"Ценность ничтожна": Зеленский может предать своего покровителя
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"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"
"Ценность ничтожна": Зеленский может предать своего покровителя
"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что украинский олигарх Игорь Коломойский не поддерживал, а покупал Владимира Зеленского. Теперь цена на товар упала и практически сведена к нулю, рассказал он изданию Украина.ру
2022-07-25T16:00
2022-07-25T16:07
новости
украина
игорь коломойский
владимир зеленский
олигарх
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Так называемая поддержка Коломойским Зеленского в данном случае ничего не значит, считает политолог. Сейчас на Украине работает принцип «Спасайся кто может».Ценность такого «покровителя», по мнению Кочеткова, в критических условиях ничтожна. Поэтому с ним вполне могут так поступить.Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, олигарх

"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"

16:00 25.07.2022 (обновлено: 16:07 25.07.2022)
 
© РИА Новости . Николай Лысенко / Перейти в фотобанкОлигарх Игорь Коломойский
Олигарх Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Николай Лысенко
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Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что украинский олигарх Игорь Коломойский не поддерживал, а покупал Владимира Зеленского. Теперь цена на товар упала и практически сведена к нулю, рассказал он изданию Украина.ру
Так называемая поддержка Коломойским Зеленского в данном случае ничего не значит, считает политолог. Сейчас на Украине работает принцип «Спасайся кто может».

Поддерживал, не поддерживал… Это когда было? А теперь ситуация изменилась. Зная натуру Коломойского, он предавал всех и вся… Это как Паниковский. Купит, продаст, потом снова купит и продаст, но уже дороже.

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда «Народная дипломатия»
Ценность такого «покровителя», по мнению Кочеткова, в критических условиях ничтожна. Поэтому с ним вполне могут так поступить.
Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.
14 июля, 08:10
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НовостиУкраинаИгорь КоломойскийВладимир Зеленскийолигарх
 
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