https://ukraina.ru/20220726/1036899785.html

"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова

"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова - 26.07.2022 Украина.ру

"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова

Актер Дмитрий Певцов раскритиковал певца Филиппа Киркорова, попавшего под волну негативных комментариев во вторник 26 июля, соответствующий пост появился в его Telegram-канале

2022-07-26T19:10

2022-07-26T19:10

2022-07-26T19:10

новости

филипп киркоров

дмитрий певцов

критика

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Во вторник Киркоров приехал с гастролями в Крым, где обещал выступить перед российскими военными, принимавшими участие в СВО. Во второй половине дня стало известно, что он прибыл в Феодосию, в военный госпиталь.Актриса Яна Поплавская и ее фанаты еще утром обрушились с критикой на артиста, припомнив ему непостоянство позиции и многие эпатажные перфомансы за последнее время.Православное сообщество Крыма также написало обращение, в котором резко осудило один из недавних номеров певца на песню "Мария Магдалина", где в качестве реквизита он использовал распятие. Актер Дмитрий Певцов поддержал инициативу.Ранее на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.

https://ukraina.ru/20220726/1036883405.html

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новости, филипп киркоров, дмитрий певцов, критика