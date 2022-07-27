https://ukraina.ru/20220727/1036840463.html

"Это такое Lego": Кнутов рассказал, как Южная Корея производит лучшее оружие в мире

"Это такое Lego": Кнутов рассказал, как Южная Корея производит лучшее оружие в мире - 27.07.2022 Украина.ру

"Это такое Lego": Кнутов рассказал, как Южная Корея производит лучшее оружие в мире

У Южной Кореи бронетехника одна из лучших в мире, потому что они покупают лицензии и собирают оружие из лучших разработок других стран по частям, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-07-27T05:30

2022-07-27T05:30

2022-07-27T05:30

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южная корея

оружие

польша

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что страна хочет приобрести 48 южнокорейских истребителей и не меньше 180 танков K2 — "Черная пантера".Также поляки хотят закупит у США 116 танков Abrams, боевая ценность которых, по словам господина Блащака, "как минимум в два раза выше, чем у танков T-72", несмотря на то, что у них уже есть американские F-16.По его словам, корейское оружие – "это такое Lego", в котором часть компонентов британо-американские, часть они сами делают, а часть они покупают у других стран, гаубица корейская состоит из лучших мировых разработок.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036838337.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, южная корея, оружие, польша