https://ukraina.ru/20220722/1036766481.html
А это китайцы. Военный эксперт Баранец о том, как вырубить спутниковую группировку США
А это китайцы. Военный эксперт Баранец о том, как вырубить спутниковую группировку США - 22.07.2022 Украина.ру
А это китайцы. Военный эксперт Баранец о том, как вырубить спутниковую группировку США
Россия может вырубить американскую космическую группировку, которая передает данные ВСУ. Необязательно физическим оружием. Но это космическая война между Россией и США. И в этом закавыка. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T10:52
2022-07-22T10:52
2022-07-22T10:52
новости
россия
сша
спутник
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Мы пока соблюдаем приличия. Но если они передают какую-то информацию через спутники, то надо вырубать эту информацию, уверен эксперт.Способы борьбы с передачей США разведданных в онлайн-режиме есть, но для России гораздо важнее решить проблему с беспилотниками, чтобы более успешно проводить спецоперацию, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220718/1036556464.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, спутник
А это китайцы. Военный эксперт Баранец о том, как вырубить спутниковую группировку США
Россия может вырубить американскую космическую группировку, которая передает данные ВСУ. Необязательно физическим оружием. Но это космическая война между Россией и США. И в этом закавыка. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру