https://ukraina.ru/20220722/1036778924.html

Киев Запад не убедил, отставка Драги изменит всё: что в мире говорили об Украине 22 июля

Киев Запад не убедил, отставка Драги изменит всё: что в мире говорили об Украине 22 июля - 22.07.2022 Украина.ру

Киев Запад не убедил, отставка Драги изменит всё: что в мире говорили об Украине 22 июля

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T18:15

2022-07-22T18:15

2022-07-22T18:15

эксклюзив

украина

италия

марио драги

оружие

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036779856_0:29:3026:1731_1920x0_80_0_0_60920f934acff8fcd50921c7dc93e0ed.jpg.webp

Как же сильно заблуждался ЗападОбозреватель немецкого издания Die Welt Жак Шустер перечислил 3 ошибочных заблуждения Запада относительно России:"Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить 10-кратное превосходство российской армии".Многие страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки отказались вслед за США и Европой осуждать Россию за начало военной спецоперации на Украине и уж тем более вводить санкции, наоборот, сотрудничество только активизировалось. Яркой иллюстрацией "международной изоляции" России стала очередь к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову для проведения переговоров на полях саммита глав МИД стран G20 в Индонезии.Санкции имеют обратный эффект – страдают те, кто их ввёл, а не тот, против кого ввели."Доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются", — отметил Шустер.А превосходство тактическое и техническое российских войск над украинскими вынуждены признавать даже те на Западе, кто совсем недавно заявлял о том, что победа Киева сомнению не подвергается.Требования Киева никто всерьёз не воспринимаютАмериканская газета The New York Times пишет, что поддержка Запада, похоже, ослабла на фоне сомнений, что Украина может выиграть войну на истощение или что приток современного оружия переломит ситуацию. Сами украинцы продолжают твердить миру: мы можем победить, наша стратегия работает, хоть и медленно, просто продолжайте приносить оружие."Пока никто не может сказать, сможет ли Украина победить российскую армию, обладающую превосходством в численности и вооружении, или даже как может выглядеть победа. А мольбы Украины об оружии стали настолько постоянным рефреном, что некоторые на Западе отбросили его как нереалистичный фоновый шум", - говорится в статье.Украинские чиновники пытаются убедить западных партнёров в боеспособности ВСУ, приводя в качестве доказательств примеры атак на те или иные населённые пункты с применением иностранных вооружений, в частности высокомобильных артиллерийских реактивных систем или РСЗО HIMARS.Как отмечает The New York Times, вопрос о том, действительно ли дальнобойное вооружение, которое сейчас поступает на Украину, может отбросить российскую армию, стал ключевым неизвестным в контексте боевых действий. Военные аналитики сомневаются, что украинские солдаты смогут освоить западные модели вооружений, и предостерегают от поспешных прогнозов о переломе ситуации на поле боя. США и Европа опасаются наращивать объёмы военной помощи Украине, Пентагон, например, обеспокоен, что из-за этого в ближайшие месяцы его собственные запасы могут быть истощены. Ряд западных официальных лиц озадачены тем, что ВСУ могут слишком рано начать контрнаступление, не имея достаточных ресурсов."Если украинцы не смогут продемонстрировать какой-либо успех на поле боя - и чем более драматичный, тем лучше, - поддержка США и Европы военных действий ослабнет", - сказала бывший заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркас.Украине пора взДРАГИватьОслабить поддержку Киева со стороны Запада также может отставка Марио Драги с поста премьер-министра Италии, предупредили сразу несколько мировых изданий.Итальянская газета La Stampa подчёркивает, что глава правительства играл важную роль для США в Европе по таким ключевым вопросам, как поставки оружия Украине и введение антироссийских санкций. И хотя никто не верит, что Италия может вернуться к "пророссийской линии", говорится в статье, но новый кабинет министров может отдать приоритетное значение национальным интересам республики и реализовывать курс, расходящийся с позицией США, это значит, что позиция Запада пошатнётся сразу по целому ряду вопросов, включая украинский."Отставка Драги наверняка коренным образом изменит позицию Италии в украинском конфликте и её отношение к России. Судя по нынешним опросам, верх на сентябрьских выборах наверняка одержат правые, а их лидеры всегда поддерживали Путина. Исторически в итальянском обществе были сильны пророссийские настроения, поэтому мнения о том, кто виноват на Украине, разделились. Начиная с февраля, итальянские СМИ предоставили прокремлёвским голосам немало эфирного времени в защиту российских действий", - пишет американское издание The National Interest.Автор статьи, приглашённый старший научный сотрудник Новой американской инициативы взаимодействия при Атлантическом совете Джейсон Дэвидсон, уверен, что итальянские правые будут проводить политику, которая ослабит единство Запада против России. Во-первых, следующее правительство республики наверняка от Украины провести переговоры с Россией о прекращении конфликта, даже если Киеву при этом придётся пойти на территориальные уступки. Во-вторых, вряд ли поддержит расширение санкций против РФ, особенно в нефтегазовом секторе. В-третьих, откажется от дальнейшей военной помощи Украине."Падение правительства Марио Драги и вероятный сдвиг итальянской позиции в российско-украинском конфликте наводят на мысль об общем возражении Западу касательно его политики против России. Практически по всему Западу возмущение российской спецоперации начало угасать. Со временем издержки санкционного режима будут тяготить обывателя больше, чем гнев на далёкий конфликт. В Италии это наверняка ослабит давление на Россию и подорвёт поддержку Украины", - считает Дэвидсон.

https://ukraina.ru/20220721/1036729105.html

https://ukraina.ru/20220721/1036752085.html

https://ukraina.ru/20220715/1036478425.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, италия, марио драги, оружие, запад