Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу
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Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу
Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу
Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 июля сообщил, что в ходе заседания Кабинета министров было решено обратиться к правительству США с просьбой о предоставлении газового ленд-лиза для стабильного прохождения отопительного сезона
2022-07-26T17:48
2022-07-26T17:48
новости
украина
денис шмыгаль
сша
кризис
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Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко еще в начале июня во время встречи с американскими конгрессменами заявил, что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа на сумму около 8 млрд долларов (по прежним ценам).По его словам, Украина вместе с правительством США ищет способы решения этой проблемы, и одной из них может стать поставка газа в рамках ленд-лиза.США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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Украина.ру
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новости, украина, денис шмыгаль, сша, кризис

Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу

17:48 26.07.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 июля сообщил, что в ходе заседания Кабинета министров было решено обратиться к правительству США с просьбой о предоставлении газового ленд-лиза для стабильного прохождения отопительного сезона
Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины
Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко еще в начале июня во время встречи с американскими конгрессменами заявил, что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа на сумму около 8 млрд долларов (по прежним ценам).
По его словам, Украина вместе с правительством США ищет способы решения этой проблемы, и одной из них может стать поставка газа в рамках ленд-лиза.
США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
07:30
"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газВизит венгерского министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой российского газа в Европе и продавать его, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру
 
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