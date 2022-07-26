https://ukraina.ru/20220726/1036890967.html
И кто истощился? Военный эксперт рассказал, сколько ВСУшников уже уничтожила Россия
И кто истощился? Военный эксперт рассказал, сколько ВСУшников уже уничтожила Россия - 26.07.2022 Украина.ру
И кто истощился? Военный эксперт рассказал, сколько ВСУшников уже уничтожила Россия
Украинская и западная пропаганда постоянно говорит, что российские войска в Донбассе не продвигаются. Но мы не продвигаемся, потому что перемалываем украинскую группировку. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T18:00
2022-07-26T18:00
2022-07-26T18:00
новости
россия
всу
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Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.Даже западные источники говорят, что Киев теряет убитыми в месяц по 20 тысяч человек, а сейчас эта цифра увеличивается, отметил специалист.Так что об истощении России говорят те люди, которые либо ничего не понимают, либо пытаются выдать желаемое за действительное, либо боятся, что наступит зима и преступный режим Зеленского просто рухнет, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
И кто истощился? Военный эксперт рассказал, сколько ВСУшников уже уничтожила Россия
Украинская и западная пропаганда постоянно говорит, что российские войска в Донбассе не продвигаются. Но мы не продвигаемся, потому что перемалываем украинскую группировку. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.
Даже западные источники говорят, что Киев теряет убитыми в месяц по 20 тысяч человек, а сейчас эта цифра увеличивается, отметил специалист.
"Вы представляете, о каких чудовищных потерях идет речь? Если бы таких потерь не было, они бы не бросали в бой наемников и тероборону из Львова? Никто бы не говорил о призыве женщин, и не было бы призыва людей с плохим зрением и другими проблемами со здоровьем. Если им удается нас истощить, почему Евросоюз выделяет 500 млн долларов для государств, которые поставили вооружения Украине? У них оружие просто закончилось. Это тоже ведет к обреченности киевского режима, которому осталось не так много. К зиме настанет окончательный перелом на Украине. Украина стоит перед вопросом прекращения своего существования", - уверен Евсеев.
Так что об истощении России говорят те люди, которые либо ничего не понимают, либо пытаются выдать желаемое за действительное, либо боятся, что наступит зима и преступный режим Зеленского просто рухнет, заключил собеседник издания.