https://ukraina.ru/20220727/1036867895.html

"Тонущий корабль": политолог Кочетков о том, как на Украине распространяются слухи

"Тонущий корабль": политолог Кочетков о том, как на Украине распространяются слухи - 27.07.2022 Украина.ру

"Тонущий корабль": политолог Кочетков о том, как на Украине распространяются слухи

Украина – это страна, которая живет в вымышленной реальности, где правды мало в повседневной жизни, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

2022-07-27T04:45

2022-07-27T04:45

2022-07-27T04:45

украина

фейки

новости

владимир зеленский

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Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.По его мнению, Украина – "это тонущий корабль, каждый сам за себя и пытается решить свое будущее с помощью подручных механизмов".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036812558.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, фейки, новости, владимир зеленский