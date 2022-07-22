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В Раде пригрозили поставить памятник Бандере в Тирасполе

В Раде пригрозили поставить памятник Бандере в Тирасполе - 22.07.2022 Украина.ру

В Раде пригрозили поставить памятник Бандере в Тирасполе

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 22 июля в своем Telegram пригрозил поставить памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере в Тирасполе

2022-07-22T12:08

2022-07-22T12:08

2022-07-22T12:08

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Таким образом он ответил на заявления властей Приднестровья о намерении добиваться независимости с последующим присоединением к России.Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.

https://ukraina.ru/20220722/1036757561.html

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новости, приднестровье, гончаренко, украина, рада, бандера, памятник