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"Мутный персонаж": политолог "обрисовал" перспективы Ахметова в Польше
"Кому он нужен": политолог о перспективах Ахметова в Польше
"Мутный персонаж": политолог "обрисовал" перспективы Ахметова в Польше
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что переориентация медиамагната Рината Ахметова с Украины на Польшу - явный признак начала процесса полного распада страны
2022-07-25T16:50
2022-07-25T16:50
2022-07-25T16:50
новости
украина
алексей кочетков
политолог
ахметов
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Медиаресурсы, которые олигарх Ринат Ахметов передал в пользу Украины, ему уже не нужны даже даром, считает эксперт. В этой стране они приносят только убытки.А громкие заявления о том, что он создаст такую же империю в Польше - лишь слова, потому что все ресурсы там четко поделены между американцами и немцами, отмечает Кочетков.Говорить можно все, что угодно, говорит политолог, добавляя, что такие люди, как Зеленский и Ахметов любят "издавать звуки". Когда купит, откроет, построит, наймет людей, тогда имеет смысл думать, что за этим что-то есть. А пока это "туман синий", заключил политолог.Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220720/1036572292.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей кочетков, политолог, ахметов
"Мутный персонаж": политолог "обрисовал" перспективы Ахметова в Польше
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что переориентация медиамагната Рината Ахметова с Украины на Польшу - явный признак начала процесса полного распада страны
Медиаресурсы, которые олигарх Ринат Ахметов передал в пользу Украины, ему уже не нужны даже даром, считает эксперт. В этой стране они приносят только убытки.
А громкие заявления о том, что он создаст такую же империю в Польше - лишь слова, потому что все ресурсы там четко поделены между американцами и немцами, отмечает Кочетков.
Нафига он там нужен, и кто ему даст это сделать? Чуждый полякам, мутный персонаж. Там своих хватает ресурсов, и надо понимать, что Польша тоже не самостоятельное государство, там медиаактивы тоже поделены между американцами и немцами. И какой-то донецкий проходимец, даже с деньгами в архитектуру медиарынка не вписывается совершенно.
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
Говорить можно все, что угодно, говорит политолог, добавляя, что такие люди, как Зеленский и Ахметов любят "издавать звуки".
Когда купит, откроет, построит, наймет людей, тогда имеет смысл думать, что за этим что-то есть. А пока это "туман синий", заключил политолог.
Полное интервью с политологом экспертом читайте
на сайте Украина.ру.