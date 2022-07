Global Times: США не усвоили урок, повторяя на Украине свои афганские ошибки

Американская журналистка предположила, как конфликт на Украине может закончиться в Калифорнии Конфликт на Украине может закончиться особняками на побережье Калифорнии. Такой неожиданный прогноз сделала американская журналистка Хелен Эндрюс, выступая на днях в аудиопрограмме Tac right now, размещенной на сайте издания The American Conservative