В США вырвали у борща украинские корни
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220726/1036853267.html
В США вырвали у борща украинские корни
В США вырвали у борща украинские корни
В США вырвали у борща украинские корни
Украина не может заявлять исключительные права на борщ, так как доказательств того, что придумал красный суп именно представитель этой нации – нет. Такой вывод на днях сделала обозреватель The American Conservative Катя Седжвик
2022-07-26T08:12
2022-07-26T08:19
новости
украина
борщ
сша
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103118/85/1031188597_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_ee2a08f66d0875b36b9b50e14484c136.jpg
Она заметила, что история не сохранила имени изобретателя этого блюда, и борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства фалафеля.Седжвик добавила, что борщ, возможно, предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу, и даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто именно это сделал."Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями", - резюмировала обозреватель.Ранее борщ был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия Украины. Однако в оценочном органе отметили, что борщ готовят и в других странах, а включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.Официальный представитель МИД России Мария Захарова также напомнила ранее, что борщ – это блюдо русских жителей Киева."Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — сказала она.
https://ukraina.ru/20220726/1036852621.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103118/85/1031188597_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_10ec0f9fff72438e04d2ebce2cee2cde.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, борщ, сша, история

В США вырвали у борща украинские корни

08:12 26.07.2022 (обновлено: 08:19 26.07.2022)
 
© ССО, pixabayборщ
борщ
© ССО, pixabay
Читать в
Украина не может заявлять исключительные права на борщ, так как доказательств того, что придумал красный суп именно представитель этой нации – нет. Такой вывод на днях сделала обозреватель The American Conservative Катя Седжвик
Она заметила, что история не сохранила имени изобретателя этого блюда, и борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства фалафеля.
Седжвик добавила, что борщ, возможно, предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу, и даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто именно это сделал.
"Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями", - резюмировала обозреватель.
Ранее борщ был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия Украины. Однако в оценочном органе отметили, что борщ готовят и в других странах, а включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также напомнила ранее, что борщ – это блюдо русских жителей Киева.
"Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — сказала она.
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
07:46
"Не хватает Нарнии и Лукоморья": Кадыров высмеял чешский форум свободных народов РоссииВ Праге прошел форум свободных народов России, где организаторы мероприятия предложили карту построссийского пространства с 34-мя независимыми государствами. Глава Чечни Рамзан Кадыров проанализировал предложенные варианты. Соответствующий пост он выложил в свой Telegram-канал 25 июля
 
НовостиУкраинаборщСШАИстория
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40"Мы скоро вас освободим": власти Херсонской области обратились к Одессе и Николаеву
11:32Лавров рассказал о переговорах с Украиной. Видео
11:25Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу
11:16Диплом российского образца и магистратура в Москве: ректор ХГУ о текущих планах
11:14"Лечиться от диареи предлагают оружием": Медведев рассказал, как ЕС сидит на трех стульях
11:00Военный эксперт рассказал о победе и "победе", которую ВСУ одержали под Херсоном
10:43"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации
10:40"Худшее впереди": в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму
10:30Битва за Берлин. Военный эксперт о том, с чем столкнулась РФ на линии Северск-Артемовск
10:23"Настоящее фиаско": турбизнес Черногории "платит" за антироссийские санкции
10:00Военный эксперт рассказал, как Россия загоняет ВСУ в ловушку и заставляет паниковать
09:48"В ваших силах прекратить этот ад!" Харьковчан призвали сдаваться в плен
09:46Станет ли Кеннеди снова президентом США? "Why not?" — говорят американцы
09:45Время волонтеров. Дороги, которые их выбирают
09:44"Маловероятно": аналитик о возможности полной остановки "Северного потока"
09:30Военный эксперт рассказал, что начнется на Украине и в Донбассе уже в середине сентября
09:25Трасс призвала не повторять в отношениях с КНР "ошибок", совершенных с Россией
09:15Что посеешь – то и пожнешь: Эрдоган осудил негативное отношение Запада к Путину
09:05Это страшные вещи. Военный эксперт о том, как Польша уже воюет с Россией на Украине
09:02"Нет никаких причин": в ФРГ обвинили Россию в намеренном торможении "Северного потока"
Лента новостейМолния