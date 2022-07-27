https://ukraina.ru/20220727/1036885937.html

"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС

"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС - 27.07.2022 Украина.ру

"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС

В России сейчас считается почетным, что Евросоюз вносит некоторых личностей в санкционный список, это означает, что они действуют в нужном направлении, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру

2022-07-27T09:00

2022-07-27T09:00

2022-07-27T09:00

санкции

европа

ес

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_0:263:2916:1903_1920x0_80_0_0_6aae16f2c26b65788ca56bb31cdc3a3b.jpg

Ранее страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.По его словам, люди, которые попали в санкционный список, могут приравнивать себя к медали за службу Отечеству, они действуют в нужном направлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220708/1034318634.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, европа, ес, россия, новости