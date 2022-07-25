https://ukraina.ru/20220725/1036804624.html

Сапоньков рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Славянск — Краматорск

Сапоньков рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Славянск — Краматорск - 25.07.2022 Украина.ру

Сапоньков рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Славянск — Краматорск

Сейчас идет прорыв фронта на линии Славянск — Краматорск, противник отступает медленно и спокойно, российские войска его выдавливают, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-07-25T07:30

2022-07-25T07:30

2022-07-25T07:30

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Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Берестовое между Северском и Соледаром, а также Покровское между Соледаром и Артемовском.Он рассказал, что украинская пропаганда утверждала, что, Россия не может наступать, но это не так.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220724/1036802137.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, краматорск, славянск, вс рф, всу