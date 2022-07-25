https://ukraina.ru/20220725/1036803709.html

Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне

Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне - 25.07.2022 Украина.ру

Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне

Атака ВСУ на Антоновский мост в Херсоне стала возможна потому, что российские системы ПВО были готовы отражать атаки советских реактивных комплексов, а не натовских, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-07-25T07:00

2022-07-25T07:00

2022-07-25T07:00

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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.Он добавил, что в случае с Антоновским мостом российские системы ПВО были готовы отражать атаки противника из советских комплексов, а не натовских.После этого случая в Херсоне выводы Россия сделала, штабы, аналитики и производители выдали рекомендации, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036707065.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, новости, россия, всу, украина