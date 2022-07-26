https://ukraina.ru/20220726/1036853267.html
В США вырвали у борща украинские корни
В США вырвали у борща украинские корни
В США вырвали у борща украинские корни
Украина не может заявлять исключительные права на борщ, так как доказательств того, что придумал красный суп именно представитель этой нации – нет. Такой вывод на днях сделала обозреватель The American Conservative Катя Седжвик
2022-07-26T08:12
2022-07-26T08:12
2022-07-26T08:19
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Она заметила, что история не сохранила имени изобретателя этого блюда, и борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства фалафеля.Седжвик добавила, что борщ, возможно, предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу, и даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто именно это сделал."Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями", - резюмировала обозреватель.Ранее борщ был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия Украины. Однако в оценочном органе отметили, что борщ готовят и в других странах, а включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.Официальный представитель МИД России Мария Захарова также напомнила ранее, что борщ – это блюдо русских жителей Киева."Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — сказала она.
https://ukraina.ru/20220726/1036852621.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, борщ, сша, история
В США вырвали у борща украинские корни
08:12 26.07.2022 (обновлено: 08:19 26.07.2022)
Украина не может заявлять исключительные права на борщ, так как доказательств того, что придумал красный суп именно представитель этой нации – нет. Такой вывод на днях сделала обозреватель The American Conservative Катя Седжвик
Она заметила, что история не сохранила имени изобретателя этого блюда, и борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства фалафеля.
Седжвик добавила, что борщ, возможно, предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу, и даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто именно это сделал.
"Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями", - резюмировала обозреватель.
Ранее борщ был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия Украины. Однако в оценочном органе отметили, что борщ готовят и в других странах, а включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также напомнила ранее, что борщ – это блюдо русских жителей Киева.
"Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — сказала она.