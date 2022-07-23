"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя - 23.07.2022 Украина.ру
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"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя
"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя - 23.07.2022 Украина.ру
"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя
Российским войскам не хватает на фронте беспилотных летательных аппаратов, поэтому РФ пытается возместить этот недостаток разными способами, через месяц у ВС РФ не будет голода на беспилотники легкого и среднего типа, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-07-23T04:00
2022-07-23T04:00
украина
иран
беспилотники
россия
новости
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Он рассказал, что России не хватает для более успешного ведения операции беспилотников, потому что РФ опоздала с производством этого вида боевой техники.По его мнению, чем быстрее Россия начнет покупать беспилотники у Ирана, тем лучше.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036646115.html
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украина, иран, беспилотники, россия, новости

"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя

04:00 23.07.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Российским войскам не хватает на фронте беспилотных летательных аппаратов, поэтому РФ пытается возместить этот недостаток разными способами, через месяц у ВС РФ не будет голода на беспилотники легкого и среднего типа, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Он рассказал, что России не хватает для более успешного ведения операции беспилотников, потому что РФ опоздала с производством этого вида боевой техники.
Сейчас Россия стахановскими темпами в три смены работает и возмещает этот недостаток. Это задача номер один. Надеюсь, что через месяц у нас не будет голода на беспилотники легкого и среднего типа. Прошла молва, что мы будем покупать беспилотники у Ирана. Это очень важно. Тут дело не в самих беспилотниках. Нам важно привязать Иран к себе, показать наше партнерство и военно-технический союз.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке
По его мнению, чем быстрее Россия начнет покупать беспилотники у Ирана, тем лучше.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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