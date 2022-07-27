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"Это такое Lego": Кнутов рассказал, как Южная Корея производит лучшее оружие в мире
"Это такое Lego": Кнутов рассказал, как Южная Корея производит лучшее оружие в мире - 27.07.2022 Украина.ру
"Это такое Lego": Кнутов рассказал, как Южная Корея производит лучшее оружие в мире
У Южной Кореи бронетехника одна из лучших в мире, потому что они покупают лицензии и собирают оружие из лучших разработок других стран по частям, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-07-27T05:30
2022-07-27T05:30
2022-07-27T05:30
новости
южная корея
оружие
польша
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что страна хочет приобрести 48 южнокорейских истребителей и не меньше 180 танков K2 — "Черная пантера".Также поляки хотят закупит у США 116 танков Abrams, боевая ценность которых, по словам господина Блащака, "как минимум в два раза выше, чем у танков T-72", несмотря на то, что у них уже есть американские F-16.По его словам, корейское оружие – "это такое Lego", в котором часть компонентов британо-американские, часть они сами делают, а часть они покупают у других стран, гаубица корейская состоит из лучших мировых разработок.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036838337.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, южная корея, оружие, польша
"Это такое Lego": Кнутов рассказал, как Южная Корея производит лучшее оружие в мире
У Южной Кореи бронетехника одна из лучших в мире, потому что они покупают лицензии и собирают оружие из лучших разработок других стран по частям, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что страна хочет приобрести 48 южнокорейских истребителей и не меньше 180 танков K2 — "Черная пантера".
Также поляки хотят закупит у США 116 танков Abrams, боевая ценность которых, по словам господина Блащака, "как минимум в два раза выше, чем у танков T-72", несмотря на то, что у них уже есть американские F-16.
У Южной Кореи, по оценкам военных экспертов, одна из лучших бронетенхик. Потому что они просто покупают лицензии. Возьмем самоходную гаубицу K9. У нее ствол производства британской компании BAE Systems. Он стоит на польском "Крабе". А "Краб" - это шасси от Т-72, а башня от BAE Systems. Это одна из лучших компаний в мире по производству ствольной артиллерии.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, корейское оружие – "это такое Lego", в котором часть компонентов британо-американские, часть они сами делают, а часть они покупают у других стран, гаубица корейская состоит из лучших мировых разработок.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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