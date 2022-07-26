Звезда "Сватов" обвинила украинскую актрису в подлости
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"Она подлая": звезда "Сватов" высказалась в адрес украинской коллеги по сериалу
Звезда "Сватов" обвинила украинскую актрису в подлости
"Она подлая": звезда "Сватов" высказалась в адрес украинской коллеги по сериалу
Заслуженный артист РСФР Станислав Садальский на своей странице в соцсети возмутился позицией звезды сериала "Сваты" украинской актрисы Анны Кошмал, которая грубо высказалась в адрес российских коллег
2022-07-26T15:11
2022-07-26T15:11
новости
сваты
анна кошмал
актриса
критика
россия
украина
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Актриса подчеркнула, что не желает более иметь ничего общего с российскими актерами, в том числе с теми, кто снимался в сериале "Сваты".По словам Садальского, актриса Татьяна Кравченко обвинила свою экранную "внучку" в неблагодарности. В разговоре с ним она рассказала, как относится к своей украинской коллеге.Украинская актриса Анна Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине.При этом она подчеркнула, что не будет удалять из соцсетей фото, на которых она запечатлена вместе с другими звездами "Сватов". Эти снимки останутся "как упрек и напоминание о том, как искренне она любила коллег и как они ее предали".В ответ актриса Инна Королева посоветовала ей обратиться к психиатру из-за ее высказываний в адрес российских актеров.
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новости, сваты, анна кошмал, актриса, критика, россия, украина

"Она подлая": звезда "Сватов" высказалась в адрес украинской коллеги по сериалу

15:11 26.07.2022
 
© "Звезды Сватов"/ИнстаграмСваты
Сваты
© "Звезды Сватов"/Инстаграм
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Заслуженный артист РСФР Станислав Садальский на своей странице в соцсети возмутился позицией звезды сериала "Сваты" украинской актрисы Анны Кошмал, которая грубо высказалась в адрес российских коллег
Актриса подчеркнула, что не желает более иметь ничего общего с российскими актерами, в том числе с теми, кто снимался в сериале "Сваты".
По словам Садальского, актриса Татьяна Кравченко обвинила свою экранную "внучку" в неблагодарности.
В разговоре с ним она рассказала, как относится к своей украинской коллеге.
Ждать благодарности от этой артистки – глупо, а быть ей неблагодарной – подло. Когда она заболела, вся съёмочная группа переживала за неё, Федя ночью повез в скорую! Какая же она подлая.
Татьяна Кравченко с дочерью Анной
Татьяна Кравченко
Актриса
Украинская актриса Анна Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине.
При этом она подчеркнула, что не будет удалять из соцсетей фото, на которых она запечатлена вместе с другими звездами "Сватов". Эти снимки останутся "как упрек и напоминание о том, как искренне она любила коллег и как они ее предали".
В ответ актриса Инна Королева посоветовала ей обратиться к психиатру из-за ее высказываний в адрес российских актеров.
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