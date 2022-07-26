Контрнаступление Украины: куда рискнут ударить ВСУ? Леонков раскрыл детали. Видео - 26.07.2022 Украина.ру
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Контрнаступление Украины: куда рискнут ударить ВСУ? Леонков раскрыл детали. Видео
Контрнаступление Украины: куда рискнут ударить ВСУ? Леонков раскрыл детали. Видео - 26.07.2022 Украина.ру
Контрнаступление Украины: куда рискнут ударить ВСУ? Леонков раскрыл детали. Видео
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру прокомментировал поставки американских РСЗО HImars и MLRS Украине, а... Украина.ру, 26.07.2022
2022-07-26T17:41
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видео
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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру прокомментировал поставки американских РСЗО HImars и MLRS Украине, а также рассказал о тактике, о масштабных потерях и о возможных контрнаступательных операциях со стороны ВСУ:00:40 – Поставки американских РСЗО HImars и MLRS Украине: как их пресечь или ограничить; 06:10 – Переброска новых сил российской армии под Херсон: повлечёт ли это возвращение ВСУ к Николаеву вместо контрнаступления? 09:40 – Масштабы потерь среди ВСУ и дефицит опытных бойцов; 12:22 – Попадут ли американские истребители F-16 на аэродромы Украины?15:47 - Реальна ли провокация киевской власти в отношении Запорожской АЭС? Возможные масштабы трагедии; Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, алексей леонков, видео

Контрнаступление Украины: куда рискнут ударить ВСУ? Леонков раскрыл детали. Видео

17:41 26.07.2022
 
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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру прокомментировал поставки американских РСЗО HImars и MLRS Украине, а также рассказал о тактике, о масштабных потерях и о возможных контрнаступательных операциях со стороны ВСУ:
00:40 – Поставки американских РСЗО HImars и MLRS Украине: как их пресечь или ограничить;
06:10 – Переброска новых сил российской армии под Херсон: повлечёт ли это возвращение ВСУ к Николаеву вместо контрнаступления?
09:40 – Масштабы потерь среди ВСУ и дефицит опытных бойцов;
12:22 – Попадут ли американские истребители F-16 на аэродромы Украины?
15:47 - Реальна ли провокация киевской власти в отношении Запорожской АЭС? Возможные масштабы трагедии;
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоАлексей Леонков
 
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