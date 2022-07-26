https://ukraina.ru/20220726/1036890967.html

И кто истощился? Военный эксперт рассказал, сколько ВСУшников уже уничтожила Россия

И кто истощился? Военный эксперт рассказал, сколько ВСУшников уже уничтожила Россия - 26.07.2022 Украина.ру

И кто истощился? Военный эксперт рассказал, сколько ВСУшников уже уничтожила Россия

Украинская и западная пропаганда постоянно говорит, что российские войска в Донбассе не продвигаются. Но мы не продвигаемся, потому что перемалываем украинскую группировку. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T18:00

2022-07-26T18:00

2022-07-26T18:00

новости

россия

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103237/23/1032372352_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0ec89188bc115a2f0d872ece67ed5cb3.jpg

Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.Даже западные источники говорят, что Киев теряет убитыми в месяц по 20 тысяч человек, а сейчас эта цифра увеличивается, отметил специалист.Так что об истощении России говорят те люди, которые либо ничего не понимают, либо пытаются выдать желаемое за действительное, либо боятся, что наступит зима и преступный режим Зеленского просто рухнет, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу