"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности

Если будет принято решение в Вашингтоне и Брюсселе, в штаб-квартире НАТО об эскалации украинского военного конфликта, то возможны удары западным оружием по территории России в несравнимо больших масштабах, чем те, что происходят сейчас по Брянской и Белгородской областям. Тогда, конечно, могут быть удары не только по Крыму, но и удары вглубь территории России. Сейчас на Украине, по некоторым данным есть такие виды вооружения, которые бьют на расстояние 360 километров.

Александр Носович Политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"