https://ukraina.ru/20220723/1036702530.html

"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя

"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя - 23.07.2022 Украина.ру

"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя

Российским войскам не хватает на фронте беспилотных летательных аппаратов, поэтому РФ пытается возместить этот недостаток разными способами, через месяц у ВС РФ не будет голода на беспилотники легкого и среднего типа, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-07-23T04:00

2022-07-23T04:00

2022-07-23T04:00

украина

иран

беспилотники

россия

новости

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Он рассказал, что России не хватает для более успешного ведения операции беспилотников, потому что РФ опоздала с производством этого вида боевой техники.По его мнению, чем быстрее Россия начнет покупать беспилотники у Ирана, тем лучше.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036646115.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, иран, беспилотники, россия, новости