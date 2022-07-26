https://ukraina.ru/20220726/1036888748.html

Военный эксперт рассказал, чем закончилась попытка ВСУ воевать с Россией на истощение

Военный эксперт рассказал, чем закончилась попытка ВСУ воевать с Россией на истощение - 26.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, чем закончилась попытка ВСУ воевать с Россией на истощение

О каком истощении России в Донбассе можно говорить, если безвозвратные потери ВСУ на порядок выше потерь российских войск. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T17:10

2022-07-26T17:10

2022-07-26T17:10

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Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.Специалист отметил, что по населению Россия в три раза больше Украины, а ВСУ максимум может призвать 300 тысяч человек. Этого хватит до зимы, а потом просто некого будет призывать. Россия только наращивает свой потенциал, а Украина вынуждена призывать всех.Так что об истощении России говорят те люди, которые либо ничего не понимают, либо пытаются выдать желаемое за действительное, либо боятся, что наступит зима и преступный режим Зеленского просто рухнет, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу