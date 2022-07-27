"Тонущий корабль": политолог Кочетков о том, как на Украине распространяются слухи
Украина – это страна, которая живет в вымышленной реальности, где правды мало в повседневной жизни, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.
Действительно, сложно комментировать слухи, потому что пока не принято никакого решения. Пока не появился какой-то документ, может, судебное решение. Не знаю, какие там процедуры предусмотрены. Украина вообще страна, живущая в вымышленной реальности, где, в общем-то, правда мало присутствует в повседневности. Понятно, что это культура такая определенная, люди там сами генерируют эти слухи, сами в них верят, распространяют, разочаровываются, генерируют новые.
По его мнению, Украина – "это тонущий корабль, каждый сам за себя и пытается решить свое будущее с помощью подручных механизмов".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.