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Военный эксперт рассказал, что начнется на Украине и в Донбассе уже в середине сентября
Военный эксперт рассказал, что начнется на Украине и в Донбассе уже в середине сентября - 26.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что начнется на Украине и в Донбассе уже в середине сентября
Если к середине сентября главные населенные пункты Донбасса будут освобождены, под Владимиром Зеленским зашатается президентское кресло. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T09:30
2022-07-26T09:30
2022-07-26T09:30
новости
украина
донбасс
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Сами военные Зеленского уже ненавидят и попытаются отстранить его от власти. А смена власти сопровождается политической дестабилизацией и возможности для мирного решения территориальных вопросов могут появиться, считает эксперт."Но без Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областей мы все равно не сможем говорить, что задачи спецоперации решены. Судьба центральных областей пока неизвестна, но с военной точки зрения я уверен, что без антифашистской власти в Новороссии конфликт нельзя урегулировать мирным путем", - указал Кнутов.Именно в отношении Украины нам нужна только смена киевского режима и подписание договора с гарантиями европейских государств, что Украина будет нейтральным государством, отказывается от ядерного оружия, вступления в НАТО и от всех территорий, которые войдут в состав Новороссии или состав РФ. Этот договор позволил бы с оптимизмом смотреть в будущее, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донбасс
Военный эксперт рассказал, что начнется на Украине и в Донбассе уже в середине сентября
Если к середине сентября главные населенные пункты Донбасса будут освобождены, под Владимиром Зеленским зашатается президентское кресло. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Сами военные Зеленского уже ненавидят и попытаются отстранить его от власти. А смена власти сопровождается политической дестабилизацией и возможности для мирного решения территориальных вопросов могут появиться, считает эксперт.
"Но без Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областей мы все равно не сможем говорить, что задачи спецоперации решены. Судьба центральных областей пока неизвестна, но с военной точки зрения я уверен, что без антифашистской власти в Новороссии конфликт нельзя урегулировать мирным путем", - указал Кнутов.
Именно в отношении Украины нам нужна только смена киевского режима и подписание договора с гарантиями европейских государств, что Украина будет нейтральным государством, отказывается от ядерного оружия, вступления в НАТО и от всех территорий, которые войдут в состав Новороссии или состав РФ. Этот договор позволил бы с оптимизмом смотреть в будущее, заключил собеседник издания.