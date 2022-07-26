Тимошенко обвинила Киев в планах разворовать бюджет
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"Что-то знает про Зеленского": Тимошенко обвинила власти в желании разворовать бюджет
Тимошенко обвинила Киев в планах разворовать бюджет
"Что-то знает про Зеленского": Тимошенко обвинила власти в желании разворовать бюджет
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила киевский режим в намерении украсть 8 млрд долларов. Свое видеообращение политик выложила в соцсетях
2022-07-26T17:42
2022-07-26T17:42
новости
украина
юлия тимошенко
коррупция
киев
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По ее словам, Киев готовит масштабную коррупционную сделку: "Слуги народа" планируют выделить из бюджета страны около 8 млрд долларов на подготовку и обеспечение отопительного сезона.Тимошенко уверена, что имеющихся энергоресурсов хватит для обеспечения страны теплом, а выделенные деньги просто "разворуют через "Нафтогаз".Бывший премьер напомнила, что в стране не работают большинство промышленных предприятий, которые ранее потребляли энергоресурсы.В СМИ также предположили, что Тимошенко "что-то знает про будущее Владимира Зеленского и уже готовит почву для возвращения в политику".
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новости, украина, юлия тимошенко, коррупция, киев

"Что-то знает про Зеленского": Тимошенко обвинила власти в желании разворовать бюджет

17:42 26.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове
Пресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила киевский режим в намерении украсть 8 млрд долларов. Свое видеообращение политик выложила в соцсетях
По ее словам, Киев готовит масштабную коррупционную сделку: "Слуги народа" планируют выделить из бюджета страны около 8 млрд долларов на подготовку и обеспечение отопительного сезона.
Тимошенко уверена, что имеющихся энергоресурсов хватит для обеспечения страны теплом, а выделенные деньги просто "разворуют через "Нафтогаз".

Бывший премьер напомнила, что в стране не работают большинство промышленных предприятий, которые ранее потребляли энергоресурсы.
В СМИ также предположили, что Тимошенко "что-то знает про будущее Владимира Зеленского и уже готовит почву для возвращения в политику".
Владимир Зеленский
20 июля, 18:40Спецоперация
AP напомнило о "безудержной коррупции" на УкраинеОбвинения, сделанные в адрес высших чиновников киевского режима американским сенатором украинского происхождения Викторией Спартц, пролили "неудобный свет", напомнив о безудержной коррупции на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 июля агентством Associated Press
 
НовостиУкраинаЮлия ТимошенкокоррупцияКиев
 
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