https://ukraina.ru/20220725/1036818395.html

Хлебное перемирие. Токсичный Зеленский и почему откладывается "освобождение" Херсона

Хлебное перемирие. Токсичный Зеленский и почему откладывается "освобождение" Херсона - 25.07.2022 Украина.ру

Хлебное перемирие. Токсичный Зеленский и почему откладывается "освобождение" Херсона

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T14:47

2022-07-25T14:47

2022-07-25T15:16

эксклюзив

хлеб

перемирие

стамбул

сделка

зерно

соцсети

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В Стамбуле на прошлой неделе состоялась «продовольственная сделка». Россия, Украина,Турция и ООН подписали документ, регламентирующий вывоз украинского зерна. О чем свидетельствует это соглашение сторон, которое генсек ООН Гутерриш назвал «маяком надежды», рассуждали эксперты в своих соцсетях.Политический эксперт Евгений Магда считает сделку уступкой Украины: «К сожалению, в зерновом соглашении Украина сильно напоминает пешку. По меньшей мере ограниченными возможностями. Это ни в коей мере не зависит от действий ВСУ. Проблема совсем в других факторах».Журналист Кирилл Шулика назвал сделку успешной для всех сторон: «New York Times пишет, что часть минных заграждений у портов юга Украины будет снята в рамках договоренностей об экспорте зерна, проход судов до международных вод обеспечат украинские флот и береговая охрана.Полное разминирование проводиться не будет. Проверку судов, направляющихся в порт Украины, на предмет того, не перевозится ли на них оружие, обеспечит Турция.Вообще, все это к вопросу, зачем нужно ООН. Эти первые успешные масштабные переговоры с участием России и Украины за эти месяцы (менее масштабные иногда тоже приносят результат — обмен пленными и телами погибших). И они прошли под эгидой ООН в Турции. Когда захотят, могут.Только вот надо было посмотреть шире и посредникам объяснить сторонам, почему выгодны договоренности. Украина в итоге будет вывозить нормально зерно, с российского зерна и удобрений снимут санкции».Блогер Юлия Витязева очертила свое видение ситуации: «Хе-хе. Почалося!Под личным контролем ООН и Турции хотят вывезти 50 млн т. зерна. Это 1000 судов, то есть процесс на несколько месяцев. Главные условия России: разминирование Одессы и "просто перестать стрелять" в Херсонской области. Сделка уже заключена.Помню, как под личным контролем и гарантиями ООН (по крайней мере, так говорили Верещук и Подоляк) попали в плен наши азовцы. Что с ними сейчас происходит — никому не известно. Я правильно понимаю, что Зе нашел способ сдать Одессу россиянам?»Журналист Макс Назаров написал о приоритетах западных партнеров:«Как быстренько гарантии безопасности для вывоза украинского зерна согласовали.Болит тема, сразу видно.А вот гарантии безопасности для всей Украины никто согласовывать не спешит».Политолог Дмитрий Корнейчук связывает зерновую сделку с замедлением наступления украинской армии на юге: «Итак, в чем реальная суть стамбульского зернового соглашения?1) Американские транснациональные компании получили возможность вывозить украинское зерно;2) США и ЕС до подписания этих соглашений сняли все санкции, касающиеся финансовых операций по поставкам российских зерна и минудобрений;3) Черное море становится автоматически безопасным для российского Черноморского флота, по которому теперь нельзя стрелять;4) Американским компаниям гарантируют безопасность вывоза зерна из черноморских портов при отсутствии боевых действий в регионе. А значит, никаких реальных боевых действий в расположенной рядом Херсонской и Николаевских областях не будет;Но все вышеперечисленное никому не интересно. Главное — мы подписали стамбульское соглашение с Турцией и ООН, а они — зеркальное с Россией…»Дипломат Валерий Чалый озадачен секретностью сделки: «Что касается подписания "зернового соглашения" с россиянами. Это вопрос, очевидно, решать действующей власти. Желательно, максимально учитывая позицию руководства Минобороны, ВСУ и МИД. Но ответ на несколько важных вопросов должны знать и граждане. В частности: 1. Каков состав делегации? 2. Какой статус предоставляется этому документу? 3. Кто и каким решением уполномочен на ведение переговоров и подписание соглашения? 4. Были ли утверждены директивы на переговоры? 5. Прошел ли проект соглашения соответствующие стадии подготовки и все ли визы руководителей соответствующих министерств и ведомств проставлены? Я уж не говорю о содержательных вопросах, которых, очевидно, будет немало. И лучше ответить на эти и другие вопросы не после, а до подписания».Политолог Руслан Бортник видит опасности для самого Зеленского результатом продовольственной сделки: «Хлебное перемирие, о котором я говорил давно, подписано. Решение правильное, но политически токсичное для Зеленского: может вызвать протест со стороны наиболее патриотически настроенной части общества. Ну и как освобождать Херсон, если нужна безопасность для вывоза зерна из Одессы?»

https://ukraina.ru/20220723/1036749974.html

https://ukraina.ru/20220722/1036783442.html

https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html

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Виктория Титова

эксклюзив, хлеб, перемирие, стамбул, сделка, зерно, соцсети