"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Российским войскам не хватает на фронте беспилотных летательных аппаратов, поэтому РФ пытается возместить этот недостаток разными способами, через месяц у ВС РФ не будет голода на беспилотники легкого и среднего типа, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Он рассказал, что России не хватает для более успешного ведения операции беспилотников, потому что РФ опоздала с производством этого вида боевой техники.
Сейчас Россия стахановскими темпами в три смены работает и возмещает этот недостаток. Это задача номер один. Надеюсь, что через месяц у нас не будет голода на беспилотники легкого и среднего типа. Прошла молва, что мы будем покупать беспилотники у Ирана. Это очень важно. Тут дело не в самих беспилотниках. Нам важно привязать Иран к себе, показать наше партнерство и военно-технический союз.
По его мнению, чем быстрее Россия начнет покупать беспилотники у Ирана, тем лучше.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.