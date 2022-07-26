"Что-то знает про Зеленского": Тимошенко обвинила власти в желании разворовать бюджет
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила киевский режим в намерении украсть 8 млрд долларов. Свое видеообращение политик выложила в соцсетях
По ее словам, Киев готовит масштабную коррупционную сделку: "Слуги народа" планируют выделить из бюджета страны около 8 млрд долларов на подготовку и обеспечение отопительного сезона.
Тимошенко уверена, что имеющихся энергоресурсов хватит для обеспечения страны теплом, а выделенные деньги просто "разворуют через "Нафтогаз".
Бывший премьер напомнила, что в стране не работают большинство промышленных предприятий, которые ранее потребляли энергоресурсы.
Бывший премьер напомнила, что в стране не работают большинство промышленных предприятий, которые ранее потребляли энергоресурсы.
В СМИ также предположили, что Тимошенко "что-то знает про будущее Владимира Зеленского и уже готовит почву для возвращения в политику".
20 июля, 18:40СпецоперацияAP напомнило о "безудержной коррупции" на УкраинеОбвинения, сделанные в адрес высших чиновников киевского режима американским сенатором украинского происхождения Викторией Спартц, пролили "неудобный свет", напомнив о безудержной коррупции на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 июля агентством Associated Press