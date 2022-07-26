"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова - 26.07.2022 Украина.ру
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"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова
"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова - 26.07.2022 Украина.ру
"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова
Актер Дмитрий Певцов раскритиковал певца Филиппа Киркорова, попавшего под волну негативных комментариев во вторник 26 июля, соответствующий пост появился в его Telegram-канале
2022-07-26T19:10
2022-07-26T19:10
новости
филипп киркоров
дмитрий певцов
критика
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Во вторник Киркоров приехал с гастролями в Крым, где обещал выступить перед российскими военными, принимавшими участие в СВО. Во второй половине дня стало известно, что он прибыл в Феодосию, в военный госпиталь.Актриса Яна Поплавская и ее фанаты еще утром обрушились с критикой на артиста, припомнив ему непостоянство позиции и многие эпатажные перфомансы за последнее время.Православное сообщество Крыма также написало обращение, в котором резко осудило один из недавних номеров певца на песню "Мария Магдалина", где в качестве реквизита он использовал распятие. Актер Дмитрий Певцов поддержал инициативу.Ранее на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.
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новости, филипп киркоров, дмитрий певцов, критика

"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова

19:10 26.07.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПразднование 90-летия театра "Ленком"
Празднование 90-летия театра Ленком - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Певцов раскритиковал певца Филиппа Киркорова, попавшего под волну негативных комментариев во вторник 26 июля, соответствующий пост появился в его Telegram-канале
Во вторник Киркоров приехал с гастролями в Крым, где обещал выступить перед российскими военными, принимавшими участие в СВО. Во второй половине дня стало известно, что он прибыл в Феодосию, в военный госпиталь.
Актриса Яна Поплавская и ее фанаты еще утром обрушились с критикой на артиста, припомнив ему непостоянство позиции и многие эпатажные перфомансы за последнее время.
Православное сообщество Крыма также написало обращение, в котором резко осудило один из недавних номеров певца на песню "Мария Магдалина", где в качестве реквизита он использовал распятие. Актер Дмитрий Певцов поддержал инициативу.

"Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде", - написал он.

Ранее на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.
Филипп Киркоров
15:41
Киркоров приехал в крымский военный госпитальРоссийский певец Филипп Киркоров прибыл для выступления в военный госпиталь в Феодосии, передает 26 июля телеканал "Крым 24"
 
НовостиФилипп КиркоровДмитрий Певцовкритика
 
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