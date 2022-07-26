Военный эксперт рассказал, чем закончилась попытка ВСУ воевать с Россией на истощение - 26.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, чем закончилась попытка ВСУ воевать с Россией на истощение
Военный эксперт рассказал, чем закончилась попытка ВСУ воевать с Россией на истощение - 26.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, чем закончилась попытка ВСУ воевать с Россией на истощение
О каком истощении России в Донбассе можно говорить, если безвозвратные потери ВСУ на порядок выше потерь российских войск. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T17:10
2022-07-26T17:10
новости
россия
всу
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Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.Специалист отметил, что по населению Россия в три раза больше Украины, а ВСУ максимум может призвать 300 тысяч человек. Этого хватит до зимы, а потом просто некого будет призывать. Россия только наращивает свой потенциал, а Украина вынуждена призывать всех.Так что об истощении России говорят те люди, которые либо ничего не понимают, либо пытаются выдать желаемое за действительное, либо боятся, что наступит зима и преступный режим Зеленского просто рухнет, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу

Военный эксперт рассказал, чем закончилась попытка ВСУ воевать с Россией на истощение

17:10 26.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской народной республике
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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О каком истощении России в Донбассе можно говорить, если безвозвратные потери ВСУ на порядок выше потерь российских войск. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.
Специалист отметил, что по населению Россия в три раза больше Украины, а ВСУ максимум может призвать 300 тысяч человек. Этого хватит до зимы, а потом просто некого будет призывать. Россия только наращивает свой потенциал, а Украина вынуждена призывать всех.
"Какая может быть война на истощение, если в местах прорыва мы обеспечиваем десятикратное превосходство в артиллерии над Украиной? Они просто пытаются выдать желаемое за действительное. Они просто не понимают, что Украина на грани развала. Это не война на истощение. Это просто война до последнего украинца", - категоричен Евсеев.
Так что об истощении России говорят те люди, которые либо ничего не понимают, либо пытаются выдать желаемое за действительное, либо боятся, что наступит зима и преступный режим Зеленского просто рухнет, заключил собеседник издания.
 
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