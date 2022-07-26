Двоих украинских экс-министров ищет Интерпол
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / INTERPOL HQ / Перейти в фотобанк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / INTERPOL HQ
Бывших министров юстиции Украины Александра Лавриновича и иностранных дел Константина Грищенко объявили в международный розыск. Об этом 26 июля сообщили в Государственном бюро расследований Украины
Государственное бюро расследований Украины объявило двоих бывших министров страны в международный розыск. Речь идет о Александре Лавриновиче - экс-министре юстиции и Константине Грищенко - экс-главе МИД.
На них выставлены "красные" карточки Интерпола. В случае обнаружения, их могут экстрадировать на Украину.
Ранее украинская генпрокуратура обвинила в госизмене экс-министра Александра Лавриновича, находящегося на Кипре. В ответ политик отверг обвинения, заявив, что право на Украине "отсутствует как явление".
12 марта 2021, 07:34Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития УкраиныВ четверг, 11 марта, на Украине состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение проверить обстоятельства заключения в апреле 2010 года Харьковских соглашений. Депутатов, которые их ратифицировали, могут обвинить в госизмене, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов