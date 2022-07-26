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Военный эксперт рассказал, когда Россия выбьет ВСУ из Северска, Соледара и Артемовска
Военный эксперт рассказал, когда Россия выбьет ВСУ из Северска, Соледара и Артемовска - 26.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда Россия выбьет ВСУ из Северска, Соледара и Артемовска
Изначально линия Северск — Соледар — Артемовск была очень сложна для обороны, потому что города находятся в низине и оборонять их крайне сложно. ВСУ нас пытаются там задержать, бросая в бой наемников, но у них ничего не получается. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T16:10
2022-07-26T16:10
2022-07-26T16:10
новости
северск
артемовск
россия
всу
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Поэтому темпы наступления в такой густонаселенной местности, как Донбасс, не могут быть большими. Но мы продвигаемся. Украина теряет вооружения и личный состав. Пытаясь удержать Северск, она несет большие потери. Нечто похожее будет и в Соледаре, уверен Евсеев.Поэтому для ВСУ разумнее было бы просто отойти, но из-за того, что те люди, которые стоят за Зеленским, преследуют большие цели, идет постоянное перемалывание украинских войск, добавил он.Но чем больше мы перемолотим их сейчас, тем труднее им будет удержать следующую линию обороны в Славянске и Краматорске, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северск, артемовск, россия, всу
Военный эксперт рассказал, когда Россия выбьет ВСУ из Северска, Соледара и Артемовска
Изначально линия Северск — Соледар — Артемовск была очень сложна для обороны, потому что города находятся в низине и оборонять их крайне сложно. ВСУ нас пытаются там задержать, бросая в бой наемников, но у них ничего не получается. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"Северск в основном освобожден, подходит очередь Соледара и Артемовска. Надеюсь, что мы максимум за пару недель освободим эти города, потому что там не за что закрепиться. Но мы решаем задачи и в других местах. Например, мы освобождаем Новолуганское вместе с Углегорской ТЭС. Мы окружаем Авдеевку. При необходимости захлопнется мышеловка в Угледаре. Наступление идет. Но если наступать быстро, то будут собственные потери и разрушение инфраструктуры. А мы пытаемся сохранить города, потому что людям там еще жить", - указал специалист.
Поэтому темпы наступления в такой густонаселенной местности, как Донбасс, не могут быть большими. Но мы продвигаемся. Украина теряет вооружения и личный состав. Пытаясь удержать Северск, она несет большие потери. Нечто похожее будет и в Соледаре, уверен Евсеев.
Поэтому для ВСУ разумнее было бы просто отойти, но из-за того, что те люди, которые стоят за Зеленским, преследуют большие цели, идет постоянное перемалывание украинских войск, добавил он.
Но чем больше мы перемолотим их сейчас, тем труднее им будет удержать следующую линию обороны в Славянске и Краматорске, заключил собеседник издания.