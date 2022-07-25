https://ukraina.ru/20220725/1036821610.html

Никому и никогда.Секретарь СНБО Украины Данилов про воровство оружия и беспредел олигархов

Никому и никогда.Секретарь СНБО Украины Данилов про воровство оружия и беспредел олигархов - 25.07.2022 Украина.ру

Никому и никогда.Секретарь СНБО Украины Данилов про воровство оружия и беспредел олигархов

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T13:06

2022-07-25T13:06

2022-07-25T13:19

украина

запад

сша

ес

оружие

деолигархизация

коррупция

торговля оружием

алексей данилов

эксклюзив

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Постмайданный период на Украине характерен движениями по встречным направлениям. С одной стороны, поставленная не без участия западных кураторов украинская власть проводит реформы, продиктованные западными кураторами. С другой стороны, эта же власть пытается упомянутых кураторов надуть.Смысл очень простой – украинской власти хочется сохранить как можно больше самостоятельности. Расчёт совершенно прозрачный – это моя корова (в смысле – Украина), я её дою. Нет, украинская власть не против того, чтобы делиться. Но именно делиться, а не получать жалование от западных хозяев.Прозвучавшие на прошедшей неделе заявления секретаря СНБОУ Алексея Данилова выглядят, конечно, как удовлетворение западных хотелок в плане "борьбы с коррупцией" и "деолигархизации", но речь может идти и о противоположных моментах.Контроль над экспортом вооруженийТут, как бы, всё понятно – Украину подозревают в том, что она торгует получаемой от Запада военной помощью. И дело тут не в продаже российской стороне HIMERS`а и двух CAESAR`ов (пока мы эту продажу доказанной не считаем), а в появлении на Балканах, Ближнем Востоке и в Северной Африке массы лёгкого оружия, совершенно точно полученного с Украины.Европол заявил, что "государства – члены ЕС и оперативные партнёры сообщили о случаях, когда преступные сети действуют в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов".В Киеве предсказуемо обиделись. Данилов написал в своём Twitter: "максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании. Обращаю внимание, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпадает по времени с развёртыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой – прекращение поставок оружия от союзников".До этого поста никто знать не знал ни о каком "MakZim". А тут нате вам пожалуйста.Более того, на официальном уровне утечки военного снаряжения признаны Украиной. В начале июля директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник сообщил, что выявлены неоднократные случаи продажи гумпомощи. "Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили". О появлении оружия из западных поставок в даркнете пишут минимум с мая.И тут же последовал ответный ход: Данилов также сообщил, что СНБО и МО запустили систему отслеживания поставок западных вооружений на Украину. "Система абсолютно закрыта. К ней имеет доступ только военно-политическое руководство нашего государства. Однако, благодаря ей, мы знаем, что ни одна пуля из поставок никуда не исчезла".Тут есть внутриполитическая составляющая – украинские СМИ тут же заинтересовались, будут ли допущены к этой системе члены профильной парламентской комиссии. Но дело не только в этом. Запад подозревают в том, что часть военного имущества, предназначенного для Украины, уходит другим потребителям или вовсе не поставляется, будучи оплаченной из соответствующих бюджетов.Сигнал со стороны Данилова в этом случае читается так: давайте мы не будем обращать внимание на ваши небольшие гешефты, а вы не будете обращать внимание на наши.Борьба с олигархамиПо словам Данилова, на Украине под определенные законом о деолигархизации критерии подходят "около 86 человек". Правда, он также сообщил, что покинувшие страну бизнесмены, возможно были заранее проинформированы о начале войны. Но вот Ахметов, например, вернулся в страну накануне российского вторжения. Так что он, в общем-то, хороший. Опять же – свой медиа-холдинг отдал.Но главное тут другое: "если человек действует на территории нашей страны, законодатель говорит, что не имеет значения гражданин какой он страны".Понятно, что это удовлетворение претензий США на тушку Игоря Коломойского, который имеет несколько паспортов, но уже не имеет паспорта Украины (кстати, пока непонятно, какие правовые последствия это будет для него иметь). Под раздачу попал даже руководитель территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан (есть мнение, что это очередной тайм схватки между днепропетровскими и криворожскими за контроль над регионом).Но тут присутствует и другое обстоятельство – под требования закона подпадает генеральный директор инвестиционной компании "Dragon Capital" и владелец "Украинской правды", гражданин Чехии Томаш Фиала, у которого украинского паспорта отродясь не было. Его считают "смотрящим" от международной сети Джорджа Сороса и, соответственно, от демпартии США.А ведь речь может идти и о других представителях транснационального капитала, которые захотят делать бизнес на Украине, рассчитывают на получение имущества украинских олигархов и влияние на украинскую власть. Кстати, закон о легальном лоббизме на Украине отсутствует и почти всё, что под этим термином понимается на Западе, тут подпадает под определение коррупции.РезюмеРазумеется, эти заявления Данилова можно трактовать по-разному и вполне вероятно, что "благородный дон безумно обожает дона Рэбу" и "всем сердцем предан серому слову и серому делу". Но помня, как пытался найти своё самостоятельное место в новой системе Пётр Порошенко, которые подмял под себя созданную США "антикоррупционную систему", и помня о глобальных амбициях Владимира Зеленского, который и правда считает себя лидером "цивилизованного мира", есть основания полагать, что не всё так однозначно.

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украина, запад, сша, ес, оружие, деолигархизация, коррупция, торговля оружием, алексей данилов, эксклюзив