Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ - 23.07.2022 Украина.ру
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Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ - 23.07.2022 Украина.ру
Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
Происходящее сейчас на Украине – гражданская война, которая, однако, не сможет разобщить два братских народа, объединенными общими корнями и историей. Таким образом украинские события квалифицировал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов
2022-07-23T08:30
2022-07-23T08:30
россия
новости
украина
политолог
петр акопов
история
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По его мнению, произойдет это примерно через 20 лет, когда русские и украинцы, приняв друг друга, простят "трагический вывих нашей истории, которую мы все допустили в 1991 году, и который привел к этим событиям сейчас".
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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5
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россия, новости, украина, политолог, петр акопов, история

Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ

08:30 23.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
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© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Происходящее сейчас на Украине – гражданская война, которая, однако, не сможет разобщить два братских народа, объединенными общими корнями и историей. Таким образом украинские события квалифицировал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов

"Это гражданская война. Она самая страшная – брат на брата идет, пускай она и идет в форме войны двух государств. Здесь накал больше, но, с другой стороны есть и излечение - оно может быть сложным, тяжелым, но не невозможным. Наоборот, после всего этого кошмара, после кровопролития - все равно скажутся и общие корни, и общая история", - заявил Акопов.

По его мнению, произойдет это примерно через 20 лет, когда русские и украинцы, приняв друг друга, простят "трагический вывих нашей истории, которую мы все допустили в 1991 году, и который привел к этим событиям сейчас".
 
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Заголовок открываемого материала
08:30Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
08:15"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО
08:00Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
07:45Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине
07:30Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"
07:15Пианистка Лисица: Чайковский подарил миру украинскую песню
07:00Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ
06:45Пианистка Лисица: Чайковский – как борщ
06:30Цена не имеет значения: Акопов заявил, что от козыря "Украина" США не откажутся
06:15Матвейчев: не найдется ни одной нации, которая не пнет потрепанного американского орла
06:00России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны
05:45Матвейчев предложил сделать из Америки "Кавказскую пленницу"
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