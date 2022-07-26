https://ukraina.ru/20220726/1036894522.html

Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу

Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу

Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 июля сообщил, что в ходе заседания Кабинета министров было решено обратиться к правительству США с просьбой о предоставлении газового ленд-лиза для стабильного прохождения отопительного сезона

2022-07-26T17:48

2022-07-26T17:48

2022-07-26T17:48

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Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко еще в начале июня во время встречи с американскими конгрессменами заявил, что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа на сумму около 8 млрд долларов (по прежним ценам).По его словам, Украина вместе с правительством США ищет способы решения этой проблемы, и одной из них может стать поставка газа в рамках ленд-лиза.США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ukraina.ru/20220726/1036827173.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, денис шмыгаль, сша, кризис