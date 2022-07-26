Global Times: США не усвоили урок, повторяя на Украине свои афганские ошибки - 26.07.2022 Украина.ру
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Global Times: США не усвоили урок, повторяя на Украине свои афганские ошибки
Global Times: США не усвоили урок, повторяя на Украине свои афганские ошибки - 26.07.2022 Украина.ру
Global Times: США не усвоили урок, повторяя на Украине свои афганские ошибки
Поддерживая огромные расходы на военную помощь киевскому режиму, американские политики считают, что таким образом они повторяют свой афганский успех времён холодной войны, однако в реальности они могут повторить другой афганский опыт. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 25 июля в китайской газете Global Times
2022-07-26T15:29
2022-07-26T15:29
спецоперация
сша
новости
global times
киевский режим
афганистан
оружие
джо байден
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Автор статьи, сербско-американский журналист Небойша Малич, считает, что, выделяя Киеву десятки миллиардов долларов, в то время как американская экономика страдает от рекордной инфляции, в Вашингтоне руководствуются убеждением, что им удалось победить в холодной войне, поставляя вооружения афганским исламистам и одновременно вовлекая СССР в гонку вооружений.Однако попытки повторить сомнительный успех с вооружением афганских моджахедов, финансируя киевский режим, больше напоминают другую афганскую авантюру Вашингтона – бесславно закончившуюся в прошлом году двадцатилетнюю оккупацию центральноазиатской страны, пишет Малич.Далее автор вспоминает, как после долгих лет финансирования афганского правительства и армии этой страны, закончившихся её развалом и выводом американских войск из Афганистана, президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон больше не будет пытаться "переделывать другие страны" и сосредоточится на национальных интересах.Менее чем через полгода тот же самый Байден будет мобилизовывать союзников США и бесконтрольно "выписывать чеки" киевскому режиму, продолжает Малич.Автор заканчивает статью, замечая, что в мае, в то время, как Конгресс США одобрял законопроект о помощи киевскому режиму на сумму в 40 миллиардов долларов, Пентагон без лишнего шума признал, что американское оружие и техника на сумму около 7,1 миллиарда долларов, отправленных ранее проамериканскому афганскому режиму, оказалось в руках у захвативших власть в стране его противников.
https://ukraina.ru/20210816/1032066089.html
https://ukraina.ru/20220622/1034209691.html
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сша, новости, global times, киевский режим, афганистан, оружие, джо байден

Global Times: США не усвоили урок, повторяя на Украине свои афганские ошибки

15:29 26.07.2022
 
© Фото : CC0, PixabayСША флаг орлан
США флаг орлан - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Поддерживая огромные расходы на военную помощь киевскому режиму, американские политики считают, что таким образом они повторяют свой афганский успех времён холодной войны, однако в реальности они могут повторить другой афганский опыт. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 25 июля в китайской газете Global Times
Автор статьи, сербско-американский журналист Небойша Малич, считает, что, выделяя Киеву десятки миллиардов долларов, в то время как американская экономика страдает от рекордной инфляции, в Вашингтоне руководствуются убеждением, что им удалось победить в холодной войне, поставляя вооружения афганским исламистам и одновременно вовлекая СССР в гонку вооружений.

Эта версия "победы" Запада в холодной войне даже не обсуждается в США, её просто принимают как должное.

Небойша Малич
Сербско-американский журналист
Однако попытки повторить сомнительный успех с вооружением афганских моджахедов, финансируя киевский режим, больше напоминают другую афганскую авантюру Вашингтона – бесславно закончившуюся в прошлом году двадцатилетнюю оккупацию центральноазиатской страны, пишет Малич.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа 2021, 08:43
«Великий американский эксперимент рассыпался в прах». СМИ США о ситуации в АфганистанеСтремительный захват городов движением «Талибан»* и коллапс афганского правительства привлекает внимание американских СМИ, выносящих на первые полосы связанные с этим события и мнения
Далее автор вспоминает, как после долгих лет финансирования афганского правительства и армии этой страны, закончившихся её развалом и выводом американских войск из Афганистана, президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон больше не будет пытаться "переделывать другие страны" и сосредоточится на национальных интересах.
Менее чем через полгода тот же самый Байден будет мобилизовывать союзников США и бесконтрольно "выписывать чеки" киевскому режиму, продолжает Малич.
Хелен Эндрюс - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 16:40
Американская журналистка предположила, как конфликт на Украине может закончиться в КалифорнииКонфликт на Украине может закончиться особняками на побережье Калифорнии. Такой неожиданный прогноз сделала американская журналистка Хелен Эндрюс, выступая на днях в аудиопрограмме Tac right now, размещенной на сайте издания The American Conservative
Автор заканчивает статью, замечая, что в мае, в то время, как Конгресс США одобрял законопроект о помощи киевскому режиму на сумму в 40 миллиардов долларов, Пентагон без лишнего шума признал, что американское оружие и техника на сумму около 7,1 миллиарда долларов, отправленных ранее проамериканскому афганскому режиму, оказалось в руках у захвативших власть в стране его противников.
 
СпецоперацияСШАНовостиGlobal Timesкиевский режимАфганистаноружиеДжо Байден
 
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