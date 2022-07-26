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"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны

"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны - 26.07.2022 Украина.ру

"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны

Украина лишилась почти всех своих ударных дронов. Такое заявление сделал один из офицеров ПВО из группировки "О" ("Отважные").Передают РИА Новости 26 июля

2022-07-26T07:27

2022-07-26T07:27

2022-07-26T07:27

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украина

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беспилотники

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"На данном этапе операции мы работаем по разведывательным БПЛА, таким как "Лелека", "Фурия". Несмотря на их малоразмерность, мы также их уничтожаем... Противник применяет в основном в последнее время разведывательные (дроны), так как ударных у него не осталось", - рассказал военнослужащий."Лелека-100" и А1-СМ "Фурия" - разведывательные дроны, используемые украинской армией. Размах крыльев "Фурии" составляет 2050 миллиметров, а "Лелеки-100" -—1980 миллиметров.Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил в интервью изданию Украина.ру, что вооруженные силы России применяют на Украине в основном беспилотники "Орлан-10". Специалист пояснил, что аппарат доработали и теперь он работает не только как разведчик, но и несет разведывательно-ударную функцию – дрон может нести две небольшие бомбы или две ракеты небольшой мощности.Также Кнутов рассказал, что в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.

https://ukraina.ru/20220726/1036823088.html

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2022

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новости, украина, дроны, беспилотники