https://ukraina.ru/20220726/1036891417.html

Двоих украинских экс-министров ищет Интерпол

Интерпол займется поиском двоих экс-министров Украины

Двоих украинских экс-министров ищет Интерпол

Бывших министров юстиции Украины Александра Лавриновича и иностранных дел Константина Грищенко объявили в международный розыск. Об этом 26 июля сообщили в Государственном бюро расследований Украины

2022-07-26T17:32

2022-07-26T17:32

2022-07-26T17:32

новости

украина

госизмена

розыск

экс-министр

министерство юстиции украины

мид украины

интерпол

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Государственное бюро расследований Украины объявило двоих бывших министров страны в международный розыск. Речь идет о Александре Лавриновиче - экс-министре юстиции и Константине Грищенко - экс-главе МИД. На них выставлены "красные" карточки Интерпола. В случае обнаружения, их могут экстрадировать на Украину.Ранее украинская генпрокуратура обвинила в госизмене экс-министра Александра Лавриновича, находящегося на Кипре. В ответ политик отверг обвинения, заявив, что право на Украине "отсутствует как явление".

https://ukraina.ru/20210312/1030805987.html

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новости, украина, госизмена, розыск, экс-министр, министерство юстиции украины, мид украины, интерпол