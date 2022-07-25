"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности - 25.07.2022 Украина.ру
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"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности
"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности - 25.07.2022 Украина.ру
"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности
Если в Вашингтоне и Брюсселе решат, то ВСУ нанесут удары западным оружием по Крыму и по территории России, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина
2022-07-25T06:00
2022-07-25T06:00
новости
украина
россия
вашингтон
брюссель
всу
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Замглавы Минобороны Украины Владимир Гавриловранее заявил, что ВСУ пригрозили потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия, после чего они нацелены отвоевать Крым.По его мнению, Россия должна готовить на планы Запада ответные меры встречной эскалации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, украина, россия, вашингтон, брюссель, всу

"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности

06:00 25.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский Новая Каховка обстрел ВСУ
 Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
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Если в Вашингтоне и Брюсселе решат, то ВСУ нанесут удары западным оружием по Крыму и по территории России, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина
Замглавы Минобороны Украины Владимир Гавриловранее заявил, что ВСУ пригрозили потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия, после чего они нацелены отвоевать Крым.
Если будет принято решение в Вашингтоне и Брюсселе, в штаб-квартире НАТО об эскалации украинского военного конфликта, то возможны удары западным оружием по территории России в несравнимо больших масштабах, чем те, что происходят сейчас по Брянской и Белгородской областям. Тогда, конечно, могут быть удары не только по Крыму, но и удары вглубь территории России. Сейчас на Украине, по некоторым данным есть такие виды вооружения, которые бьют на расстояние 360 километров.
Александр Носович интервью
Александр Носович
Политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его мнению, Россия должна готовить на планы Запада ответные меры встречной эскалации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 11:26
Западная Украина за минувшую неделю: Кадровое "цунами" и индустриальные парки
 
НовостиУкраинаРоссияВашингтонБрюссельВСУ
 
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06:00"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности
05:45Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ
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