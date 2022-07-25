Сапоньков рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Славянск — Краматорск
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкО.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск
Сейчас идет прорыв фронта на линии Славянск — Краматорск, противник отступает медленно и спокойно, российские войска его выдавливают, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Берестовое между Северском и Соледаром, а также Покровское между Соледаром и Артемовском.
Фронт будет прорван, когда Славянск будет находиться в полуокружении по образцу Северодонецка — Лисичанска. Пока что идет прорыв фронта на линии Славянск — Краматорск. Противник отступает, но медленно и спокойно. Мы его выдавливаем. Но динамика положительная. Это значит, что несмотря на тяжелые бои за Северодонецк — Лисичанск, наши войска не потеряли наступательный потенциал, хотя на это сильно рассчитывал противник.
Он рассказал, что украинская пропаганда утверждала, что, Россия не может наступать, но это не так.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.