https://ukraina.ru/20220726/1036893898.html

Офицеры НАТО, жертвы обстрела, биполярный Берлин: итоги 26 июля на Украине

Офицеры НАТО, жертвы обстрела, биполярный Берлин: итоги 26 июля на Украине - 26.07.2022 Украина.ру

Офицеры НАТО, жертвы обстрела, биполярный Берлин: итоги 26 июля на Украине

Всу обстреляли Брянскую область, вооруженные силы Российской Федерации унитожили на Украине польских наемников, Германия и Канада тормозят запуск газопровода. Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T19:00

2022-07-26T19:00

2022-07-26T19:00

итоги

брянск

хроники

наемники

северный поток-2

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Всу обстреляли Брянскую область, вооруженные силы Российской Федерации унитожили на Украине польских наемников, Германия и Канада тормозят запуск газопровода.Обстрел Брянской области: есть жертвыВ первой половине дня во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на один из пограничных пунктов.На момент обстрела не было сообщений о жертвах, однако, позже Богомаз подтвердил, что склад временного хранения в Севском районе, находящийся около таможенного пункта пропуска МАПП "Троебортное" был атакован квадракоптером ВСУ.Также, глава региона сообщил, что в результате атаки один из четырех раненных скончался.В официальном Telegram-канале Следственного комитета России уточнили, что ведомство проведет проверку и установит обстоятельства украинской атаки.Белгородская, Курская и Брянская области, имеющие общею границу с Украиной, не раз подвергались атакам со стороны ВСУ. Так, военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью Украина.ру объяснил, что огневые точки, из которых бьют по Белгородской области, находятся в Цуповке и Казачьей Лопани, а ликвидация огневых позиций в Старом Салтове и Чугуеве обезопасят приграничные районе Брянской и Курской областей.Евросоюз политической волей тормозит запуск "Северного потока-2"На переговорах с президентом Уганды Йовери Мусевени глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что именно Европа, а не Россия тормозит запуск трубопровода по политическим причинам, в то время как Россия сообщала о его готовности.Лавров также добавил, что Запад не может прояснить статус турбинами Siemens для трубопровода "Северный поток-1", которые Канада обязалась вернуть после ремонтных работ, однако, Оттава ищет различные отговорки, чтобы не выполнять обязательства.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что после установки задерживавшегося в Канаде оборудования поставки газа по "Северному потоку" в Европу пойдут в том объеме, в котором это технологически возможно."Странную непоследовательность" заметил в действиях Германии относительно "Свереного потока" эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В интервью Украина.ру он объяснил, что Германия, по его мнению, оказала давление на Канаду, чтобы эта страна вернула отремонтированную турбину, но в Россию турбина не вернулась, "застряв" в Германии.Кроме того, еще четыре турбины, уже выведенные из эксплуатации, немецкие представители должны были забрать на ремонт, но до сих пор не сделали этого.Ранее турецкий эксперт Левент Йылма предложил Анкаре перепродавать российский газ в страны Евросоюза, если Брюссель запретит им покупать его напрямую у Москвы.Уничтожены наемники и командные пункты - МинобороныВС РФ уничтожили высокоточными ударами пункт временной дислокации "Иностранного легиона" в районе села Константиновка (Марьинский район ДНР), где находились более 40 иностранных наемников. В ведомстве уточнили, что большинство из ликвидированных наемников были граждане Польши.Ранее в интервью Украина.ру директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что большинство наемников на Украине, костяк "Иностранного легиона" - кадровые офицеры НАТО, а "солдаты удачи", приезжающие за острыми ощущениями и деньгами – незначительно малая часть.Также, в Минобороны сообщили о поражении восьми пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады в районе Соль Донецкой Народной Республики, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригады в районе населенного пункта Полигон Николаевской области.

https://ukraina.ru/20220726/1036885157.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

итоги, брянск, хроники, наемники, северный поток-2