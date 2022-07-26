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Военный эксперт рассказал о победе и "победе", которую ВСУ одержали под Херсоном

Военный эксперт рассказал о победе и "победе", которую ВСУ одержали под Херсоном - 26.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о победе и "победе", которую ВСУ одержали под Херсоном

Атаки ВСУ на Антоновский мост из американских РСЗО HIMMARS в Херсоне были демонстрационными. Киевский режим объявил о наступлении на юге и захвате Херсона, и ему нужно было продемонстрировать некие виртуальные победы. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T11:00

2022-07-26T11:00

2022-07-26T11:00

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Важно, что на данном участке это единственный мост. Если вывести его из строя, можно вести речь о том, чтобы разрезать российские войска на правом и левом берегу Днепра, хотя вряд ли такой мост, на котором больше десятка перекрытий и опор, можно разрушить, отметил Кнутов.Серьезные разрушения могут возникнуть только в том случае, если попасть по опорам. Тут понадобится капитальный ремонт. Но попасть в опоры трудно тем же самым HIMARS'ам. Вероятность отклонения достигает от 5 до 10 метров, добавил специалист.Поэтому наша задача — уплотнить ПВО и сделать так, чтобы потери среди HIMARS были ощутимы для Украины, как и в других видах вооружений, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, всу