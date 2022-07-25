https://ukraina.ru/20220725/1036803709.html
Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне
Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне - 25.07.2022 Украина.ру
Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне
Атака ВСУ на Антоновский мост в Херсоне стала возможна потому, что российские системы ПВО были готовы отражать атаки советских реактивных комплексов, а не натовских, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-07-25T07:00
2022-07-25T07:00
2022-07-25T07:00
херсон
новости
россия
всу
украина
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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.Он добавил, что в случае с Антоновским мостом российские системы ПВО были готовы отражать атаки противника из советских комплексов, а не натовских.После этого случая в Херсоне выводы Россия сделала, штабы, аналитики и производители выдали рекомендации, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036707065.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, новости, россия, всу, украина
Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне
Атака ВСУ на Антоновский мост в Херсоне стала возможна потому, что российские системы ПВО были готовы отражать атаки советских реактивных комплексов, а не натовских, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
По Антоновскому мосту и вообще по Херсону ВСУ стреляют с марта. Но это были обстрелы реактивными системами типа "Ураган" и управляемыми ракетами "Точка-У" — это советские системы, под которые наши "Панцири" и "Торы" были подстроены. Мы могли выстрелить аналогичными системами на полигоне и посмотреть их отражающие способности, траекторию и скорости, как система захватывает эту ракету и видит ли она ее вообще. Мы могли подкрутить эти настройки.
Роман Сапоньков
Военный журналист
Он добавил, что в случае с Антоновским мостом российские системы ПВО были готовы отражать атаки противника из советских комплексов, а не натовских.
После этого случая в Херсоне выводы Россия сделала, штабы, аналитики и производители выдали рекомендации, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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