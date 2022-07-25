https://ukraina.ru/20220725/1036836559.html
"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"
"Ценность ничтожна": Зеленский может предать своего покровителя
"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что украинский олигарх Игорь Коломойский не поддерживал, а покупал Владимира Зеленского. Теперь цена на товар упала и практически сведена к нулю, рассказал он изданию Украина.ру
2022-07-25T16:00
2022-07-25T16:00
2022-07-25T16:07
новости
украина
игорь коломойский
владимир зеленский
олигарх
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Так называемая поддержка Коломойским Зеленского в данном случае ничего не значит, считает политолог. Сейчас на Украине работает принцип «Спасайся кто может».Ценность такого «покровителя», по мнению Кочеткова, в критических условиях ничтожна. Поэтому с ним вполне могут так поступить.Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220714/1036327491.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, олигарх
"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"
16:00 25.07.2022 (обновлено: 16:07 25.07.2022)
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков считает, что украинский олигарх Игорь Коломойский не поддерживал, а покупал Владимира Зеленского. Теперь цена на товар упала и практически сведена к нулю, рассказал он изданию Украина.ру