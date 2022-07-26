https://ukraina.ru/20220726/1036877898.html

"Она подлая": звезда "Сватов" высказалась в адрес украинской коллеги по сериалу

Звезда "Сватов" обвинила украинскую актрису в подлости

"Она подлая": звезда "Сватов" высказалась в адрес украинской коллеги по сериалу

Заслуженный артист РСФР Станислав Садальский на своей странице в соцсети возмутился позицией звезды сериала "Сваты" украинской актрисы Анны Кошмал, которая грубо высказалась в адрес российских коллег

2022-07-26T15:11

2022-07-26T15:11

2022-07-26T15:11

новости

сваты

анна кошмал

актриса

критика

россия

украина

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Актриса подчеркнула, что не желает более иметь ничего общего с российскими актерами, в том числе с теми, кто снимался в сериале "Сваты".По словам Садальского, актриса Татьяна Кравченко обвинила свою экранную "внучку" в неблагодарности. В разговоре с ним она рассказала, как относится к своей украинской коллеге.Украинская актриса Анна Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине.При этом она подчеркнула, что не будет удалять из соцсетей фото, на которых она запечатлена вместе с другими звездами "Сватов". Эти снимки останутся "как упрек и напоминание о том, как искренне она любила коллег и как они ее предали".В ответ актриса Инна Королева посоветовала ей обратиться к психиатру из-за ее высказываний в адрес российских актеров.

https://ukraina.ru/20220714/1036433579.html

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новости, сваты, анна кошмал, актриса, критика, россия, украина