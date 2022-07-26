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Военный эксперт рассказал, что начнется на Украине и в Донбассе уже в середине сентября

Военный эксперт рассказал, что начнется на Украине и в Донбассе уже в середине сентября - 26.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что начнется на Украине и в Донбассе уже в середине сентября

Если к середине сентября главные населенные пункты Донбасса будут освобождены, под Владимиром Зеленским зашатается президентское кресло. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T09:30

2022-07-26T09:30

2022-07-26T09:30

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Сами военные Зеленского уже ненавидят и попытаются отстранить его от власти. А смена власти сопровождается политической дестабилизацией и возможности для мирного решения территориальных вопросов могут появиться, считает эксперт."Но без Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областей мы все равно не сможем говорить, что задачи спецоперации решены. Судьба центральных областей пока неизвестна, но с военной точки зрения я уверен, что без антифашистской власти в Новороссии конфликт нельзя урегулировать мирным путем", - указал Кнутов.Именно в отношении Украины нам нужна только смена киевского режима и подписание договора с гарантиями европейских государств, что Украина будет нейтральным государством, отказывается от ядерного оружия, вступления в НАТО и от всех территорий, которые войдут в состав Новороссии или состав РФ. Этот договор позволил бы с оптимизмом смотреть в будущее, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, донбасс