Корбан рассказал, что планирует делать без украинского паспорта - 25.07.2022 Украина.ру
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Корбан рассказал, что планирует делать без украинского паспорта
Корбан рассказал, что планирует делать без украинского паспорта - 25.07.2022 Украина.ру
Корбан рассказал, что планирует делать без украинского паспорта
Глава штаба теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан рассказал, что собирается делать после того, как его не пустили на Украину, отобрав украинский паспорт, передает 25 июля "Страна"
2022-07-25T11:48
2022-07-25T11:48
геннадий корбан
украина
новости
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По словам Корбана, в ближайшее время он намерен повторить попытку вернуться в Украину по другим оставшимися документам.В конце прошлой недели у Корбана отобрали паспорт на въезде на Украину. Сначала информация об этом появилась в СМИ. Позже Корбан её уточнил."Дорогие друзья, хочу уточнить информацию. В данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункт перехода границы "Смильныця". Мне до сих пор кажется, что это какое то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года", - заявил Корбан.Он обратился к Владимиру Зеленскому и попросил решить "недоразумение", которое случилось с ним "на пороге нашего общего дома".За день до этого стало известно об указе президента Украины, согласно которому Корбана, а также ряд других лиц, среди которых были и олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, лишали гражданства Украины. Фото указа выложил в сеть депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. При этом указ не был подписан.
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геннадий корбан, украина, новости

Корбан рассказал, что планирует делать без украинского паспорта

11:48 25.07.2022
 
© скриншот видео "Информатор Днепр"
© скриншот видео "Информатор Днепр"
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Глава штаба теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан рассказал, что собирается делать после того, как его не пустили на Украину, отобрав украинский паспорт, передает 25 июля "Страна"
По словам Корбана, в ближайшее время он намерен повторить попытку вернуться в Украину по другим оставшимися документам.

"Сейчас выбираю пограничный пункт, где потише, чтобы не сильно тревожить и отвлекать правоохранителей от войны", - сказал Корбан.

В конце прошлой недели у Корбана отобрали паспорт на въезде на Украину. Сначала информация об этом появилась в СМИ. Позже Корбан её уточнил.
"Дорогие друзья, хочу уточнить информацию. В данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункт перехода границы "Смильныця". Мне до сих пор кажется, что это какое то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года", - заявил Корбан.
Он обратился к Владимиру Зеленскому и попросил решить "недоразумение", которое случилось с ним "на пороге нашего общего дома".
За день до этого стало известно об указе президента Украины, согласно которому Корбана, а также ряд других лиц, среди которых были и олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, лишали гражданства Украины. Фото указа выложил в сеть депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. При этом указ не был подписан.
Геннадий Корбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:32
Геннадий Корбан обратился к Зеленскому с просьбой пустить его домойГлава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, у которого на польско-украинской границе изъяли паспорт, обратился к президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook* 22 июля
 
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