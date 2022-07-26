https://ukraina.ru/20220726/1036894130.html

Контрнаступление Украины: куда рискнут ударить ВСУ? Леонков раскрыл детали. Видео

Контрнаступление Украины: куда рискнут ударить ВСУ? Леонков раскрыл детали. Видео - 26.07.2022 Украина.ру

Контрнаступление Украины: куда рискнут ударить ВСУ? Леонков раскрыл детали. Видео

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру прокомментировал поставки американских РСЗО HImars и MLRS Украине, а... Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T17:41

2022-07-26T17:41

2022-07-26T17:41

видео

алексей леонков

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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру прокомментировал поставки американских РСЗО HImars и MLRS Украине, а также рассказал о тактике, о масштабных потерях и о возможных контрнаступательных операциях со стороны ВСУ:00:40 – Поставки американских РСЗО HImars и MLRS Украине: как их пресечь или ограничить; 06:10 – Переброска новых сил российской армии под Херсон: повлечёт ли это возвращение ВСУ к Николаеву вместо контрнаступления? 09:40 – Масштабы потерь среди ВСУ и дефицит опытных бойцов; 12:22 – Попадут ли американские истребители F-16 на аэродромы Украины?15:47 - Реальна ли провокация киевской власти в отношении Запорожской АЭС? Возможные масштабы трагедии; Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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