https://ukraina.ru/20220722/1036766481.html

А это китайцы. Военный эксперт Баранец о том, как вырубить спутниковую группировку США

А это китайцы. Военный эксперт Баранец о том, как вырубить спутниковую группировку США - 22.07.2022 Украина.ру

А это китайцы. Военный эксперт Баранец о том, как вырубить спутниковую группировку США

Россия может вырубить американскую космическую группировку, которая передает данные ВСУ. Необязательно физическим оружием. Но это космическая война между Россией и США. И в этом закавыка. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T10:52

2022-07-22T10:52

2022-07-22T10:52

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Мы пока соблюдаем приличия. Но если они передают какую-то информацию через спутники, то надо вырубать эту информацию, уверен эксперт.Способы борьбы с передачей США разведданных в онлайн-режиме есть, но для России гораздо важнее решить проблему с беспилотниками, чтобы более успешно проводить спецоперацию, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220718/1036556464.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, спутник