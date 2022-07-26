https://ukraina.ru/20220726/1036885790.html

Военный эксперт рассказал, когда Россия выбьет ВСУ из Северска, Соледара и Артемовска

Военный эксперт рассказал, когда Россия выбьет ВСУ из Северска, Соледара и Артемовска - 26.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда Россия выбьет ВСУ из Северска, Соледара и Артемовска

Изначально линия Северск — Соледар — Артемовск была очень сложна для обороны, потому что города находятся в низине и оборонять их крайне сложно. ВСУ нас пытаются там задержать, бросая в бой наемников, но у них ничего не получается. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T16:10

2022-07-26T16:10

2022-07-26T16:10

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Поэтому темпы наступления в такой густонаселенной местности, как Донбасс, не могут быть большими. Но мы продвигаемся. Украина теряет вооружения и личный состав. Пытаясь удержать Северск, она несет большие потери. Нечто похожее будет и в Соледаре, уверен Евсеев.Поэтому для ВСУ разумнее было бы просто отойти, но из-за того, что те люди, которые стоят за Зеленским, преследуют большие цели, идет постоянное перемалывание украинских войск, добавил он.Но чем больше мы перемолотим их сейчас, тем труднее им будет удержать следующую линию обороны в Славянске и Краматорске, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северск, артемовск, россия, всу