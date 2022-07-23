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Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ - 23.07.2022 Украина.ру
Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
Происходящее сейчас на Украине – гражданская война, которая, однако, не сможет разобщить два братских народа, объединенными общими корнями и историей. Таким образом украинские события квалифицировал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов
2022-07-23T08:30
2022-07-23T08:30
2022-07-23T08:30
россия
новости
украина
политолог
петр акопов
история
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По его мнению, произойдет это примерно через 20 лет, когда русские и украинцы, приняв друг друга, простят "трагический вывих нашей истории, которую мы все допустили в 1991 году, и который привел к этим событиям сейчас".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новости, украина, политолог, петр акопов, история
Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
Происходящее сейчас на Украине – гражданская война, которая, однако, не сможет разобщить два братских народа, объединенными общими корнями и историей. Таким образом украинские события квалифицировал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов