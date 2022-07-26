https://ukraina.ru/20220726/1036881900.html

Global Times: США не усвоили урок, повторяя на Украине свои афганские ошибки

Global Times: США не усвоили урок, повторяя на Украине свои афганские ошибки - 26.07.2022 Украина.ру

Global Times: США не усвоили урок, повторяя на Украине свои афганские ошибки

Поддерживая огромные расходы на военную помощь киевскому режиму, американские политики считают, что таким образом они повторяют свой афганский успех времён холодной войны, однако в реальности они могут повторить другой афганский опыт. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 25 июля в китайской газете Global Times

2022-07-26T15:29

2022-07-26T15:29

2022-07-26T15:29

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Автор статьи, сербско-американский журналист Небойша Малич, считает, что, выделяя Киеву десятки миллиардов долларов, в то время как американская экономика страдает от рекордной инфляции, в Вашингтоне руководствуются убеждением, что им удалось победить в холодной войне, поставляя вооружения афганским исламистам и одновременно вовлекая СССР в гонку вооружений.Однако попытки повторить сомнительный успех с вооружением афганских моджахедов, финансируя киевский режим, больше напоминают другую афганскую авантюру Вашингтона – бесславно закончившуюся в прошлом году двадцатилетнюю оккупацию центральноазиатской страны, пишет Малич.Далее автор вспоминает, как после долгих лет финансирования афганского правительства и армии этой страны, закончившихся её развалом и выводом американских войск из Афганистана, президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон больше не будет пытаться "переделывать другие страны" и сосредоточится на национальных интересах.Менее чем через полгода тот же самый Байден будет мобилизовывать союзников США и бесконтрольно "выписывать чеки" киевскому режиму, продолжает Малич.Автор заканчивает статью, замечая, что в мае, в то время, как Конгресс США одобрял законопроект о помощи киевскому режиму на сумму в 40 миллиардов долларов, Пентагон без лишнего шума признал, что американское оружие и техника на сумму около 7,1 миллиарда долларов, отправленных ранее проамериканскому афганскому режиму, оказалось в руках у захвативших власть в стране его противников.

https://ukraina.ru/20210816/1032066089.html

https://ukraina.ru/20220622/1034209691.html

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сша, новости, global times, киевский режим, афганистан, оружие, джо байден