В Раде пригрозили поставить памятник Бандере в Тирасполе
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкМероприятия в честь годовщины УПА во Львове
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 22 июля в своем Telegram пригрозил поставить памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере в Тирасполе
Таким образом он ответил на заявления властей Приднестровья о намерении добиваться независимости с последующим присоединением к России.
"Вы там сидите спокойно, а то ваше присоединение очень быстро закончится. И закончится так, что памятник Степану Андреевичу [Бандере] будете ставить в Тирасполе", - написал Гончаренко.
Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.
07:37Приднестровье намерено присоединиться к России — глава МИДВласти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Об этом заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, передает 22 июля РИА Новости