https://ukraina.ru/20220726/1036895912.html

"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента

"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента - 26.07.2022 Украина.ру

"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента

Дороги в Крыму в направлении освобожденной от украинских нацистов Херсонской области будут восстанавливаться, глава парламента полуострова Владимир Константинов

2022-07-26T17:54

2022-07-26T17:54

2022-07-26T17:54

крым

новости

херсонская область

дороги

украинские неонацисты

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Ранее не сообщалось о том, что дороги из Крыма в Херсонскую область разрушены и требуют восстановления.Парламентарий отметил, что Крым продолжит укреплять экономическое сотрудничество с освобожденными территориями юга Украины, на текущий момент уже восстановлены многие утраченные торговые связи.

https://ukraina.ru/20220701/1034273158.html

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крым, новости, херсонская область, дороги, украинские неонацисты