"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны - 26.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220726/1036852290.html
"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны
"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны - 26.07.2022 Украина.ру
"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны
Украина лишилась почти всех своих ударных дронов. Такое заявление сделал один из офицеров ПВО из группировки "О" ("Отважные").Передают РИА Новости 26 июля
2022-07-26T07:27
2022-07-26T07:27
новости
украина
дроны
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102114/80/1021148033_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5d85fe1bbac76720aebaa73818bc4693.jpg
"На данном этапе операции мы работаем по разведывательным БПЛА, таким как "Лелека", "Фурия". Несмотря на их малоразмерность, мы также их уничтожаем... Противник применяет в основном в последнее время разведывательные (дроны), так как ударных у него не осталось", - рассказал военнослужащий."Лелека-100" и А1-СМ "Фурия" - разведывательные дроны, используемые украинской армией. Размах крыльев "Фурии" составляет 2050 миллиметров, а "Лелеки-100" -—1980 миллиметров.Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил в интервью изданию Украина.ру, что вооруженные силы России применяют на Украине в основном беспилотники "Орлан-10". Специалист пояснил, что аппарат доработали и теперь он работает не только как разведчик, но и несет разведывательно-ударную функцию – дрон может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности.Также Кнутов рассказал, что в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.
https://ukraina.ru/20220726/1036823088.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102114/80/1021148033_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_607dd84be87aaa2eec84081b93014255.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дроны, беспилотники

"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны

07:27 26.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО открывается в Варшаве
Саммит НАТО открывается в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина лишилась почти всех своих ударных дронов. Такое заявление сделал один из офицеров ПВО из группировки "О" ("Отважные").Передают РИА Новости 26 июля
"На данном этапе операции мы работаем по разведывательным БПЛА, таким как "Лелека", "Фурия". Несмотря на их малоразмерность, мы также их уничтожаем... Противник применяет в основном в последнее время разведывательные (дроны), так как ударных у него не осталось", - рассказал военнослужащий.
"Лелека-100" и А1-СМ "Фурия" - разведывательные дроны, используемые украинской армией. Размах крыльев "Фурии" составляет 2050 миллиметров, а "Лелеки-100" -—1980 миллиметров.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил в интервью изданию Украина.ру, что вооруженные силы России применяют на Украине в основном беспилотники "Орлан-10". Специалист пояснил, что аппарат доработали и теперь он работает не только как разведчик, но и несет разведывательно-ударную функцию – дрон может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности.
Также Кнутов рассказал, что в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
07:15
Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию УкраинаЗамминистра обороны Украины Владимир Гаврилов недавно сделал заявление о потоплении Черноморского флота, сказав, что при помощи западного оружия Украина займет Крым. Стоит ли относиться к такой риторике серьезно, в интервью изданию Украина.ру оценил политолог Александр Носович
 
НовостиУкраинадроныбеспилотники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Об эффективных и неэффективных антироссийских санкциях Запада
08:00Эксперт: переговоры с Киевом могут возобновиться, но условия будут новыми
07:56"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ
07:50Валах Его Величества: в украинских землях на страже российских интересов
07:46"Не хватает Нарнии и Лукоморья": Кадыров высмеял чешский форум свободных народов России
07:45Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну
07:37Ректор ХГУ Татьяна Томилина: Кто-то ждет Украину, но я знаю - Россия здесь навсегда!
07:30"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ
07:27"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны
07:15В Донецке загорелась нефтебаза после обстрела со стороны ВСУ натовским оружием
07:15Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина
07:00Суздальцев: Венгрия решила стать газовым хабом за счет России
06:45Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно
06:30Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
06:15"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе
06:00Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит
05:45Даже коньяк: в Херсоне рассказали, что вырастет и будет произведено в регионе в этом году
05:30"Прилетело прямо в центр села": глава Чернобаевки рассказал о последнем обстреле ВСУ
05:29Хроника энергетической войны. "СП-1" возобновил работу, но в ЕС сохраняют санкции
05:15Политолог: России есть чему поучиться у Ирана
Лента новостейМолния