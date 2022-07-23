Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Николай ЛебедевПетр Акопов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Николай Лебедев
Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
"Я не знаю, кто может не понимать на Западе, что удар по Крымскому мосту вызовет ответный удар России. И главное, что в лучшем случае для них — по Киеву, а в худшем случае могут быть атакованы английские, западные военные объекты на территории той же Польши или других стран", - сказал он.
Обозреватель допустил, что Украина или Запад могут нанести удар по Крымскому мосту только в том случае, если ситуация дойдет до коллапса украинской власти, развала армии и руководства. Тогда, добавил он, соответствующее решение будет принято полевыми командирами. Но это все же из "области фантастики", резюмировал эксперт.
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