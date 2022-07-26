Интерпол займется поиском двоих экс-министров Украины
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Двоих украинских экс-министров ищет Интерпол
Интерпол займется поиском двоих экс-министров Украины
Двоих украинских экс-министров ищет Интерпол
Бывших министров юстиции Украины Александра Лавриновича и иностранных дел Константина Грищенко объявили в международный розыск. Об этом 26 июля сообщили в Государственном бюро расследований Украины
2022-07-26T17:32
2022-07-26T17:32
новости
украина
госизмена
розыск
экс-министр
министерство юстиции украины
мид украины
интерпол
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Государственное бюро расследований Украины объявило двоих бывших министров страны в международный розыск. Речь идет о Александре Лавриновиче - экс-министре юстиции и Константине Грищенко - экс-главе МИД. На них выставлены "красные" карточки Интерпола. В случае обнаружения, их могут экстрадировать на Украину.Ранее украинская генпрокуратура обвинила в госизмене экс-министра Александра Лавриновича, находящегося на Кипре. В ответ политик отверг обвинения, заявив, что право на Украине "отсутствует как явление".
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новости, украина, госизмена, розыск, экс-министр, министерство юстиции украины, мид украины, интерпол

Двоих украинских экс-министров ищет Интерпол

17:32 26.07.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / INTERPOL HQ
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Бывших министров юстиции Украины Александра Лавриновича и иностранных дел Константина Грищенко объявили в международный розыск. Об этом 26 июля сообщили в Государственном бюро расследований Украины
Государственное бюро расследований Украины объявило двоих бывших министров страны в международный розыск. Речь идет о Александре Лавриновиче - экс-министре юстиции и Константине Грищенко - экс-главе МИД.
На них выставлены "красные" карточки Интерпола. В случае обнаружения, их могут экстрадировать на Украину.
Ранее украинская генпрокуратура обвинила в госизмене экс-министра Александра Лавриновича, находящегося на Кипре. В ответ политик отверг обвинения, заявив, что право на Украине "отсутствует как явление".
Рабочий визит Дмитрия Медведева на Украину - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта 2021, 07:34
Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития УкраиныВ четверг, 11 марта, на Украине состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение проверить обстоятельства заключения в апреле 2010 года Харьковских соглашений. Депутатов, которые их ратифицировали, могут обвинить в госизмене, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов
 
НовостиУкраинагосизменарозыскэкс-министрМинистерство юстиции УкраиныМИД УкраиныИнтерпол
 
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