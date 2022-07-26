https://ukraina.ru/20220726/1036894522.html
Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу
Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу
Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 июля сообщил, что в ходе заседания Кабинета министров было решено обратиться к правительству США с просьбой о предоставлении газового ленд-лиза для стабильного прохождения отопительного сезона
2022-07-26T17:48
2022-07-26T17:48
2022-07-26T17:48
новости
украина
денис шмыгаль
сша
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_13b29b921d19db34f8cbe8778ca3f65a.jpg.webp
Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко еще в начале июня во время встречи с американскими конгрессменами заявил, что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа на сумму около 8 млрд долларов (по прежним ценам).По его словам, Украина вместе с правительством США ищет способы решения этой проблемы, и одной из них может стать поставка газа в рамках ленд-лиза.США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ukraina.ru/20220726/1036827173.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_94057ef58780fb77a11e2fe4833b9634.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, денис шмыгаль, сша, кризис
Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 июля сообщил, что в ходе заседания Кабинета министров было решено обратиться к правительству США с просьбой о предоставлении газового ленд-лиза для стабильного прохождения отопительного сезона
Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям.
Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины
Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко еще в начале июня во время встречи с американскими конгрессменами заявил, что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа на сумму около 8 млрд долларов (по прежним ценам).
По его словам, Украина вместе с правительством США ищет способы решения этой проблемы, и одной из них может стать поставка газа в рамках ленд-лиза.
США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.