"Тонущий корабль": политолог Кочетков о том, как на Украине распространяются слухи - 27.07.2022 Украина.ру
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"Тонущий корабль": политолог Кочетков о том, как на Украине распространяются слухи
"Тонущий корабль": политолог Кочетков о том, как на Украине распространяются слухи - 27.07.2022 Украина.ру
"Тонущий корабль": политолог Кочетков о том, как на Украине распространяются слухи
Украина – это страна, которая живет в вымышленной реальности, где правды мало в повседневной жизни, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-07-27T04:45
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украина
фейки
новости
владимир зеленский
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Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.По его мнению, Украина – "это тонущий корабль, каждый сам за себя и пытается решить свое будущее с помощью подручных механизмов".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036812558.html
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украина, фейки, новости, владимир зеленский

"Тонущий корабль": политолог Кочетков о том, как на Украине распространяются слухи

04:45 27.07.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Украина – это страна, которая живет в вымышленной реальности, где правды мало в повседневной жизни, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.
Действительно, сложно комментировать слухи, потому что пока не принято никакого решения. Пока не появился какой-то документ, может, судебное решение. Не знаю, какие там процедуры предусмотрены. Украина вообще страна, живущая в вымышленной реальности, где, в общем-то, правда мало присутствует в повседневности. Понятно, что это культура такая определенная, люди там сами генерируют эти слухи, сами в них верят, распространяют, разочаровываются, генерируют новые.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его мнению, Украина – "это тонущий корабль, каждый сам за себя и пытается решить свое будущее с помощью подручных механизмов".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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