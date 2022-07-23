Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ

"Это гражданская война. Она самая страшная – брат на брата идет, пускай она и идет в форме войны двух государств. Здесь накал больше, но, с другой стороны есть и излечение - оно может быть сложным, тяжелым, но не невозможным. Наоборот, после всего этого кошмара, после кровопролития - все равно скажутся и общие корни, и общая история", - заявил Акопов.