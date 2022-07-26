"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента - 26.07.2022 Украина.ру
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"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента
"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента - 26.07.2022 Украина.ру
"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента
Дороги в Крыму в направлении освобожденной от украинских нацистов Херсонской области будут восстанавливаться, глава парламента полуострова Владимир Константинов
2022-07-26T17:54
2022-07-26T17:54
крым
новости
херсонская область
дороги
украинские неонацисты
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Ранее не сообщалось о том, что дороги из Крыма в Херсонскую область разрушены и требуют восстановления.Парламентарий отметил, что Крым продолжит укреплять экономическое сотрудничество с освобожденными территориями юга Украины, на текущий момент уже восстановлены многие утраченные торговые связи.
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крым, новости, херсонская область, дороги, украинские неонацисты

"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента

17:54 26.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервое заседание Госдумы РФ нового созыва
Первое заседание Госдумы РФ нового созыва - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Дороги в Крыму в направлении освобожденной от украинских нацистов Херсонской области будут восстанавливаться, глава парламента полуострова Владимир Константинов
Ранее не сообщалось о том, что дороги из Крыма в Херсонскую область разрушены и требуют восстановления.
Это будет происходить (восстановление дорог – ред.). Тут поможет и федеральный центр. Для освобожденных территорий это становится дорога жизни, в том числе в части поставки продукции.
2-й этап III Конференции Крымского регионального отделения Единой России
Владимир Константинов
глава парламента Крыма
Парламентарий отметил, что Крым продолжит укреплять экономическое сотрудничество с освобожденными территориями юга Украины, на текущий момент уже восстановлены многие утраченные торговые связи.
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 08:59
Транспортное сообщение с Крымом, визовый режим с РФ, пытки военнопленных. Хроника событий на Украине утро 1 июляВпервые за восемь лет заработало автобусное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями. Украина ввела визовый режим с Россией. Побывавшие в украинском плену рассказали о пытках
 
КрымНовостиХерсонская областьдорогиукраинские неонацисты
 
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