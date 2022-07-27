"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС
В России сейчас считается почетным, что Евросоюз вносит некоторых личностей в санкционный список, это означает, что они действуют в нужном направлении, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
Ранее страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.
Ввели санкции относительно около пятидесяти физических и юридических лиц. Я думаю, что тоже эти люди не очень огорчились. Сейчас, наоборот, считается почётным то, что тебя вписали в санкционный список. Это сродни оценки государственной деятельности в интересах России.
По его словам, люди, которые попали в санкционный список, могут приравнивать себя к медали за службу Отечеству, они действуют в нужном направлении.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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