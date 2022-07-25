https://ukraina.ru/20220725/1036843254.html

"Мутный персонаж": политолог "обрисовал" перспективы Ахметова в Польше

"Кому он нужен": политолог о перспективах Ахметова в Польше

"Мутный персонаж": политолог "обрисовал" перспективы Ахметова в Польше

Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что переориентация медиамагната Рината Ахметова с Украины на Польшу - явный признак начала процесса полного распада страны

2022-07-25T16:50

2022-07-25T16:50

2022-07-25T16:50

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украина

алексей кочетков

политолог

ахметов

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Медиаресурсы, которые олигарх Ринат Ахметов передал в пользу Украины, ему уже не нужны даже даром, считает эксперт. В этой стране они приносят только убытки.А громкие заявления о том, что он создаст такую же империю в Польше - лишь слова, потому что все ресурсы там четко поделены между американцами и немцами, отмечает Кочетков.Говорить можно все, что угодно, говорит политолог, добавляя, что такие люди, как Зеленский и Ахметов любят "издавать звуки". Когда купит, откроет, построит, наймет людей, тогда имеет смысл думать, что за этим что-то есть. А пока это "туман синий", заключил политолог.Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220720/1036572292.html

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новости, украина, алексей кочетков, политолог, ахметов