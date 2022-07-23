Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ - 23.07.2022 Украина.ру
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Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ
Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ - 23.07.2022 Украина.ру
Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ
Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-07-23T07:00
2022-07-23T07:00
новости
эксперт
петр акопов
крымский мост
удар
нападение
украина
запад
ответ
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Обозреватель допустил, что Украина или Запад могут нанести удар по Крымскому мосту только в том случае, если ситуация дойдет до коллапса украинской власти, развала армии и руководства. Тогда, добавил он, соответствующее решение будет принято полевыми командирами. Но это все же из "области фантастики", резюмировал эксперт.
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новости, эксперт, петр акопов, крымский мост, удар, нападение, украина, запад, ответ

Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ

07:00 23.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Николай ЛебедевПетр Акопов
Петр Акопов - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Николай Лебедев
Читать в
Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

"Я не знаю, кто может не понимать на Западе, что удар по Крымскому мосту вызовет ответный удар России. И главное, что в лучшем случае для них — по Киеву, а в худшем случае могут быть атакованы английские, западные военные объекты на территории той же Польши или других стран", - сказал он.

Обозреватель допустил, что Украина или Запад могут нанести удар по Крымскому мосту только в том случае, если ситуация дойдет до коллапса украинской власти, развала армии и руководства. Тогда, добавил он, соответствующее решение будет принято полевыми командирами. Но это все же из "области фантастики", резюмировал эксперт.
Петр Акопов интервью
20 июля, 16:00
Петр Акопов: Информационная война идет на два фронта
 
НовостиэкспертПетр АкоповКрымский мостударнападениеУкраинаЗападответ
 
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