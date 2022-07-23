https://ukraina.ru/20220723/1036771056.html

Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ

Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ - 23.07.2022 Украина.ру

Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ

Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-07-23T07:00

2022-07-23T07:00

2022-07-23T07:00

новости

эксперт

петр акопов

крымский мост

удар

нападение

украина

запад

ответ

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Обозреватель допустил, что Украина или Запад могут нанести удар по Крымскому мосту только в том случае, если ситуация дойдет до коллапса украинской власти, развала армии и руководства. Тогда, добавил он, соответствующее решение будет принято полевыми командирами. Но это все же из "области фантастики", резюмировал эксперт.

https://ukraina.ru/20220720/1036692365.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эксперт, петр акопов, крымский мост, удар, нападение, украина, запад, ответ