мнению Подоляка, новое оружие должно поступать постоянно, он утверждает, что процесс "деоккупации" уже идет и будет продолжаться.Утром 25 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о попытке контрнаступления ВСУ. По его словам, попытка наступления потерпела крах, а ВСУ понесли большие потери.
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новости, михаил подоляк, украина, контрнаступление

Советник главы Офиса Зеленского хочет испугать Россию одним словом

10:18 27.07.2022
 
© пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© пресс-служба президента Украины
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Для контрнаступления на занятые российской армией территории Украине нужно еще значительно больше оружия, чтобы "пугать" россиян, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 26 июля в эфире "24 канала"

"Я хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина". Чтобы они впадали в тремор от одного его вида, и не могли думать ни о чем другом, кроме того, чтобы бояться", - высказался он.

По мнению Подоляка, новое оружие должно поступать постоянно, он утверждает, что процесс "деоккупации" уже идет и будет продолжаться.
Утром 25 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о попытке контрнаступления ВСУ. По его словам, попытка наступления потерпела крах, а ВСУ понесли большие потери.
Михаил Подоляк
13 июля, 10:11
Подоляк прикинулся Хемингуэем и написал рассказ с угрозой российским военнымСоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале опубликовал 12 июля рассказ, в котором намекнул на очередной теракт ВСУ
 
НовостиМихаил ПодолякУкраинаконтрнаступление
 
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