https://ukraina.ru/20220726/1036893149.html

"Что-то знает про Зеленского": Тимошенко обвинила власти в желании разворовать бюджет

Тимошенко обвинила Киев в планах разворовать бюджет

"Что-то знает про Зеленского": Тимошенко обвинила власти в желании разворовать бюджет

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила киевский режим в намерении украсть 8 млрд долларов. Свое видеообращение политик выложила в соцсетях

2022-07-26T17:42

2022-07-26T17:42

2022-07-26T17:42

новости

украина

юлия тимошенко

коррупция

киев

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По ее словам, Киев готовит масштабную коррупционную сделку: "Слуги народа" планируют выделить из бюджета страны около 8 млрд долларов на подготовку и обеспечение отопительного сезона.Тимошенко уверена, что имеющихся энергоресурсов хватит для обеспечения страны теплом, а выделенные деньги просто "разворуют через "Нафтогаз".Бывший премьер напомнила, что в стране не работают большинство промышленных предприятий, которые ранее потребляли энергоресурсы.В СМИ также предположили, что Тимошенко "что-то знает про будущее Владимира Зеленского и уже готовит почву для возвращения в политику".

https://ukraina.ru/20220720/1036709559.html

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новости, украина, юлия тимошенко, коррупция, киев