"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности
Если в Вашингтоне и Брюсселе решат, то ВСУ нанесут удары западным оружием по Крыму и по территории России, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина
Замглавы Минобороны Украины Владимир Гавриловранее заявил, что ВСУ пригрозили потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия, после чего они нацелены отвоевать Крым.
Если будет принято решение в Вашингтоне и Брюсселе, в штаб-квартире НАТО об эскалации украинского военного конфликта, то возможны удары западным оружием по территории России в несравнимо больших масштабах, чем те, что происходят сейчас по Брянской и Белгородской областям. Тогда, конечно, могут быть удары не только по Крыму, но и удары вглубь территории России. Сейчас на Украине, по некоторым данным есть такие виды вооружения, которые бьют на расстояние 360 километров.
По его мнению, Россия должна готовить на планы Запада ответные меры встречной эскалации.
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