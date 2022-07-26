https://ukraina.ru/20220726/1036890599.html

Ошибки Запада на Украине, в оружии Киеву отказано: что в мире говорили об Украине 26 июля

Ошибки Запада на Украине, в оружии Киеву отказано: что в мире говорили об Украине 26 июля - 26.07.2022 Украина.ру

Ошибки Запада на Украине, в оружии Киеву отказано: что в мире говорили об Украине 26 июля

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T17:48

2022-07-26T17:48

2022-07-26T17:48

эксклюзив

украина

сша

ошибки

нато

санкции

турция

зерно

эстония

военная помощь

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Крах украинской стратегии ЗападаАмериканский политолог Дмитрий Саймс в статье для журнала The National Interest рассказал о 5 ошибках Запада, которые усугубляют украинский кризис.1. игнорирование многочисленных предупреждений России о том, что расширение НАТО на Восток будет расцениваться как угроза национальной безопасности."Начиная с президента Билла Клинтона, Америка и её союзники придерживались позиции, что, поскольку Запад не намерен нападать на Россию, опасения Москвы можно смело игнорировать. Однако, как и предполагали в то время Джордж Ф. Кеннан и другие американские критики расширения альянса, Москва заняла всё более решительную позицию против расширения, кульминацией которой стала спецоперация на Украине. Вместо того, чтобы признать это развитие событий как свидетельство ошибок Запада, внешнеполитическая элита Запада теперь представляет позицию Москвы как доказательство агрессивной природы России", - поясняет эксперт.2. Помешать России урегулировать украинский криз дипломатическим путём."У Вашингтона были все возможности проверить гибкость Москвы в предложении переговоров, начав с очевидного пункта соглашения, а именно с того, что НАТО не пригласит Украину в свои ряды в ближайшее время. Вместо этого президент Джо Байден решил вызвать Путина на блеф — с предсказуемыми результатами. Неужели кто-то действительно верит, что, если бы администрация предложила серьёзные переговоры по российским проблемам Украины, а не пренебрежительно отвергла их, Москва всё равно отдала бы приказ о начале спецоперации?" - задаётся вопросом Саймс.3. переоценка США своих возможностей по формированию антироссийского фронта в мире."Проблема вот в чём: Соединённые Штаты, Европа и их тихоокеанские союзники больше не обладают неоспоримым глобальным господством — экономическим, политическим или даже военным. Теперь, когда усилия Вашингтона по убеждению оказались недостаточными, администрация Байдена прибегает к угрозам серьёзных последствий в отношении любого, кто откажется сотрудничать с американскими санкциями, включая Китай, ещё одну ядерную великую державу, или таких американских противников, как Иран, уже находящийся под жёсткими санкциями США. Эти усилия послали чёткий сигнал: страны за пределами Запада должны следовать диктату американской силы, а не права", - пишет политолог.4. непродуманность антироссийских санкций, принятых только ради демонстративного эффекта солидарности."На экономическом фронте не было чёткого плана того, как санкции могли бы изменить поведение России в разумные сроки, до того, как единство Запада начало рушиться, а украинской территории оставалось всё меньше и меньше. Администрация Байдена подошла к ситуации в манере, напоминающей эскалацию администрации Джонсона во Вьетнаме: вводя санкции поэтапно, зачастую не столько потому, что они должны изменить поведение России, сколько потому, что просто нужно что- то делать. Справедливо сказать, что через 5 месяцев после начала конфликта, жизнь в России остаётся удивительно нормальной. Рубль не только стабилизировался, но укрепился, инфляцию всё больше удается взять под контроль, а в цепочке поставок нет видимых перебоев. Поездки как в Москву, так и в провинцию говорят о том, что многие россияне считают свою жизнь нормальной, без каких-либо болезненных перебоев", — рассказал Саймс.5. готовность передать украинской стороне возможность управлять американской политикой."Было бы нарушением суверенитета позволить иностранному правительству де-факто контролировать поддержку США в противостоянии с другой ядерной державой, надеясь, что если дело дойдёт до драки, Америка будет относиться к Украине как к союзнику по НАТО, имеющему право на автоматическую военную поддержку. Хотя советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Америка понимание желание Украины иметь больше оружия и возможность проводить более эффективные военные операции, окончательное решение о том, что Америка предоставляет и для каких целей, должно быть принято в Вашингтоне. Не в Киеве", - подчёркивает Саймс.Нашла Турция на свою голову украинское зерноСодействие заключению пакетных договорённостей по зерновому вопросу стало большим дипломатическим успехом для Турции, выступившей в роли посредника между Россией и Украиной. Пока Правящая Партия справедливости пребывает в эйфории по этому поводу, оппозиция обеспокоена последствиями сделки для самой Турции.Газета Dünya сообщила, что заместитель председателя оппозиционной "Хорошей партии", бывший дипломат Ахмет Эрозан направил министру обороны Турции Хулуси Акару, который подписывал 4-стороннее соглашение от лица Анкары, письмо с просьбой ответить на 3 вопроса взаимосвязи реализации зерновой сделки с соблюдением Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в зоне проливов Чёрного моря.1. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН предусматривает создание координационного центра, в составе которого представители 4 сторон будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации, контроль за безопасным судоходством на маршрутах перевозки зерна из портов Одесса, Южный и Черноморск будет осуществляться на круглосуточной основе. Не станет ли это положение нарушением статьи 4 Конвенции Монтрё, наделяющей торговые суда правом свободного прохода через проливы, за чем следит Турция, даже в условиях войны?"Турция созданием центра делегирует предоставленные ей Конвенцией Монтрё полномочия Украине, России и ООН. Контроль за судоходством возможен, но не в турецких территориальных водах, а в международных, в таком случае Турция не подвергла бы эрозии полномочия, предоставленные ей Монтрё", - пишет Эрозан.По информации источников, досмотр сухогрузов с зерном, перевозимым с Украины, скорее всего, будет проводиться в районе якорной стоянки Тюркели вблизи пролива Босфор, у северо-западного входа в пролив на удалении не менее 5 миль.2. Турция не подписала Международную морскую конвенцию от 1983 года, поэтому ссылка в стамбульских соглашениях на этот документ – ошибка.3. Почему в соглашении по зерну использована отличная от Конвенции Монтрё формулировка?"В соглашениях используется термин "турецкий пролив", хотя Конвенция Монтрё определяет Босфор и Дарданеллы в качестве единой водной системы "турецкие проливы", - пояснил Эрозан.Эстония отказала Украине в помощиПортал Yahoo News сообщил новость, которой в Киеве явно не обрадуются.Премьер-министру Эстонии Кае Каллас задали вопрос, смогут ли Эстония, Литва, Польша и Великобритания как страны с наибольшей поддержкой Украины среди населения, предоставить Киеву достаточное количество оружия и боеприпасов без участия США, на что она ответила: "Наверное, нет".Соединённые Штаты занимают лидирующую позицию по объёму оказанной Украине военной помощи, на 2-й строчке идёт Великобритания, среди населения обеих стран растёт недовольство большими расходами на вооружение ВСУ вместо направления этих средств на решение внутренних проблем. В Европе Лондон, Варшава, Вильнюс и Таллин отличаются самой резкой риторикой о необходимости противостояния России на фоне военной спецоперации на Украине.

https://ukraina.ru/20220726/1036881407.html

https://ukraina.ru/20220726/1036851114.html

https://ukraina.ru/20220630/1034266917.html

https://ukraina.ru/20220726/1036857400.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, ошибки, нато, санкции, турция, зерно, эстония, военная помощь