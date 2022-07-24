https://ukraina.ru/20220724/1036789628.html
Суздальцев ответил, нужна ли России "газовая кладовка" в Венгрии
Суздальцев ответил, нужна ли России "газовая кладовка" в Венгрии - 24.07.2022 Украина.ру
Суздальцев ответил, нужна ли России "газовая кладовка" в Венгрии
Европа пытается выставить Москву недобросовестным партнером, обвиняя Россию в отказе от поставок газа, в то время как сама создает физические препятствия для транзита. В этой ситуации Венгрия уже примеряет на себя роль газовой кладовой. Насколько это выгодно России в интервью изданию Украина.ру ответил политолог и экономист Андрей Суздальцев
2022-07-24T05:15
2022-07-24T05:15
2022-07-24T05:15
новости
андрей суздальцев
эксперт
политолог
газ
поставки
венгрия
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Также он заявил, что России нужно готовиться к тому, что в будущем все равно придется уйти с европейского рынка. Суздальцев добавил, что Европа подливает керосина к украинский конфликт не просто так: в Брюсселе рассчитывают на поражение Москвы на поле боя, что должно "заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями".
https://ukraina.ru/20220722/1036773805.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, эксперт, политолог, газ, поставки, венгрия
Суздальцев ответил, нужна ли России "газовая кладовка" в Венгрии
Европа пытается выставить Москву недобросовестным партнером, обвиняя Россию в отказе от поставок газа, в то время как сама создает физические препятствия для транзита. В этой ситуации Венгрия уже примеряет на себя роль газовой кладовой. Насколько это выгодно России в интервью изданию Украина.ру ответил политолог и экономист Андрей Суздальцев