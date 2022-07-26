"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента
Дороги в Крыму в направлении освобожденной от украинских нацистов Херсонской области будут восстанавливаться, глава парламента полуострова Владимир Константинов
Ранее не сообщалось о том, что дороги из Крыма в Херсонскую область разрушены и требуют восстановления.
Это будет происходить (восстановление дорог – ред.). Тут поможет и федеральный центр. Для освобожденных территорий это становится дорога жизни, в том числе в части поставки продукции.
Парламентарий отметил, что Крым продолжит укреплять экономическое сотрудничество с освобожденными территориями юга Украины, на текущий момент уже восстановлены многие утраченные торговые связи.
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