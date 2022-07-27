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Советник главы Офиса Зеленского хочет испугать Россию одним словом

Советник главы Офиса Зеленского хочет испугать Россию одним словом - 27.07.2022 Украина.ру

Советник главы Офиса Зеленского хочет испугать Россию одним словом

Для контрнаступления на занятые российской армией территории Украине нужно еще значительно больше оружия, чтобы "пугать" россиян, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 26 июля в эфире "24 канала"

2022-07-27T10:18

2022-07-27T10:18

2022-07-27T10:18

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контрнаступление

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По мнению Подоляка, новое оружие должно поступать постоянно, он утверждает, что процесс "деоккупации" уже идет и будет продолжаться.Утром 25 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о попытке контрнаступления ВСУ. По его словам, попытка наступления потерпела крах, а ВСУ понесли большие потери.

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новости, михаил подоляк, украина, контрнаступление