https://ukraina.ru/20220726/1036863510.html
Военный эксперт рассказал о победе и "победе", которую ВСУ одержали под Херсоном
Военный эксперт рассказал о победе и "победе", которую ВСУ одержали под Херсоном - 26.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о победе и "победе", которую ВСУ одержали под Херсоном
Атаки ВСУ на Антоновский мост из американских РСЗО HIMMARS в Херсоне были демонстрационными. Киевский режим объявил о наступлении на юге и захвате Херсона, и ему нужно было продемонстрировать некие виртуальные победы. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T11:00
2022-07-26T11:00
2022-07-26T11:00
новости
херсон
всу
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Важно, что на данном участке это единственный мост. Если вывести его из строя, можно вести речь о том, чтобы разрезать российские войска на правом и левом берегу Днепра, хотя вряд ли такой мост, на котором больше десятка перекрытий и опор, можно разрушить, отметил Кнутов.Серьезные разрушения могут возникнуть только в том случае, если попасть по опорам. Тут понадобится капитальный ремонт. Но попасть в опоры трудно тем же самым HIMARS'ам. Вероятность отклонения достигает от 5 до 10 метров, добавил специалист.Поэтому наша задача — уплотнить ПВО и сделать так, чтобы потери среди HIMARS были ощутимы для Украины, как и в других видах вооружений, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, всу
Военный эксперт рассказал о победе и "победе", которую ВСУ одержали под Херсоном
Атаки ВСУ на Антоновский мост из американских РСЗО HIMMARS в Херсоне были демонстрационными. Киевский режим объявил о наступлении на юге и захвате Херсона, и ему нужно было продемонстрировать некие виртуальные победы. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
"Две роты украинской армии демонстрационно пытались атаковать на двух участках, но были разбиты и понесли тяжелейшие потери в технике и личном составе и отступили. Но надо объяснять, что "перемога" вроде есть и обстрел моста – это громкая акция. Мы же на нее реагируем", - указал эксперт.
Важно, что на данном участке это единственный мост. Если вывести его из строя, можно вести речь о том, чтобы разрезать российские войска на правом и левом берегу Днепра, хотя вряд ли такой мост, на котором больше десятка перекрытий и опор, можно разрушить, отметил Кнутов.
Серьезные разрушения могут возникнуть только в том случае, если попасть по опорам. Тут понадобится капитальный ремонт. Но попасть в опоры трудно тем же самым HIMARS'ам. Вероятность отклонения достигает от 5 до 10 метров, добавил специалист.
Поэтому наша задача — уплотнить ПВО и сделать так, чтобы потери среди HIMARS были ощутимы для Украины, как и в других видах вооружений, заключил собеседник издания.