https://ukraina.ru/20220725/1036836559.html

"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"

"Ценность ничтожна": Зеленский может предать своего покровителя

"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"

Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что украинский олигарх Игорь Коломойский не поддерживал, а покупал Владимира Зеленского. Теперь цена на товар упала и практически сведена к нулю, рассказал он изданию Украина.ру

2022-07-25T16:00

2022-07-25T16:00

2022-07-25T16:07

новости

украина

игорь коломойский

владимир зеленский

олигарх

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Так называемая поддержка Коломойским Зеленского в данном случае ничего не значит, считает политолог. Сейчас на Украине работает принцип «Спасайся кто может».Ценность такого «покровителя», по мнению Кочеткова, в критических условиях ничтожна. Поэтому с ним вполне могут так поступить.Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220714/1036327491.html

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новости, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, олигарх