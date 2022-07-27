"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС - 27.07.2022 Украина.ру
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"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС
"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС - 27.07.2022 Украина.ру
"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС
В России сейчас считается почетным, что Евросоюз вносит некоторых личностей в санкционный список, это означает, что они действуют в нужном направлении, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
2022-07-27T09:00
2022-07-27T09:00
санкции
европа
ес
россия
новости
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Ранее страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.По его словам, люди, которые попали в санкционный список, могут приравнивать себя к медали за службу Отечеству, они действуют в нужном направлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220708/1034318634.html
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санкции, европа, ес, россия, новости

"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС

09:00 27.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В России сейчас считается почетным, что Евросоюз вносит некоторых личностей в санкционный список, это означает, что они действуют в нужном направлении, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
Ранее страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.
Ввели санкции относительно около пятидесяти физических и юридических лиц. Я думаю, что тоже эти люди не очень огорчились. Сейчас, наоборот, считается почётным то, что тебя вписали в санкционный список. Это сродни оценки государственной деятельности в интересах России.
Александр Дудчак интервью
Александр Дудчак
Экономист, политолог
По его словам, люди, которые попали в санкционный список, могут приравнивать себя к медали за службу Отечеству, они действуют в нужном направлении.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Открытие газопровода Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 15:29
Запад пошёл на попятную: санкции против России отменяются, возражения Украины не принимаютсяКиев просит максимально усилить давление мирового сообщества на Россию, но вместо этого Канада, — один из передовиков санкционного режима, — наоборот, готова по просьбе Германии сделать исключение и вернуть турбину для запуска газопровода «Северный поток» на полную мощность
 
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